સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: દયાપૂર્ણ નોકરી લીધા પછી આશ્રિતો ઉચ્ચ પદની માંગણી કરી શકે નહીં
જસ્ટિસ રાજેશ બિંદલ અને મનમોહન સિંહની બનેલી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર ઉપયોગમાં લેવાયેલ અધિકારનો વારંવાર ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી."
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે એકવાર મૃત કર્મચારીના આશ્રિતને દયાપૂર્ણ નોકરી (જો કોઈ સરકારી કર્મચારીનું સેવા દરમિયાન મૃત્યુ થાય છે, તો તેના પરિવારના પાત્ર આશ્રિતને રોજગાર આપવામાં આવે છે) આપવામાં આવે, તો તેમનો અધિકાર પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ, તેઓ ઉચ્ચ પદની માંગણી કરી શકતા નથી. કોર્ટે કહ્યું, "નહીંતર, તે 'ક્યારેય ન સમાપ્ત થતી દયા'નો કેસ બનશે."
જસ્ટિસ રાજેશ બિંદલ અને મનમોહન સિંહની બનેલી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર ઉપયોગમાં લેવાયેલ અધિકારનો વારંવાર ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી." બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં અરજદારો મૃત કર્મચારીઓના વારસદાર છે જેમને તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી દયાના ધોરણે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
12 ડિસેમ્બરના તેના ચુકાદામાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "તેમની નિમણૂકો દયાપૂર્ણ નિમણૂકોના સાચા હેતુને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરતી રાહત હતી." ઉચ્ચ પદ પર નિમણૂકની વધુ માંગ ફક્ત એટલા માટે કરી શકાતી નથી કે કોઈ અન્ય સમાન વ્યક્તિને તે લાભ મળ્યો હતો. કાયદાનો એક સ્થાપિત સિદ્ધાંત છે કે કોઈ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલને ન્યાયી ઠેરવી શકાતી નથી અથવા અન્ય સમાન વ્યક્તિઓને લાગુ કરી શકાતી નથી."
તમિલનાડુ વહીવટીતંત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એક વકીલે દલીલ કરી હતી કે એકવાર મૃત કર્મચારીના આશ્રિત પરિવારના સભ્યને કોઈ ચોક્કસ પદ પર નોકરી આપવામાં આવે અને તે સ્વીકારી લેવામાં આવે, તો તે પાછળથી પાછો ફરી શકતો નથી, અને દાવો કરે છે કે તે તેના ઉચ્ચ શિક્ષણ (લાયકાત) ના આધારે ઉચ્ચ પદ માટે હકદાર છે.
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે દયાપૂર્ણ નિમણૂકો ફક્ત માનવતાવાદી કારણોસર આપવામાં આવે છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે એકવાર મૃત કર્મચારીના પરિવારના સભ્યને દયાપૂર્ણ નિમણૂક મળે છે, ત્યારે હેતુ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે. "તેથી, અરજદારોની દલીલ કે તેમને ઉચ્ચ પદ પર વધુ નિમણૂક માટે બીજી તક આપવી જોઈએ તે માન્ય નથી."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે એકવાર અરજદારનો દયાપૂર્ણ નિમણૂક માટેની અરજી પર વિચાર કરવાનો અધિકાર સમાપ્ત થઈ જાય, પછી વધુ વિચારણાની જરૂર નથી. આની કોઈ જરૂર નથી. બેન્ચે કહ્યું હતું કે દયાપૂર્ણ નિમણૂકનો ઉપયોગ ફક્ત આ આધાર પર વરિષ્ઠતાની સીડી ચઢવા માટે સીડી તરીકે કરી શકાતો નથી કે આશ્રિત પદ માટે લાયક છે.
બેન્ચે કહ્યું કે એકવાર ઉપયોગ કરાયેલ અધિકારને મંજૂરી આપી શકાતી નથી વારંવાર ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે એક ક્યારેય ન સમાપ્ત થતો ચક્ર શરૂ થાય છે. બેન્ચે કહ્યું, "દયાના આધારે કોઈ પદ માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિ કોઈપણ ઉચ્ચ પદ માટે લાયક હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તેને તે પદ પર નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે."
બેન્ચે કહ્યું, "એવું નિષ્કર્ષ પર આવી શકાય છે કે મૃત કર્મચારીના આશ્રિત, ભલે લાયક હોય, પણ અધિકારના વિષય તરીકે કરુણાના આધારે કોઈપણ પદ પર નિમણૂક માટે હકદાર નથી. આવી નિમણૂકો, જે ફક્ત માનવતાવાદી ધોરણે કરવામાં આવે છે, તેને નિમણૂકના સામાન્ય નિયમોના અપવાદ ગણવા જોઈએ."
મામલો શું છે:
સુપ્રીમ કોર્ટે તમિલનાડુ વહીવટીતંત્ર દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે અલગ અલગ અરજીઓ પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. આ અરજીઓમાં મદ્રાસ હાઈકોર્ટના આદેશોને પડકારવામાં આવ્યા હતા જેમાં અગાઉ સફાઈ કામદાર તરીકે કાર્યરત બે વ્યક્તિઓને કરુણાના આધારે જુનિયર સહાયકના પદ પર બઢતી આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે, સ્થાપિત કાયદા મુજબ, સરકારી નોકરીઓ માટેના તમામ ઉમેદવારોને બંધારણની કલમ 14 અને 16 હેઠળ સમાન તકો મળવી જોઈએ. બેન્ચે નોંધ્યું કે કર્મચારીઓના ફરજ દરમિયાન મૃત્યુ થયા પછી, તેમના આશ્રિત પરિવારના સભ્યોને તે પદો પર નોકરીઓ ઓફર કરવામાં આવી હતી જેના માટે તેમણે અરજી કરી હતી.
