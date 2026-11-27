પરિસીમન બિલ પર મોદી સરકારની રાહ સરળ, YSR કોંગ્રેસ અને DMKના સાંસદોના સુર બદલાયા
વાયએસઆર કોંગ્રેસ ક્ષેત્રીય સંતુલનની શરતે પરિસીમન બિલને સમર્થન આપવા તૈયાર, સંસદનું વિશેષ સત્ર 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે, 3 ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે.
Published : November 27, 2026 at 2:29 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના વિશેષ સત્ર પહેલા પરિસીમન અને મહિલા આરક્ષણ બિલને લઈને રાજકીય ગરમાવો તેજ થયો છે. જો આ રાજકીય દળો સરકારનું સમર્થન કરે તો કેન્દ્ર માટે તે મોટી સફળતા હશે. લોકસભા સચિવાલયે ગુરુવારે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું કે 18મી લોકસભાના આઠમા સત્રનો બીજો ભાગ સોમવાર, 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું કે સરકારે 30 નવેમ્બરે લોકસભા અને 2 ડિસેમ્બરે રાજ્યસભાની બેઠક બોલાવી છે. જોકે, આ વિશેષ સત્રનો હજુ સુધી કોઈ એજન્ડા જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
વાયએસઆર કોંગ્રેસ પરિસીમન બિલને સમર્થન આપવા તૈયાર
વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટીની વાત કરીએ તો તે પરિસીમન બિલનું સમર્થન કરવા તૈયાર છે. તેની શરત છે કે કેન્દ્ર સરકાર પહેલા ક્ષેત્રીય સંતુલનને સુનિશ્ચિત કરે. જણાવી દઈએ કે, પ્રસ્તાવિત પરિસીમન વિધેયકનો હેતુ લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાનો છે. લોકસભા સચિવાલય તરફથી જાહેર કરાયેલી યાદીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 18મી લોકસભાના આઠમા સત્રનો બીજો ભાગ સોમવાર, 30 નવેમ્બર 2026થી શરૂ થશે. સરકારી કામકાજની જરૂરિયાતોને જોતા, આ સત્ર ગુરુવાર, 3 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ સમાપ્ત થવાની સંભાવના છે.
#WATCH | Delhi: Congress MP Manoj Kumar says, "... At yesterday's Standing Committee meeting, I had a conversation with some DMK MPs. When I asked about their position on the Delimitation Bill, they said that they could support the government under certain conditions, although I cannot recall the exact conditions... This was quite surprising to me, as I had always believed that the DMK would never support the Bill. We will have to wait until 30 November... The DMK's final position will be decided by its top leader..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
આ પહેલા ગુરુવારે, કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા સભાપતિને વિનંતી કરી છે કે તેઓ જરૂરી સરકારી કામકાજ પતાવવા માટે લોકસભાને 30 નવેમ્બરે અને રાજ્યસભાને 2 ડિસેમ્બરે ફરીથી બોલાવે.
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરતા કિરેન રિજિજુએ લખ્યું કે સંસદના બંને ગૃહોની બેઠકો, કામકાજની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખતા, 3 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે. રિજિજુએ 'એક્સ' પર લખ્યું કે સરકારે લોકસભા અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા સભાપતિને વિનંતી કરી છે કે તેઓ જરૂરી સરકારી કામકાજ પતાવવા માટે લોકસભાને સોમવાર, 30 નવેમ્બર 2026ના રોજ અને રાજ્યસભાને બુધવાર, 2 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ ફરીથી બોલાવે.
સંસદના પાછલા સત્ર બાદ, પ્રક્રિયા સંબંધી એક અભૂતપૂર્વ સમયપત્રકને ધ્યાનમાં રાખતા, ખૂબ ઓછા સમયની નોટિસ પર ગૃહોને ફરીથી બોલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રિજિજુની જાહેરાત બાદ પરિસીમન અને મહિલા આરક્ષણને લઈને અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે, કારણ કે આ જાહેરાતમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે કયા વિધેયક રજૂ કરવામાં આવશે.
