દિલ્હી સ્પેશિયલ સેલે મોટી કાર્યવાહી, ₹100 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી

દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે એક મોટા ડ્રગ નેટવર્કને તોડી પાડ્યું છે અને ₹100 કરોડથી વધુ મૂલ્યના ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યા છે.

દિલ્હી સ્પેશિયલ સેલે મોટી કાર્યવાહી, ₹100 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 4:48 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેમાં એક ડ્રગ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. ઓપરેશન ન્યૂ યર'સ ઇવમાં, દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે એક મોટા ડ્રગ નેટવર્કને તોડી પાડ્યું છે અને ₹100 કરોડથી વધુ મૂલ્યના ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યા છે. દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં કુલ ચાર ડ્રગ માફિયાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્પેશિયલ સેલ ટીમે દિલ્હીથી ત્રણ અને બેંગલુરુમાંથી એક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

દિલ્હી પોલીસના ડીસીપી સ્પેશિયલ સેલે જણાવ્યું હતું કે સ્પેશિયલ સેલે આંતરરાજ્ય ડ્રગ નેટવર્કને તોડી પાડીને મોટી સફળતા મેળવી છે. આ કામગીરી દિલ્હી-એનસીઆરથી દેશના અન્ય ભાગોમાં ફેલાયેલા ડ્રગ રેકેટ માટે મોટો ફટકો છે.

₹100 કરોડના ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓ લાંબા સમયથી ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં સામેલ હતા અને ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હતા, અને તેમની સામે ફોરેનર્સ એક્ટ અને અન્ય કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અમે આ નેટવર્કના બાકીના સભ્યોને ઓળખવા અને તેમને ન્યાય અપાવવા માટે સતત કામ કરી રહ્યા છીએ.

તેમણે સમજાવ્યું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ આરોપીઓએ દિલ્હીમાં એક મોબાઇલ ડ્રગ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેક્ટરી સ્થાપી હતી, જ્યાં સિન્થેટિક ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું. સ્પેશિયલ સેલે આ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો અને સાધનો, રસાયણો અને તૈયાર માલનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો.

દિલ્હી પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ નેટવર્કના આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાણો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ટીમ હવે વિદેશમાંથી સપ્લાય ચેઇન અને ડિજિટલ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ખૂબ જ મોંઘા છે અને આ નેટવર્ક વિદેશી સપ્લાયર્સ સાથે જોડાયેલું હોવાનું જણાય છે. સ્પેશિયલ સેલની ટીમ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ કનેક્શન્સની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. મોબાઇલ ફેક્ટરીની શોધ બાદ, એવું પણ અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ગેંગ દેશના ઘણા શહેરોમાં મોટા પાયે ડ્રગ્સ સપ્લાય કરી રહી હતી.

