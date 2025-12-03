ETV Bharat / bharat

આ મહિલાને મરણોપરાંત ભારત રત્ન આપવાની માંગ, રાજ્યસભાના સાંસદે ઉઠાવ્યો અવાજ

અત્યાર સુધી 53 લોકોને ભારતનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સમ્માન મળ્યું છે. 2024માં છેલ્લે 5 લોકોને આપવામાં આવ્યો હતો ભારત રત્ન

ચિપકો આંદોલન સાથે જોડાયેલા ગૌરા દેવીને ભારત રત્ન આપવાની માંગ
ચિપકો આંદોલન સાથે જોડાયેલા ગૌરા દેવીને ભારત રત્ન આપવાની માંગ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 2:28 PM IST

દેહરાદૂન: સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. શિયાળા સત્ર દરમિયાન રાજ્યસભા અને લોકસભામાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તરાખંડના રાજ્યસભા સાંસદ મહેન્દ્ર ભટ્ટે ચિપકો આંદોલનના અગ્રણી સ્વર અને પ્રેરણા રહેલા ગૌરા દેવીને ભારત રત્ન આપવાની માંગ કરી છે.

ઉત્તરાખંડના રાજ્યસભા સાંસદ મહેન્દ્ર ભટ્ટે રાજ્યસભામાં ચિપકો આંદોલનનો ઇતિહાસ જણાવતા ગૌરા દેવીના બલિદાનને યાદ કર્યું હતું. સાથે જ તેમણે ગૌરા દેવીને મરણોપરાંત ભારત રત્ન આપવાની માંગ કરી છે. રાજ્યસભા સાંસદ મહેન્દ્ર ભટ્ટે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું કે ગૌરા દેવી ઉત્તરાખંડના ચમોલીના સરહદી જિલ્લાના જોશીમઠ વિકાસ બ્લોકના રૈની ગામના ભોટિયા જનજાતિની ગ્રામીણ મહિલા હતી.

રાજ્યસભાના સાંસદે જણાવ્યું, ગૌરા દેવીએ પોતાના જીવનકાળમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી. ચિપકો આંદોલન હિમાલયી વિસ્તારમાં જંગલમાં કપાતા વૃક્ષોને બચાવવા મહિલાઓએ બાથ ભીડી આલિંગન આપ્યું હતું અને જંગલના વૃક્ષોને કપાતા બચાવ્યા હતા.આ આંદોલનને 51 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે.

ઉત્તરાખંડના રાજ્યસભા સાંસદ મહેન્દ્ર ભટ્ટે જણાવ્યું, પર્યાવરણ બચાવવાનું આ આંદોલન 26 માર્ચ 1973માં સરહદી વિસ્તારમાં શરૂ થયું હતું. રાજ્યસભાના સાંસદે કહ્યું, ચિપકો આંદોલને દેશમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણને મોટો મુદ્દો બનાવ્યો. આ આંદોલન હિમાચલ,કર્ણાટક,રાજસ્થાન અને બિહાર સુધી ફેલાયું હતું. આ આંદોલનને કારણે જ તત્કાલીન ભારત સરકારે 15 વર્ષ સુધી હિમાલયી રાજ્યમાં ઝાડ કાપવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકી દીધો હતો. ચિપકો આંદોલન ગૌરા દેવીના સંઘર્ષની કહાણી છે.

ભારતનું સર્વોચ્ચ સમ્માન છે 'ભારત રત્ન'

ભારત રત્નએ દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર છે, જે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં અસાધારણ અને સર્વોચ્ચ સેવાની કદર તરીકે આપવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર રાજકારણ, કલા, સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં વિચારક, વૈજ્ઞાનિક, ઉદ્યોગપતિ, લેખક અથવા સામાજિક કાર્યકરને આપવામાં આવે છે.

ભારત રત્ન આપવાની શરૂઆત 2 જાન્યુઆરી,1954ના રોજ તત્ત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.1954માં સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારી, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન અને વૈજ્ઞાનિક ડૉ. વેંકટ રમનને ભારત રત્ન આપવામાં આવ્યો હતો. 1954થી લઇને 2024 સુધી 53 લોકોને ભારત રત્નથી સમ્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

2024માં કર્પુરી ઠાકુર, એલ.કે.અડવાણી, પી.વી.નરસિમ્હા રાવ, ચૌધરી ચરણ સિંઘ અને એમ.એસ.સ્વામીનાથનને ભારત રત્નથી સમ્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ લોકો પણ ભારતનું સર્વોચ્ચ સમ્માન ધરાવે છે

જવાહરલાલ નેહરૂ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ઝાકિર હુસૈન,લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, ઇન્દિરા ગાંધી, કે.કામરાજ, મધર ટેરેસા, વિનોબા ભાવે, બી.આર.આંબેડકર, નેલ્સન મંડેલા, રાજીવ ગાંધી,સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, મોરારજી દેસાઇ, જે.આર.ડી.ટાટા, એ.પી.જે.અબ્દુલકલામ, અમર્ત્ય સેન, રવિ શંકર, લતા મંગેશકર, બિસ્મિલ્લા ખાન, ભીમસેન જોશી, સચિન તેંડુલકર, અટલ બિહારી વાજપેયી,મદન મોહન માલવિયા, ભૂપેન હઝારિકા, નાનાજી દેશમુખ.

સંપાદકની પસંદ

