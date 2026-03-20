દિલ્હી રમખાણો કેસ: શરજીલ ઇમામને 10 દિવસના વચગાળાના જામીન મળ્યા, ભાઈના લગ્નમાં હાજરી આપશે
શરજીલ ઇમામ ઈદના એક દિવસ પહેલા જ તિહાર જેલમાંથી બહાર નીકળતો જોવા મળ્યો હતો.
Published : March 20, 2026 at 12:18 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી રમખાણોના આરોપી અને જેએનયુના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી શરજીલ ઇમામને માનવતાવાદી ધોરણે રાહત આપવામાં આવી છે. કરકરડૂમા કોર્ટે શરજીલને તેના ભાઈના લગ્નમાં હાજરી આપવા અને તેના પરિવાર સાથે ઈદ ઉજવવા માટે 10 દિવસના વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. શરજીલ 20 માર્ચથી 30 માર્ચ સુધી તિહાર જેલની બહાર રહેશે.
કોર્ટનો આદેશ મળ્યા બાદ તિહાર જેલ પ્રશાસને મુક્તિ પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. જામીનની શરતોનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ ઈદ પહેલા આ મુક્તિ અંગે સતર્ક છે. 30 માર્ચે જામીનની મુદત પૂરી થતાં શરજીલે ફરીથી જેલ અધિકારીઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરવું પડશે.
તાજેતરમાં, એડિશનલ સેશન્સ જજ સમીર વાજપેયીએ શરજીલ ઇમામની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો હતો. શરજીલના વકીલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આરોપીના ભાઈના લગ્ન 25 માર્ચે થવાના છે, અને તે તેના પરિવારનો એકમાત્ર આધાર છે. અરજીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે શરજીલ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. બચાવ પક્ષે છ અઠવાડિયાના જામીનની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે ફક્ત 10 દિવસનો સમય આપ્યો હતો.
આ કડક શરતો સાથે રાહત
- વચગાળાના જામીન આપતી વખતે, કોર્ટે શરજીલ પર ઘણી કડક શરતો લાદી હતી.
- સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ: શરજીલ જામીનના સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરશે નહીં.
- પ્રેસ આઇસોલેશન: તે કોઈપણ મીડિયા આઉટલેટ સાથે વાત કરશે નહીં અથવા કોઈપણ જાહેર નિવેદનો જારી કરશે નહીં.
- સંપર્ક પર પ્રતિબંધ: તે આ કેસ સાથે સંબંધિત કોઈપણ સાક્ષીઓ અથવા પીડિતોનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરશે નહીં.
- હાજરી: તેને ₹50,000 ના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને સમાન રકમના બે જામીન સબમિટ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે શરજીલ ઇમામ પર 2020 માં નાગરિકતા સુધારા કાયદા અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર વિરુદ્ધ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભડકાઉ ભાષણો આપવા અને દિલ્હી રમખાણો ભડકાવવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. દિલ્હી પોલીસે તેમની સામે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) કાયદા હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસનો આરોપ છે કે શરજીલના ભાષણોએ માત્ર હિંસા ભડકાવી ન હતી પરંતુ દેશની અખંડિતતાને પડકારવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે શરજીલ ઇમામ અને સહ-આરોપી ઉમર ખાલિદની નિયમિત જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી, તેમને મુખ્ય કાવતરાખોરો તરીકે ગણાવ્યા હતા. તેથી, આ વચગાળાની રાહત તેમને કામચલાઉ રાહત આપે છે.
