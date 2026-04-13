મહિલા અનામત નહીં, પણ સીમાંકન એ વાસ્તવિક મુદ્દો છે: સોનિયા ગાંધી
ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાના વિરોધમાં વિપક્ષ એકજૂથ, કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ સીમાંકનના મુદ્દા પર કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા.
Published : April 13, 2026 at 2:44 PM IST
નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીએ સોમવારે એક આકરો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે આ અઠવાડિયે સંસદની વિશેષ બેઠકમાં બિલ લાવવા માટે સરકાર જે ઉતાવળ કરી રહી છે તેનો સાચો મુદ્દો મહિલા આરક્ષણ નહીં પરંતુ પરિસીમન (સીમાંકન) છે. તેમણે દાવો કર્યો કે પરિસીમનનો જે પ્રસ્તાવ અંગે વાત કરવામાં આવી રહી છે તે અત્યંત ખતરનાક હોવાની સાથે સાથે ખુદ બંધારણ પરનો હુમલો પણ છે.
ગાંધીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા વધારનારું કોઈપણ સીમાંકન માત્ર ગણિતના હિસાબ-કિતાબથી નહીં, પરંતુ રાજકીય દૃષ્ટિએ યોગ્ય હોવું જોઈએ. એક અખબારમાં છપાયેલા એક લેખમાં તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સાચો ઈરાદો હવે જાતિ વસ્તી ગણતરીમાં વધુ વિલંબ કરવાનો અને તેને પાટા પરથી ઉતારવાનો છે.
તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિપક્ષી પક્ષોને એવા બિલોને સમર્થન આપવાની અપીલ કરી રહ્યા છે જેને સરકાર સંસદના એક વિશેષ સત્રમાં પસાર કરાવવા માગે છે, જ્યારે તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પ્રચાર પોતાની ચરમસીમાએ હશે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો, 'આ ભારે ઉતાવળ કરવા પાછળનું એક જ કારણ હોઈ શકે છે, જે છે રાજકીય લાભ ઉઠાવવો અને વિપક્ષને બચાવની મુદ્રામાં ધકેલી દેવો.' ગાંધીએ દાવો કર્યો કે વડાપ્રધાન હંમેશાની જેમ સત્યથી ભાગી રહ્યા છે.
એ વાતની યાદ અપાવતા કે સંસદે સપ્ટેમ્બર 2023માં એક વિશેષ સત્ર દરમિયાન 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023' ને કોઈપણ સહમતિ વિના પસાર કર્યો હતો, ગાંધીએ કહ્યું કે આ કાયદાએ બંધારણમાં કલમ 334-A ઉમેરી. આ કલમ અનુસાર લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે એક-તૃતીયાંશ અનામત રાખવી ફરજિયાત કરવામાં આવી હતી. આ જોગવાઈ આગામી જનગણના અને જનગણના-આધારિત સીમાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી જ લાગુ થવાની હતી.
તેમણે પોતાના લેખમાં જણાવ્યું, 'વિપક્ષે આ શરત માંગી નહોતી. હકીકતમાં રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ભારપૂર્વક માંગણી કરી હતી કે અનામતનો નિયમ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીથી જ લાગુ કરવામાં આવે. સરકાર પોતે જ જાણે છે કે કયા કારણોસર તે સહમત થઈ નહોતી.'
તેમણે કહ્યું, 'હવે, અમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે કલમ 334-A માં ફેરફાર કરીને મહિલાઓનું આરક્ષણ 2029 થી જ લાગુ કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાનને પોતાનો યુ-ટર્ન લેવામાં 30 મહિના કેમ લાગ્યા? અને તેઓ વિશેષ સત્ર બોલાવવા માટે થોડા અઠવાડિયાની રાહ કેમ નથી જોઈ શકતા?'
ગાંધીએ કહ્યું કે વિપક્ષી નેતાઓએ સરકારને એક વખત નહીં પરંતુ ત્રણ વખત પત્ર લખીને વિનંતી કરી છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 29 એપ્રિલના રોજ ચૂંટણીનો છેલ્લો તબક્કો પૂરો થયા પછી સરકારના નવા પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવા માટે એક સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવામાં આવે, પરંતુ તે સાવ વાજબી વિનંતીને નકારી દેવામાં આવી છે.
