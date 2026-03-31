દિલ્હી-શિરડી ફ્લાઇટને વિઝિબિલિટીની સમસ્યા નડી, શિરડીમાં નિષ્ફળ લેન્ડિંગ બાદ સુરત ડાયવર્ટ કરાઇ
દિલ્હીથી શિરડી જતી ફલાઇટમાં સવાર મુસાફરો તે સમયે ડરી ગયા હતા જ્યારે વિમાન શિરડીમાં લેન્ડ કરી શક્યુ નહતું.
Published : March 31, 2026 at 9:43 AM IST
શિરડી: દિલ્હીથી શિરડી જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ સોમવાર રાત્રે ડરાવનારી રહી હતી. દિલ્હીથી ટેકઓફ કર્યા બાદ વિમાન પોતાના સમય અનુસાર રાત્રે 8:00 વાગ્યે શિરડી પહોંચી ગયું હતું પરંતુ ખરાબ હવામાનને કારણે ફ્લાઇટને અસર થઇ હતી. ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે વિમાનને સુરક્ષિત લેન્ડ કરાવવું શક્ય નહતું.
અંતે શું થયું હતું?
ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ દિલ્હીથી શિરડી માટે પોતાના સમય અનુસાર રવાના થઇ હતી. રાત્રે 8:00 વાગ્યે શિરડી એરપોર્ટ પાસે પહોંચતા પાયલોટે વિમાનને લેન્ડ કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ ખરાબ હવામાનને કારણે આ પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો હતો.
તે બાદ વિમાનને નાસિકની ઉપર સાથે જ છત્રપતિ સંભાજીનગર જિલ્લાના વૈજાપુર અને યેઓલા વિસ્તારમાં 'હોલ્ડિંગ પેટર્ન' (હવામાં ચક્કર લગાવતા રહેવા)નો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તે આશા સાથે કે હવામાન સારૂ થઇ જશે. વિમાન થોડા સમય સુધી આ વિસ્તારમાં ચક્કર લગાવતુ રહ્યું હતુ.
લોકોમાં ડરનો માહોલ
આ વચ્ચે વિમાનના ઘણી ઓછી ઊંચાઇ પર ચક્કર લગાવવાને કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ ઉભો થયો હતો. વિમાનમાંથી આવતા ઝડપી અવાજ અને ઓછી ઊંચાઇને જોઇને લોકોને શક થયો કે ગંભીર ગડબડ થઇ છે. પરિણામે, લોકોએ આ ઘટનાને લઇ નાસિક અને છત્તરપતિ સંભાજીનગર એરપોર્ટના તંત્રનો સંપર્ક કર્યો હતો.
જવાબમાં તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું કે વિમાનમાં કોઇ ટેકનિકલ ખામી નહતી. ખરાબ વિઝિબિલિટીને કારણે લેન્ડિંગ શક્ય નહતું. નાગરિકોને શાંત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
હવામાનની સ્થિતિમાં કોઇ સુધારો ના થતા ઘણી વાર સુધી રાહ જોયા બાદ અને ઇંધણને ધ્યાનમાં રાખતા પાયલોટે અંતે વિમાનને સૂરત એરપોર્ટ તરફ વાળી દીધુ હતું. તે બાદ વિમાનને સુરતમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતારવામાં આવ્યું હતું જ્યા ઇંધણ ભરવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અને હવામાન સાફ થયા બાદ વિમાન શિરડી પહોંચી ગયું હતું.
તંત્રએ કરી પૃષ્ટી
એરપોર્ટ તંત્રએ પૃષ્ટી કરી છે કે લગભગ ત્રણ કલાક બાદ જ્યારે શિરડીમાં હવામાનની સ્થિતિ સારી થઇ ત્યારે વિમાન ફરી એક વખત સૂરતથી શિરડી માટે રવાના થયું હતું અને તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે ઉતારવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, આ ઘટનાને કારણે મુસાફરોએ વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો હતો પરંતુ તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું કે સુરક્ષાના ભાગરૂપે લેવામાં આવેલો આ નિર્ણય યોગ્ય હતો. આ વચ્ચે શિરડીમાં ભારે વરસાદ અને ભારે હવાને કારણે વિઝિબિલીટી ઓછી થઇ ગઇ હતી જેને કારણે વિમાનના લેન્ડિંગમાં મુશ્કેલી ઉભી થઇ હતી.
એરપોર્ટ તંત્રએ જનતાને અપીલ કરી છે કે તે કોઇ પણ રીતની અફવાઓ પર ધ્યાન ના આપે અને માત્ર ઓફિશિયલ જાણકારી પર જ વિશ્વાસ કરે. શિરડી એરપોર્ટ તંત્રએ આ વાત પર ભાર મુક્યો કે આ નિર્ણય મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા લેવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: