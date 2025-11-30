EDની ફરિયાદ બાદ સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR દાખલ
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસના સંદર્ભમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR દાખલ.
Published : November 30, 2025 at 3:47 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં નવી FIR દાખલ કરી છે. FIRમાં રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી સહિત 6 અન્યના નામ છે. ED મુખ્યાલય દ્વારા EOWમાં ફરિયાદ દાખલ કર્યા પછી આ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.
FIR માં તેમના પર ગુનાહિત કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તેમણે ધ એસોસિએટેડ જર્નલ લિમિટેડની સંપત્તિ હસ્તગત કરવા માટે આખું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આરોપીઓમાં ત્રણ કંપનીઓના નામ પણ છે. AJL, યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને ડોટેક્સ MPL. ડોટેક્સને કોલકાતામાં નોંધાયેલ શેલ કંપની તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. તેણે યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડને રુ.1 કરોડ ચૂકવ્યા હતા.
Delhi Police's Economic Offences Wing (EOW) files a new FIR in the National Herald Case. FIR details include six names besides Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. The FIR was registered after the ED headquarters filed a complaint with the EOW.— ANI (@ANI) November 30, 2025
કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવીએ X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, FIR "ન તો નવી વાઇન, ન નવી બોટલ, ન તો નવો ગ્લાસ" હતી. તેમણે ઉમેર્યું, "આ એક અનોખો કેસ છે જ્યાં કોઈ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા નથી, ન તો કોઈ સ્થાવર મિલકત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે, છતાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે."
આ FIR 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ EOW ને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં કરવામાં આવેલા આરોપોની નોંધ લે છે. EDના પત્રની સામગ્રી કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા તેની ચાર્જશીટમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ જેવી જ છે.
પીટીઆઈ અનુસાર, ED એ પોલીસ એફઆઈઆર નોંધવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કલમ 66(2) હેઠળ ઉપલબ્ધ સત્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો. આ કલમ ફેડરલ એજન્સીને તેની તપાસ આગળ વધારવા માટે મની લોન્ડરિંગનો ફોજદારી કેસ નોંધતી કાયદા અમલીકરણ એજન્સી સાથે પુરાવા શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે.
#NatHerald neither wine new nor bottle new nor glasses new. Hence my comment also old. One trick wonder of a case where no money moved, where no immovable property transferred yet money laundering invented upon creation of #YoungIndian as a not for profit co to merely hold shares…— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 30, 2025
તમને જણાવી દઈએ કે, નેશનલ હેરાલ્ડ વિરુદ્ધ પહેલાથી જ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આખો કેસ ખરેખર 1937-38માં શરૂ થાય છે. તે સમયે ધ એસોસિએટેડ જર્નલ નામની એક કંપનીની રચના કરવામાં આવી હતી. જવાહરલાલ નેહરુ કંપનીના રોકાણકારોમાંના એક હતા. બાકીના રોકાણકારો કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા હતા. તેમની સંખ્યા લગભગ પાંચ હજાર હતી.
એસોસિએટેડ જર્નલ્સે ત્રણ અખબારો પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું: નેશનલ હેરાલ્ડ, નવજીવન અને કૌમી આવાઝ. કૌમી આવાઝ ઉર્દૂમાં, નેશનલ હેરાલ્ડ અંગ્રેજીમાં અને નવજીવન હિન્દીમાં પ્રકાશિત થતું હતું. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણેય અખબારોના પ્રકાશનથી નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. તેથી, તેણે 2008માં પ્રકાશન બંધ કરી દીધું. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, તેના પર રુ.90 કરોડ (આશરે $1.9 બિલિયન)નું દેવું હતું.
આ લોન ચૂકવવા માટે, ધ એસોસિએટેડ જર્નલે કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસેથી રુ.90 કરોડ ઉધાર લીધા હતા. ભૂતપૂર્વ સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ દલીલ કરી છે કે કોઈપણ રાજકીય પક્ષને કોઈપણ કંપનીને પૈસા ઉધાર આપવાનો અધિકાર નથી.
2010માં, યુપીએ સરકાર દરમિયાન, એક નવી કંપનીની રચના કરવામાં આવી. તેનું નામ યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ રાખવામાં આવ્યું. આ કંપનીના મુખ્ય શેરધારકો સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી હતા. તેઓ દરેક 76 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા. અન્ય શેરધારકોમાં મોતીલાલ બોરા, ઓસ્કર ફર્નાન્ડીઝ અને સુમન દુબેનો સમાવેશ થતો હતો.
સ્વામીનો આરોપ છે કે, યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડે ધ એસોસિએટેડ જર્નલની સંપત્તિઓ પર કબજો જમાવી લીધો હતો. તેમનો એવો પણ દાવો છે કે યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડે 1938 થી 2008 વચ્ચે ધ એસોસિએટેડ જર્નલે એકઠી કરેલી બધી સંપત્તિઓ પર કબજો જમાવી લીધો હતો. એવો પણ આરોપ છે કે, યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડે આખી મિલકત માત્ર 50 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. 2012માં આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવનારા સૌપ્રથમ સ્વામી હતા.
કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અભિપ્રાય એવો રહ્યો છે કે યંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડની રચના નફા માટે નહીં પણ "ચેરિટી હેતુઓ" માટે કરવામાં આવી હતી.