DMKના સાંસદોના સુર બદલાયા, શરતો સાથે સમર્થનની ઈચ્છા
વળી, કોંગ્રેસ સાંસદ મનોજ કુમારે શુક્રવારે જણાવ્યું કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક બાદ થયેલી વાતચીતમાં ડીએમકે (DMK)ના કેટલાક સાંસદોએ કેટલીક શરતો સાથે પ્રસ્તાવિત પરિસીમન વિધેયક (ડિલિમિટેશન બિલ)નું સમર્થન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. આ વાત તેમના માટે આશ્ચર્યજનક હતી, કારણ કે આ પહેલા ડીએમકેએ આ વિધેયકનો વિરોધ કર્યો હતો. ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા કુમારે જણાવ્યું કે ગુરુવારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક બાદ તેમણે DMKના કેટલાક સાંસદો સાથે વાતચીત કરી અને પરિસીમન વિધેયક પર તેમનું વલણ જાણવા માગ્યું.
#WATCH | Chennai: On Parliament’s Special Session, DMK spokesperson TKS Elangovan says, "The old bill (delimitation), we had opposed. If this (new) bill is acceptable, we will accept it. Let the bill come first, then we will see how they have reworked the bill. Let us see... whether it will affect the states or not, the state or regional parties have to decide... Let us see how the fresh delimitation, the fresh bill, how the fresh bill comes. After going through it, we can comment on it... If it suits us or if it has taken our views also, then we have to accept it. But let us see; let the bill come..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
તેમણે કહ્યું કે ગુરુવારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં મારી DMKના કેટલાક સાંસદો સાથે વાતચીત થઈ. જ્યારે મેં પરિસીમન વિધેયક પર તેમનું વલણ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ કેટલીક શરતો સાથે સરકારનું સમર્થન કરી શકે છે, જોકે મને તે શરતો બરાબર યાદ નથી. આ મારા માટે ખૂબ આશ્ચર્યજનક હતું, કારણ કે મને હંમેશા એવું જ લાગતું હતું કે DMK ક્યારેય આ વિધેયકનું સમર્થન નહીં કરે. આપણે 30 નવેમ્બર સુધી રાહ જોવી પડશે. DMKનું અંતિમ વલણ તેમના ટોચના નેતા નક્કી કરશે.
કુમારે કહ્યું કે જ્યારે પરિસીમન વિધેયક ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે DMK તેનો વિરોધ કરનારી પહેલી પાર્ટી હતી. એવામાં, તેમના સાંસદો તરફથી આવેલી આ વાત ખૂબ ચોંકાવનારી છે. સંસદની પાછલી બેઠક ચોમાસુ સત્ર 2026 દરમિયાન થઈ હતી, જે 13 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી. તે સમયે બંને ગૃહોને અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત (sine die) કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
DMKએ કહ્યું - પહેલા બિલ આવવા દો, પછી જોઈશું
સંસદના વિશેષ સત્ર પર, DMKના પ્રવક્તા ટી.કે.એસ. એલંગોવને કહ્યું કે અમે જૂના બિલ (પરિસીમન)નો વિરોધ કર્યો હતો. જો આ (નવું) બિલ સ્વીકારવા લાયક હશે, તો અમે તેને માની લઈશું. પહેલા બિલને આવવા દો, પછી અમે જોઈશું કે તેમણે તેમાં શું ફેરફાર કર્યા છે. જોઈશું કે તેની રાજ્યો પર અસર પડે છે કે નહીં; આ અંગે રાજ્ય કે ક્ષેત્રીય દળોએ નિર્ણય લેવાનો રહેશે. જોઈશું કે નવું પરિસીમન અને નવું બિલ કેવી રીતે આવે છે. તેને જોયા બાદ જ અમે આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી શકીશું, જો તે અમારા અનુકૂળ હશે કે તેમાં અમારા વિચારોને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા હશે, તો અમારે તેને સ્વીકારવું પડશે. પરંતુ જોઈશું; પહેલા બિલને આવવા દો.
#WATCH | Mumbai: On speculations about the Delimitation Bill to be tabled during Parliament’s Special Session, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "The session has been announced, but I don't have the agenda. I have not seen the bill yet. Until I see the bill, I cannot say anything..." https://t.co/cFOOpzRbYD— ANI (@ANI) November 27, 2026
સુપ્રિયા સુલેએ પણ આપ્યું નિવેદન
સંસદના વિશેષ સત્ર દરમિયાન પરિસીમન વિધેયક (ડિલિમિટેશન બિલ) રજૂ કરવામાં આવવાની અટકળો પર, એનસીપી-એસસીપી સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ કહ્યું કે સત્રની જાહેરાત તો થઈ ગઈ છે, પરંતુ મારી પાસે એજન્ડા નથી. મેં હજુ સુધી વિધેયક જોયું નથી. જ્યાં સુધી હું વિધેયક જોઈ ન લઉં, ત્યાં સુધી હું કંઈ કહી શકું નહીં.
આ પણ વાંચો...