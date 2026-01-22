1984 શીખ વિરોધી રમખાણો: જનકપુરી હિંસા કેસમાં જેલમાં બંધ પૂર્વ સાંસદને કોર્ટે મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો
સજ્જન કુમારને આ કેસમાં મુક્ત કરી દેવાયા છે પરંતુ હાલ જેલની બહાર નહીં જઈ શકે.
Published : January 22, 2026 at 1:16 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની એક કોર્ટે કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ સજ્જન કુમારને 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણો દરમિયાન રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના જનકપુરી અને વિકાસપુરી વિસ્તારમાં હિંસા ભડકાવવાના કેસમાં મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. વિશેષ ન્યાયાધીશ દિગ્વિનય સિંહે મૌખિક રૂપે તેને મુક્ત કરવાનો આદેશ સંભળાવ્યો, જ્યારે વિસ્તૃત અને તર્કસંગત આદેશ હજુ રજૂ કરવાનો બાકી છે.
સજ્જન કુમાર હાલ જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે. તેને ગત 25 ફેબ્રુઆરીએ સરસ્વતી વિહાર વિસ્તારમાં 1 નવેમ્બર 1984ના રોજ જસવંત સિંહ અને તેમના પુત્ર તરુણદીપ સિંહની હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
#WATCH 1984 सिख विरोधी दंगे मामला | दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। कोर्ट ने सज्जन कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2026
સજ્જન કુમારને આ કેસમાં મુક્ત કરી દેવાયા છે પરંતુ તે જેલની બહાર નીકળી શકે કારણ કે, બીજા એક કેસમાં તે આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે 17 સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ શીખ રમખાણોના કેસમાં સજ્જન કુમારને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી, જ્યારબાદ 31 ડિસેમ્બર 2018ના રોજ કડકડ્ડૂમા કોર્ટમા તેણે સરેન્ડર કર્યું હતું.
કોર્ટે 22 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પોતાનો નિર્ણય આપ્યો હતો. 23 સપ્ટેમ્બરે કોર્ટે ટ્રાયલ પૂરી કરી લીધી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સજ્જન કુમારે પોતાને નિર્દોષ ગણાવ્યા હતા. તેમનું કહેવું હતું કે, તે સપનામાં પણ આ અપરાધમાં શામેલ હોઈ શકે નહીં અને તેમની વિરુદ્ધ કોઈ પૂરાવા નથી. 9 નવેમ્બર 2023ના રોજ આ કેસની પીડિત મંજીત કૌરે પોતાના નિવેદનો નોંધાવ્યા હતા, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેણે ભીડના લોકો પાસેથી સાંભળ્યું હતું કે તે ભીડમાં સજ્જન કુમાર પણ શામેલ હતો, પણ તેણે સજ્જન કુમારને પોતાને આંખે જોયા નથી.
#WATCH दिल्ली: पीड़ित परिवार की एक सदस्य ने कहा, " हम छोड़ेंगे नहीं, आगे जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए... यह(सज्जन कुमार) दोषी है। हम इसकी फांसी की मांग करेंगे।" pic.twitter.com/x6Y2IaTgct— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2026
23 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ કોર્ટે સજ્જન કુમાર વિરુદ્ધ આરોપ નક્કી કરી લીધા હતા. કોર્ટે સજ્જન કુમારે IPCની કલમ 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 અંતર્ગત આરોપ નક્કી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, કોર્ટે SIT દ્વારા સજ્જન કુમાર વિરુદ્ધ લગાવાયેલી હત્યાની કલમ 302 હટાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