ગાંધીએ કહ્યું, 'તેના બદલે, વડાપ્રધાને લેખ લખવા, રાજકીય પક્ષોને અપીલ કરવાનું અને પરિસંવાદ યોજવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ એક ખોટી રીત છે જે વડાપ્રધાનની બીજાથી આગળ નીકળી જવાની ઈચ્છા અને નિર્ણય લેવાની તેમની 'મારી મરજી અથવા હાઈવે' વાળી પદ્ધતિ દર્શાવે છે.'
તેમણે કહ્યું, 'પાછલી દસ વર્ષની જનગણના 2021માં થવાની હતી. મોદી સરકાર તેને ટાળતી રહી. આનું એક પરિણામ એ આવ્યું છે કે 10 કરોડથી વધુ લોકો રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ, 2013 હેઠળ પોતાના કાયદાકીય હકથી વંચિત રહી ગયા છે, જે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો આધાર છે.
ગાંધીએ આગળ કહ્યું કે જનગણનાનું કામ પાંચ વર્ષના વિચિત્ર વિલંબ પછી શરૂ થયું છે. ગાંધીએ કહ્યું, 'ગર્વથી દાવો કરવામાં આવે છે કે આ એક ડિજિટલ જનગણના છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પોતે જાહેરમાં ઘોષણા કરી છે કે તેના ડિજિટલ સ્વરૂપને કારણે, મોટા ભાગની વસ્તીની ગણતરીના આંકડા 2027માં જ ઉપલબ્ધ થશે. આ સત્ર બોલાવવાની અને સીમાંકન કરવાની સરકારની ઉતાવળના બહાના સ્પષ્ટપણે પોકળ છે.'
તેમણે કહ્યું કે લગભગ બરાબર એક વર્ષ પહેલા વડાપ્રધાને ઘોષણા કરી હતી કે 2027ની જનગણના જાતિ જનગણના પણ હશે અને આ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોગંદનામું દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું અને સંસદમાં જાતિ જનગણના કરવાના વિચારને નકારી કાઢતા સવાલોના જવાબ આપવામાં આવ્યા હતા તે પછી થયું હતું. ગાંધીએ કહ્યું, 'આ ત્યારે પણ થયું જ્યારે વડાપ્રધાને જાતિ જનગણનાની માંગ કરનારા કોંગ્રેસ નેતાઓ પર 'અર્બન નક્સલ માઈન્ડસેટ' થી પીડિત હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.'
તેમણે કહ્યું કે ભલે ગમે તે હોય, સેન્સસ 2027નો ઉદ્દેશ્ય સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણને વધુ મહત્વ આપવા માટે જાતિ પ્રમાણે વસ્તીની ગણતરી કરવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું કે બિહાર અને તેલંગાણાએ પોતાના રાજ્યોમાં મોટા પાયે જાતિ સર્વે કર્યા છે, અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં છ મહિનાથી વધુ સમય નથી લાગ્યો.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો, 'તેથી, એ સ્પષ્ટ છે કે જાતિ જનગણનાથી સેન્સસ 2027ના પ્રકાશનમાં વિલંબ થશે એવો જે પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે તે સત્ય નથી. હકીકતમાં વડાપ્રધાનનો સાચો ઈરાદો હવે જાતિ જનગણનામાં વધુ વિલંબ કરવાનો અને તેને પાટા પરથી ઉતારવાનો છે.' સંસદનું વિશેષ સત્ર 16 એપ્રિલથી શરૂ થવાનું છે એ ધ્યાનમાં રાખીને, ગાંધીએ કહ્યું કે અત્યાર સુધી સાંસદો સાથે કોઈ સત્તાવાર પ્રસ્તાવ શેર કરવામાં આવ્યો નથી કે સરકાર સત્રમાં હકીકતમાં શું વિચારણા કરવા માગે છે. તેમણે કહ્યું કે એવું લાગે છે કે સીમાંકન માટે કોઈ ફોર્મ્યુલા સૂચવવામાં આવી રહ્યો છે.
ગાંધીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું, 'કોઈપણ સીમાંકન પહેલા અગાઉની જેમ જનગણના કસરત થવી જ જોઈએ અને એ કહેવાની જરૂર નથી કે લોકસભાની બેઠકો વધારનારું કોઈપણ સીમાંકન રાજકીય ન હોવું જોઈએ.'
