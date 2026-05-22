દિલ્હી રમખાણ: UAPA કેસમાં ઉમર ખાલિદને હાઇકોર્ટે 3 દિવસના વચગાળાના જામીન આપ્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 12:40 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે UAPA હેઠળના કેસમાં એક્ટિવિસ્ટ ઉમર ખાલીદને ત્રણ દિવસના વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. આ કેસ શહેરના ઉત્તર-પૂર્વ ભાગમાં ફેબ્રુઆરી 2020માં થયેલા રમખાણ પાછળ મોટા ષડયંત્ર સાથે જોડાયેલો છે.

આ પગેલા ગુરૂવારે, ટ્રાયલ કોર્ટે ઉમર ખાલિદને તેના કાકાના મોતના 40 દિવસના ચાલીસમામાં સામેલ થવા અને પોતાની માતાની સંભાળ રાખવા માટે 15 દિવસના વચગાળાના જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યા બાદ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.

ટ્રાયલ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેમના મૃતક કાકાના રિવાજમાં સામેલ થવું એટલું જરૂરી નથી અને પરિવારના અન્ય સભ્યો તેની માતાની સંભાળ રાખવા માટે હાજર હતા.

ખાલિદ પર ફેબ્રુઆરી 2020માં થયેલા રમખાણોના માસ્ટરમાઇન્ડમાંથી એક હોવાને કારણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ (પ્રિવેન્શન) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 700થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. આ હિંસા નાગરિકતા (સંશોધન) એક્ટ (CAA), 2019 અને નેશનલ રજિસ્ટર ઓફ સિટિજન્સ (NRC) વિરૂદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી.

એક્ટિવિસ્ટ શરજીલ ઇમામ, ખાલિદ સૈફી અને આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કાઉન્સિલર તાહિર હુસૈન સહિત અન્ય લોકો પર પણ મોટા ષડયંત્રના કેસમાં તેમની સંડોવણી બદલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની તપાસ દિલ્હી પોલીસની સ્પેશ્યલ સેલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

2 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, જસ્ટિસ નવીન ચાવલા અને શલિંદર કૌરની બેન્ચે ઇમામ, ખાલિદ, મીરાં હૈદર અને આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે જાન્યુઆરીમાં આ આદેશને માન્ય રાખ્યો હતો.

