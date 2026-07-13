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દિલ્હી રમખાણો 2020: IB અધિકારી અંકિત શર્મા હત્યા કેસમાં તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ આરોપીઓ દોષિત; છ નિર્દોષ જાહેર

કોર્ટે આ કેસમાં છ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો.

અંકિત શર્મા કેસમાં કરકરડૂમા કોર્ટનો ચુકાદો
અંકિત શર્મા કેસમાં કરકરડૂમા કોર્ટનો ચુકાદો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 9:30 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીની કરકરડૂમા કોર્ટે 2020ના દિલ્હી રમખાણો દરમિયાન ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યા કેસમાં તાહિર હુસૈન સહિત પાંચ લોકોને દોષિત ઠેરવ્યા છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રવીણ સિંહે આ કેસમાં છ અન્ય આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો હતો. તાહિર હુસૈન ઉપરાંત, કોર્ટે દોષિત ઠેરવેલા આરોપીઓમાં નાઝિમ, કાસિમ, અનસ અને જાવેદનો સમાવેશ થાય છે.

કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરેલા આરોપીઓમાં હસીન ઉર્ફે મુલ્લાજી ઉર્ફે સલમાન, સમીર ખાન, ફિરોઝ, જાવેદ, ગુલફામ, શોએબ આલમ ઉર્ફે બોબી અને મુન્તાઝીમ ઉર્ફે મુસાનો સમાવેશ થાય છે.

દિલ્હી પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3 જૂન, 2020 ના રોજ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે 24 અને 25 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, તાહિર હુસૈને ચાંદ બાગ પુલિયા નજીક તેના ઘર અને મસ્જિદમાંથી ટોળાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને તેને સાંપ્રદાયિક વળાંક આપ્યો હતો. ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે અંકિત શર્માની હત્યા માટે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. તાહિર હુસૈનના નેતૃત્વ હેઠળના ટોળાએ શર્માને ખાસ નિશાન બનાવ્યો હતો. આ ઘટના ખજુરી ખાસ વિસ્તારમાં તાહિર હુસૈનના ઘરની બહાર બની હતી. શર્માની હત્યા કર્યા પછી, ટોળાએ લાશને ગટરમાં ફેંકી દીધી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક લોકો લાશને ગટરમાં ફેંકી રહ્યા હતા. અંકિત શર્માના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ડોક્ટરોને તીક્ષ્ણ હથિયારના 51 ઘા મળ્યા છે. ચાંદ બાગ વિસ્તારમાં તાહિરે ટોળાને ઉશ્કેર્યો હતો. ચાર્જશીટમાં તાહિર હુસૈનને મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે.

દિલ્હી પોલીસે અંકિતના પિતાના નિવેદનના આધારે તાહિર હુસૈન વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. તાહિર હુસૈન વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302, 365, 201 અને 34 હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. હિંસામાં વપરાયેલી સામગ્રીનો મોટો જથ્થો તેના છત પરથી મળી આવ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ફેબ્રુઆરી 2020 માં ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીમાં થયેલા રમખાણોમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ બેસો લોકો ઘાયલ થયા હતા.

TAGGED:

ANKIT SHARMA MURDER CASE
TAHIR HUSSAIN CONVICTED
ANKIT SHARMA MURDER
ANKIT SHARMA
DELHI RIOTS 2020

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