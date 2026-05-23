આગ ઓલવવા માટે આવેલા ફાયર વિભાગના વાહનો પર લોકોએ કર્યો પથ્થરમારો, દિલ્હીના શાસ્ત્રી પાર્કની ઘટના

મળતી માહિતી અનુસાર લોકોનો આક્રોશ એટલા માટે ભભૂક્યો કે આગ ઓલવવા માટેના પ્રારંભિક પ્રયાસ પુરતા ન હતાં.

શાસ્ત્રી પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલી ફર્નિચર માર્કેટમાં આગ (ANI)
By ANI

Published : May 23, 2026 at 7:09 AM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના શાસ્ત્રી પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલી ફર્નિચર માર્કેટમાં લાગેલી ભીષણ આગને કાબુમાં લેવા માટે પહોંચેલી ફાયર વિભાગના વાહનો પર શુક્રવારે મોડી રાત્રે રોષે ભરાયેલા સ્થાનિક લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર લોકોનો આક્રોશ એટલા માટે ભભૂક્યો કે આગ ઓલવવા માટેના પ્રારંભિક પ્રયાસ પુરતા ન હતાં. જોકે, આગ હવે કાબુમાં આવી ગઈ છે.

અગાઉ, ફાયર અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પ્લાયવુડ અને લાકડાના ફર્નિચર જેવી અત્યંત જ્વલનશીલ સામગ્રી હોવાના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હતી. બાદમાં, પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે સંખ્યાબંધ ફાયર ટેન્ડરો ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા.

ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર ડી.બી.મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી ફાયર સર્વિસને રાત્રે 11:57 વાગ્યે આગ લાગવાની માહિતી મળી હતી, જેના પગલે તાત્કાલિક ટીમો આ વિસ્તારમાં મોકલવામાં આવી હતી.

મુખર્જીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "ફાયર કંટ્રોલ રૂમને 11:57 વાગ્યે આગ લાગવાની જાણ થઈ હતી. શરૂઆતમાં, એક સામાન્ય રિસ્પોન્સ ટીમ રવાના કરવામાં આવી હતી; જોકે, આ એક એવું બજાર છે જ્યાં ખૂબ જ જ્વલનશીલ પદાર્થોનો મોટો જથ્થો હાજર હોવાથી, આ ઘટનાને બાદમાં 'મોટી' આગ જાહેર કરવામાં આવી હતી અને સત્તાવાર રીતે 'મધ્યમ' શ્રેણીની આગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી.

જોતજોતામાં આ આગ મોટા પ્રમાણમાં પ્રસરવા લાગી અને આ બજાર ખૂબ મોટું છે. તેમાં મુખ્યત્વે લાકડાનું ફર્નિચર, પ્લાયવુડ અને આવા જ પ્રકારની વસ્તુઓનો વેપાર થાય છે. કુલ મળીને, અત્યાર સુધીમાં આશરે 25 થી 30 ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. અત્યાર સુધીમાં, આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે અમને આ વાતની પુષ્ટિ મળી છે."

આગના કારણ અંગે, મુખર્જીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "આગના કારણ અંગે, અમને હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ માહિતી મળી નથી; દિલ્હી પોલીસ ચોક્કસ કારણ નક્કી કરશે, કારણ કે તપાસ તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે."

લોકોના રોષને લઈને તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘટના સ્થળ પર કેટલાંક લોકો પ્રારંભિક રિસ્પૉન્સ ટીમને જોઈને કથિત રીતે રોષે ભરાયા હતાં અને કથિત રીતે વાહનો પર પથ્થરમારો કર્યો હતો.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, શાસ્ત્રી પાર્ક તેની ભીડભાડ અને ધમધમતી વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતું છે, ખાસ કરીને ફર્નિચર સંબંધિત વ્યવસાયો માટે, જેના કારણે આગ વધુ તીવ્ર બનતા અગ્નિશામક કામગીરી વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ તપાસ હેઠળ છે. દરમિયાન, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ની એક ટીમ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી જેથી વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરી શકાય અને નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય.

