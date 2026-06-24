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ઈન્ડિયન એમ્બેસીએ નવી એડવાઈઝરી બહાર પાડી, નાગરિકોને ઈરાન યાત્રા ન કરવાની સૂચના

તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનની મુસાફરી અંગે એક નવી એડવાઈઝરી રજૂ કરી છે

તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનની મુસાફરી અંગે એક નવી એડવાઈઝરી રજૂ કરી છે
તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનની મુસાફરી અંગે એક નવી એડવાઈઝરી રજૂ કરી છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 3:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઈરાનની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય દૂતાવાસે બુધવારે ભારતીય નાગરિકો માટે એક નવી એડવાઈઝરી રજૂ કરી છે, જેમાં તેમને ઈરાનની મુસાફરી કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી.

તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, તે ઈરાનમાં પ્રવર્તમાન સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને તાજેતરના સકારાત્મક વિકાસ અને પરિસ્થિતિમાં એકંદર સુધારાને ધ્યાનમાં રાખીને સુધારેલી એડવાઈઝરી રજૂ કરી રહ્યું છે.

મિશને પોતાની એડવાઈઝરીમાં કહ્યું છે કે, "તાજેતરના સુધારા છતાં, ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આગામી સૂચના સુધી ઈરાનની બિન-આવશ્યક મુસાફરી ટાળે." આની એક નકલ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવામાં આવી. મિશન દ્વારા હાલમાં ઈરાનમાં રહેલા ભારતીય નાગરિકો તેમજ જેમને આવશ્યક કારણોસર ત્યાં મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે તેમને ખૂબ સાવધાની રાખવા, હંમેશા સતર્ક રહેવા અને સતત માહિતગાર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.

તેમણે તેમને વિશ્વસનીય સ્ત્રોતો દ્વારા સ્થાનિક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખવા અને સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરી.

દૂતાવાસે હાલમાં ઈરાનમાં રહેલા તમામ ભારતીય નાગરિકો અને દેશમાં આવનારા લોકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે મિશનમાં તેમની વિગતો નોંધાવવા માટે તેની સલાહને રિપીટ કરી. તેમણે ભારતીય નાગરિકોને અપડેટ્સ અને કોઈપણ વધુ સલાહ માટે દૂતાવાસની વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનું નિયમિતપણે મૉનિટરિગ કરવાની પણ સલાહ આપી.

દૂતાવાસે વધુ માર્ગદર્શન માટે ઈમરજન્સી કૉન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ પણ શેર કરી, જેમાં મોબાઇલ નંબરો (+989128109115, +989128109109, +989128109102, અને +989932179359) અને ઇમેઇલ સરનામું cons.tehran@mea.gov.in શામેલ છે.

પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ 28 ફેબ્રુઆરીથી ભારતે આવી ઘણી એડવાઈઝરી જારી કરી છે - જે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર સંયુક્ત હુમલાને કારણે શરૂ થઈ હતી અને બદલો લેવાના હુમલાઓનું ચક્ર શરૂ થયું હતું. જોકે, ગયા અઠવાડિયે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન વચ્ચે સમજૂતી પત્ર (MoU) પર હસ્તાક્ષર થયા પછી ટેકનિકલ સ્તરની વાટાઘાટો શરૂ થયા પછી આ પહેલી એડવાઈઝરી છે.

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