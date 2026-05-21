દિલ્હી રમખાણો 2020: UAPA કેસમાં સલીમ મલિકને હાઇકોર્ટે જામીન આપ્યા
જોકે, હાઇકોર્ટે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામને આ રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
By PTI
Published : May 21, 2026 at 6:54 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરુવારે આતંકવાદ વિરોધી કાયદા (UAPA) હેઠળના કેસમાં સલીમ મલિકને જામીન આપ્યા. આ કેસ ફેબ્રુઆરી 2020 માં શહેરના ઉત્તરપૂર્વીય ભાગોમાં થયેલા રમખાણો પાછળ "મોટા કાવતરા" સાથે સંબંધિત છે.
જસ્ટિસ પ્રતિભા એમ. સિંહ અને મધુ જૈનની બેન્ચે મલિકની અપીલ પર આ રાહત આપી હતી. મલિકે ટ્રાયલ કોર્ટના 29 જાન્યુઆરીના રોજ આ કેસમાં જામીન નકારવાના આદેશને પડકાર્યો હતો. તેમના વકીલે દલીલ કરી હતી કે તેઓ જામીન મેળવવા માટે હકદાર છે કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટે સહ-આરોપી સલીમ ખાન અને શાદાબ અહેમદને પણ આવી જ રાહત આપી હતી, જેઓ સમાન પરિસ્થિતિમાં હતા.
મલિક પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના પર ફેબ્રુઆરી 2020 ના રમખાણોના "મુખ્ય કાવતરાખોરો" પૈકીના એક હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 700 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ (CAA), 2019 અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC) સામેના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. જૂન 2020 માં ધરપકડ કરાયેલ સલીમ, CAA/NRC વિરોધી સભાના 11 કથિત આયોજકો અને વક્તાઓમાંનો એક છે.
5 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે 2020 ના દિલ્હી રમખાણોના કાવતરાના કેસમાં પાંચ આરોપીઓ - ગુલ્ફિશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર, શિફા ઉર રહેમાન, મોહમ્મદ સલીમ ખાન અને શાદાબ અહેમદ - ને જામીન આપ્યા હતા.
જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે કાર્યકર્તાઓ ઉમર ખાલિદ અને શર્જીલ ઇમામને આ રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં બધા આરોપીઓ એક જ પરિસ્થિતિમાં નહોતા. 2 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ન્યાયાધીશ નવીન ચાવલા અને શૈલેન્દ્ર કૌરની બેન્ચે ઇમામ, ખાલિદ, હૈદર અને આ કેસમાં અન્ય સહ-આરોપીઓને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.