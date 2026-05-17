પશ્ચિમ બંગાળમાં 'યોગી મોડલ' લાગુ: ભાજપની સરકાર બનતાં જ બુલડોઝર એક્શન, મંત્રીએ કહ્યું- અતિક્રમણ સહન નહીં કરીએ
હાવડા રેલવે સ્ટેશનની બહાર મધ્યરાત્રિ પછી અતિક્રમણ વિરોધી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 17, 2026 at 1:01 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હાવડા રેલવે સ્ટેશનની બહાર મધ્યરાત્રિ પછી અતિક્રમણ વિરોધી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ગંગા ઘાટથી સ્ટેશન પરિસર સુધીના વિસ્તારમાં બનેલી અસ્થાયી દુકાનો અને ગેરકાયદેસર બાંધકામોને બુલડોઝરથી તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF), સરકારી રેલવે પોલીસ (GRP), રેલવે અધિકારીઓ અને હાવડા શહેર પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા આ ઓપરેશનમાં અતિક્રમણ દૂર કરતી વખતે કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓની ભારે તૈનાતી કરવામાં આવી હતી.
#WATCH | West Bengal | Demolition drive took place amid heavy security near Howrah Railway Station area to remove illegal encroachments (16.05) pic.twitter.com/AA1fxfDWxD— ANI (@ANI) May 17, 2026
મુસાફરોની સુવિધા માટે રેલવેની જમીન ખાલી કરાવવાની પહેલ હેઠળ, બસ સ્ટેન્ડ અને ગંગા ઘાટ વિસ્તારની નજીક ફૂટપાથ અને જાહેર જગ્યાઓ પર કબજો કરતી ઘણી અસ્થાયી દુકાનો અને બાંધકામોને બુલડોઝરની મદદથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે રેલવેએ આ સંદર્ભમાં કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી, જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે અધિકારીઓએ કહ્યું કે તે નિયમિત સફાઈ અભિયાનનો એક ભાગ છે.
આ અતિક્રમણને કારણે વર્ષોથી સ્ટેશન પર આવતા મુસાફરોને ભારે ભીડ અને અસુવિધાનો સામનો કરવો પડતો હતો. આ દેશના સૌથી વ્યસ્ત રેલવે ટર્મિનલમાંથી એક છે. ઘટનાસ્થળ પરથી મળેલા દ્રશ્યોમાં પોલીસ વિસ્તારના મોટાભાગોમાં નાકાબંધી કરતી હતી જ્યારે બુલડોઝર રસ્તા પર ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ, પ્લાસ્ટિનો સામાન અને અન્ય દૈનિક જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ વેચતા સ્ટોલ તોડી રહ્યા હતા.
કેટલાક ફેરિયાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ડિમોલિશન અભિયાન શરૂ થાય તે પહેલાં તેમને પૂરતી પૂર્વ સૂચના આપવામાં આવી ન હતી અને તેમનું કહેવું હતું કે તેમની આજીવિકા પર ભારે અસર પડી છે. ઘણા વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આમાંના ઘણા સ્ટોલ દાયકાઓથી કાર્યરત છે અને તેમણે અધિકારીઓ પાસેથી પુનર્વસન અથવા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની માંગ કરી હતી.
એક ફેરિયાએ કહ્યું, "સુશોભન અને યોગ્ય મેનેજમેન્ટ હોવું જોઇએ પરંતુ ગરીબ વિક્રેતાઓનું પુનર્વસન પણ થવું જોઇએ." અભિયાનથી પ્રભાવિત અન્ય એક સ્ટોલ માલિકે કહ્યું, "જો પુનર્વસન નહીં થાય, તો અમારે આત્મહત્યા કરવી પડશે."
પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે કેટલાક વિક્રેતાઓએ મકાન ખાલી કરાવવાનો વિરોધ કર્યો ત્યારે તણાવ થોડા સમય માટે વધી ગયો હતો, જેના કારણે પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને ઝપાઝપી થઇ હતી. જોકે, બાદમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રેલ્વેની જમીન પર ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ દૂર કરવા અને સ્ટેશન વિસ્તારની આસપાસ રાહદારીઓની અવરજવર અને સલામતી સુધારવા માટે આ અભિયાન જરૂરી હતું.
પશ્ચિમ બંગાળના મંત્રી દિલીપ ઘોષે કહ્યું, "દેશભરમાં બુલડોઝર ચાલશે. જ્યાં પણ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હશે ત્યાં તેમને તૈનાત કરવામાં આવશે. બંગાળમાં નવી સરકારે પહેલા દિવસથી જ આ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. હું ગેરકાયદેસર ગતિવિધિમાં સામેલ તમામ લોકોને અપીલ કરૂં છું કે, તે કાયદાના દાયરામાં રહીને પોતાનું કામ કરે અને સરકાર તેમણે સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે...અમે સરકારી જમીન પર કોઇ પણ રીતના અતિક્રમણને સહન નહીં કરીએ."
#WATCH | Kharagpur: West Bengal Minister Dilip Ghosh syas, " bulldozers will roll across the entire country. wherever there is illegal construction, bulldozers will be deployed. the new government that has come to power here in bengal has initiated this process right from day one.… pic.twitter.com/zVZjLK5esk— ANI (@ANI) May 17, 2026
આ પણ વાંચો: