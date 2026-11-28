સીમાંકન વિવાદ: ચિદમ્બરમે 'ગેરીમેન્ડરિંગ'નું જોખમ દર્શાવ્યું, મહિલા અનામત માટે લોકસભાની બેઠકો વધારવાની જરૂરિયાત પર સવાલ ઉઠાવ્યા
લોકસભાની બેઠકોના પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણની ટીકા કરતા તેમણે કહ્યું કે, 50 ટકાનો વધારો દક્ષિણ અને ઉત્તરના રાજ્યો વચ્ચે સંસદીય પ્રતિનિધિત્વના અંતરને વધુ વિસ્તારે એવી શક્યતા છે.
Published : November 28, 2026 at 4:55 PM IST
નવી દિલ્હી: વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી પી. ચિદમ્બરમે સીમાંકન પર કેન્દ્રના પ્રસ્તાવિત બંધારણ સુધારા બિલ અંગે નવી ચિંતા વ્યક્ત કરીને આક્ષેપ કર્યો છે કે રાજ્યોના સંલગ્ન પ્રતિનિધિત્વ ઉપર 25 વર્ષની સ્થગિતતા (ફ્રીઝ) આ કવાયત આસપાસના મૂળભૂત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી નથી.
ચિદમ્બરમે કહ્યું કે પ્રસ્તાવિત બંધારણ (132મો સુધારો) બિલ, 2026માં જે 25 વર્ષ સુધી દરેક રાજ્યનો વર્તમાન હિસ્સો જાળવી રાખીને લોકસભાની બેઠકો વધારવાનો પ્રયત્ન છે, તે વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ લાગે છે.
લોકસભાની બેઠકોના પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણની ટીકા કરતા તેમણે કહ્યું કે, 50 ટકાનો વધારો દક્ષિણ અને ઉત્તરના રાજ્યો વચ્ચે સંસદીય પ્રતિનિધિત્વના અંતરને વધુ વિસ્તારે એવી શક્યતા છે.
કોંગ્રેસના સાંસદે દલીલ કરી હતી કે, માત્ર બેઠકોનું પ્રમાણ જાળવી રાખવું પૂરતું નથી, કારણ કે દરેક રાજ્યમાંથી સાંસદોની વાસ્તવિક સંખ્યા પણ મહત્વની છે. તેમણે X પરની તેમની પોસ્ટમાં કહ્યું, 'જ્યારે કુલ સંખ્યામાં દરેક રાજ્યનું સાપેક્ષ પ્રમાણ મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ એટલી જ મહત્વની છે.'
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
ચિદમ્બરમે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણથી દક્ષિણના રાજ્યો અને અન્ય રાજ્યો વચ્ચેનું સંખ્યાત્મક અંતર ૪૧૩ થી વધીને ૬૨૦ બેઠકો થઈ જશે, જેનાથી સંસદમાં દક્ષિણના રાજ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ પ્રમાણમાં નબળું પડશે.
શરૂઆતના આંકડાઓને લઈને થયેલી મૂંઝવણ વચ્ચે તેમણે આંકડાઓની સ્પષ્ટતા કરી અને કહ્યું, 'વર્તમાન અંતર ૪૧૩ છે અને આ અંતર વધીને ૬૨૦ થઈ જશે.'
ચિદમ્બરમે એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે પ્રસ્તાવિત સીમાંકન કવાયત સરકારને રાજકીય લાભ માટે મતવિસ્તારોની સીમાઓમાં ફેરફાર કરવાની છૂટ આપી શકે છે, જે પ્રથા 'ગેરીમેન્ડરિંગ' તરીકે ઓળખાય છે.
તેમણે કહ્યું, 'લોકસભાની વધેલી સંખ્યાને કારણે દરેક રાજ્યની અંદર મતવિસ્તારોનું સીમાંકન કરવું પડશે. તેનાથી સરકારને રાજ્યની અંદર મતવિસ્તારોમાં ગેરીમેન્ડરિંગ કરવાનો ખુલ્લો પરવાનો મળી જશે, જેમ કે સરકારે આસામ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કર્યું હતું. ગેરીમેન્ડરિંગ એ મોટી બદી અને મોટો ખતરો છે.'
કોંગ્રેસના નેતાએ વધુમાં સવાલ ઉઠાવ્યો કે મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવા માટે સરકારને લોકસભાની બેઠકો વધારવાની શા માટે જરૂર છે.
The numbers given in the video clip below are wrong. I did not do the arithmetic at that time The correct numbers are: the present gap is 413 and the gap will increase to 620— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
તેમણે પૂછ્યું, 'સરકારે હજુ સુધી અમારા પ્રાથમિક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો નથી: લોકસભાની વર્તમાન સંખ્યામાં જ મહિલાઓ માટે 1/3 અનામત કેમ લાગુ કરી શકાતી નથી?'
કેન્દ્ર સરકાર ૩૦ નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના વિશેષ સત્ર દરમિયાન સીમાંકન (દ્વિતીય) બિલ, 2026 રજૂ કરવા જઈ રહી છે. પ્રસ્તાવિત કાયદામાં દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને ફાળવવામાં આવેલી લોકસભાની બેઠકોમાં 50 ટકાનો વધારો કરવાની સાથે રાજ્યની વિધાનસભાઓની બેઠકોમાં પણ સમાન વધારો કરવાની જોગવાઈ છે.
એકવાર પસાર થયા બાદ, આ વિસ્તરણથી લોકસભાની મહત્તમ સંખ્યા 550થી વધીને 850 બેઠકો થઈ જશે.
કોંગ્રેસે ભાજપને NCP (SP) ના સમર્થન પર ઉઠાવ્યા સવાલ
દરમિયાન, મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસે પ્રસ્તાવિત સીમાંકન કાયદા પર શરદ પવારની રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના વલણ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને યાદ અપાવ્યું છે કે કેવી રીતે કોંગ્રેસે આ વર્ષની શરૂઆતમાં 85 વર્ષની વયે પવારની રાજ્યસભામાં વાપસીને સમર્થન આપ્યું હતું.
शरद पवार साहेबांना वयाच्या ८५व्या वर्षी पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता… मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अवघे १० आमदार होते. एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी ३६ मतांची आवश्यकता होती. काँग्रेसकडे १६, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडे २० आमदार होते. सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेस नेतृत्वाकडे पाठिंबा मागितला. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही आढे वेढे न घेता सकारात्मक भूमिका घेतली. काँग्रेसने स्वतःच्या जागेवरील दावा बाजूला ठेवत शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही त्यांना पाठिंबा दिला आणि महाविकास आघाडीने एकमताने त्यांची उमेदवारी निश्चित केली. आणि आता काय? परिसीमन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर तेच शरद पवार साहेब, सुप्रीया सुळे ताई आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष भाजप सरकारला पाठिंबा देणार आहेत.— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 27, 2026
X પરની એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસના રાજ્ય એકમે જણાવ્યું હતું કે, માર્ચ 2026માં રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં તેમની પાર્ટી પાસે માત્ર 10 ધારાસભ્યો હોવા છતાં તે પવારની ઉમેદવારીની પાછળ મક્કમતાથી ઊભી રહી હતી. ઉમેદવારની જીત માટે 36 મતોની જરૂર હોવાથી, 16 ધારાસભ્યો ધરાવતી કોંગ્રેસે પોતાની બેઠક પરનો દાવો છોડી દીધો હતો અને પવારની પુત્રી સુપ્રિયા સુલેની વિનંતી બાદ તેમને સમર્થન આપ્યું હતું, તેમ પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું.
પાર્ટીએ એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, કેવી રીતે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પવારને સમર્થન આપવા સંમત થયા હતા. મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસે કહ્યું, 'રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે કોઈપણ ખચકાટ વિના સંમત થયા હતા. કોંગ્રેસે પોતાની બેઠક પરનો દાવો બાજુ પર મૂકીને શરદ પવારની ઉમેદવારીને સમર્થન આપ્યું હતું. શિવસેના (UBT) એ પણ તેમને ટેકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ મહા વિકાસ અઘાડીએ સર્વસંમતિથી તેમની ઉમેદવારીને સમર્થન આપ્યું હતું.'
NCP (SP) ના વર્તમાન વલણ પર સવાલ ઉઠાવતા, પાર્ટીએ પૂછ્યું કે પવાર, સુપ્રિયા સુલે અને તેમની પાર્ટીએ ભાજપના નેતૃત્વવાળી સરકારના પ્રસ્તાવિત સીમાંકન કાયદાને સમર્થન આપવાનો સંકેત શા માટે આપ્યો છે.
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