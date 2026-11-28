સીમાંકન બિલ પર ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક, DMK અને NCP-SP બેઠકથી રહ્યાં દૂર
30 નવેમ્બરથી શરૂ થતા સંસદના ખાસ સત્રમાં રજૂ થનારા સીમાંકન બિલ (2026) પર રાજકારણ ગરમાયું છે.
Published : November 28, 2026 at 1:43 PM IST
નવી દિલ્હી: 30 નવેમ્બરથી શરૂ થતા સંસદના ખાસ સત્ર પહેલાં પ્રસ્તાવિત સીમાંકન બિલ પર સંયુક્ત રણનીતિ ઘડવા માટે શનિવારે નવી દિલ્હીમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓની બેઠક મળી હતી. કોંગ્રેસના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (મમતા જૂથ)ના સાંસદ અભિષેક બેનર્જી આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. જોકે, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી શરદચંદ્ર પવાર (NCP SP) આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા ન હતા.
CPI(M)ના એ. રહીમ, RSP સાંસદ એન.કે. પ્રેમચંદ્રન, નેશનલ કોન્ફરન્સના ચૌધરી મોહમ્મદ રમઝાન, RJD નેતાઓ અભય કુશવાહા અને મનોજ ઝા, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામજી લાલ સુમન અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગના મોહમ્મદ બશીર, શિવસેના (યુબીટી)ના અરવિંદ સાવંત, સીપીઆઈના પી. સંતોષ અને ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના નેતા વૈદ્યનાથ રામ (જેઓ ઓનલાઈન જોડાયા હતા). અપક્ષ સાંસદ કપિલ સિબ્બલે પણ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી.
#WATCH | Delhi: Meeting of INDIA bloc floor leaders underway at Congress President Mallikarjun Kharge's residence. (Source: AICC) https://t.co/eVym3hngVH— ANI (@ANI) November 28, 2026
કોંગ્રેસ વતી રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે હાજર રહ્યા હતા, તેમની સાથે પવન ખેરા, કે.સી. વેણુગોપાલ, સૈયદ નાસિર હુસૈન, પ્રમોદ તિવારી અને ગૌરવ ગોગોઈ પણ હાજર રહ્યા હતા. વીસીકેના એક નેતા પોતાના ઘરે લગ્ન પ્રસંગને કારણે બેઠકમાં હાજર રહી શક્યા ન હતા.
અગાઉ, શુક્રવાર, 27 નવેમ્બરના રોજ, સોનિયા ગાંધીના નિવાસસ્થાને કોંગ્રેસ સંસદીય સ્ટ્રેટેજી ગ્રુપની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, કે.સી. વેણુગોપાલ, જયરામ રમેશ અને ગૌરવ ગોગોઈ સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓએ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. બેઠક દરમિયાન, નેતાઓએ મુખ્ય જાહેર મુદ્દાઓ અને ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની એનડીએ સરકાર દ્વારા સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવનાર સીમાંકન બિલ પર ચર્ચા કરી હતી.
આજે શનિવાર, 28 નવેમ્બરના રોજ ખડગેના નિવાસસ્થાને બેઠક શરૂ થઈ હતી, જેમાં સુધારેલા સીમાંકન પ્રસ્તાવો પર વિપક્ષી પક્ષોમાં વિવિધ મંતવ્યો હતા. તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પછી, ડીએમકે ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સ (એઆઈએડીએમકે) માંથી ખસી ગયું અને એનસીપી-એસપીએ બિલને ટેકો આપવાનો સંકેત આપ્યો.
દરમિયાન, ડીએમકે અને એનસીપી-એસપીએ સુધારેલા સીમાંકન પ્રસ્તાવોને ટેકો આપવાનો સંકેત આપ્યા બાદ એનડીએની સંખ્યા મજબૂત થઈ છે. આ બંને પક્ષોના સંયુક્ત 30 સાંસદોના ઉમેરા સાથે, લોકસભામાં શાસક ગઠબંધનની અંદાજિત સંખ્યા આશરે 320 થી વધીને 350 થઈ શકે છે.
જો બધા 540 વર્તમાન સભ્યો મતદાનમાં ભાગ લે છે, તો સરકારને બે તૃતીયાંશ બહુમતી સુધી પહોંચવા માટે 360 મતોની જરૂર પડશે. વાસ્તવિક જરૂરિયાત ગૃહમાં હાજર અને મતદાન કરનારા સભ્યોની સંખ્યા પર આધારિત રહેશે, જ્યારે ગૃહના કુલ સભ્યપદના બહુમતીની એક અલગ શરત પણ લાગુ પડશે.