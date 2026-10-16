લહેરા દો તિરંગા માર્ચ: અભિજીત દિપકે, નેહા બોરા અને અન્ય વિરોધ કરનારાઓની દિલ્હી પોલીસ દ્વારા અટકાયત
દિલ્હી પોલીસે CJPના સ્થાપક અભિજીત દીપકેને કસ્ટડીમાં લીધા છે, જેઓ 'તિરંગા યાત્રા' પર નીકળ્યા હતા
Published : October 16, 2026 at 7:59 PM IST
નવી દિલ્હી: અભિજીત દિપકેની અટકાયત: દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ફરી એકવાર તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા આયોજિત એક રેલીને રોકવા માટે પોલીસે દરમિયાનગીરી કરી હતી. CJPએ કનોટ પ્લેસ ખાતે 'લહેરા દો તિરંગા' (ત્રિરંગો લહેરાવો) શીર્ષક હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું. CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકે જ્યારે ઝંડેવાલાન સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી નીકળ્યા, ત્યારે પોલીસે તેમની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, રેલી માટે જરૂરી મંજૂરી ન હોવાથી તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે કનોટ પ્લેસમાં પોલીસનો મોટો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે તેમના નિવાસસ્થાને નોટિસ પાઠવી
આ પહેલાં, દિલ્હી પોલીસે CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેને આયોજિત 'તિરંગા' રેલી અંગે એક ઔપચારિક નોટિસ આપી હતી. દિલ્હી પોલીસના 20 જવાનોનું એક જૂથ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યું હતું અને પ્રતિબંધો લાદતી નોટિસ આપી હતી, જેમાં કનોટ પ્લેસ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પર સ્પષ્ટ મનાઈ ફરમાવવામાં આવી હતી. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે રેલી માટે કોઈ પરવાનગી આપવામાં આવી નથી અને દિપકેને જાણ કરી કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે 'ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા' (BNSS)ની કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે, સમગ્ર દિલ્હીમાં 6000થી વધુ પોલીસ જવાનો અને સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સીસ (CAPF)ની 220 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
VIDEO | Delhi: AISA chief Neha Bora detained by Delhi Police at Mandi House during Tiranga protest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4Ec83tnxma— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ
અભિજીત દીપકેએ શુક્રવારે સાંજે 5:00 વાગ્યે દિલ્હીના કનોટ પ્લેસ સ્થિત સેન્ટ્રલ પાર્ક ખાતે, CJP (સીજેપી)ના નેજા હેઠળ 'લેહરા દો તિરંગા' (ત્રિરંગો લહેરાવો) શીર્ષક હેઠળ એક રેલી યોજવાનું આયોજન કર્યું છે. જોકે, પોલીસે જણાવ્યું છે કે આ રેલી માટે પરવાનગી લેવામાં આવી નથી અને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા માટે અન્ય કોઈ વૈકલ્પિક સ્થળ ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ ઉપરાંત, નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ (NDMC) એ જાહેરાત કરી છે કે વહીવટી કારણોસર શુક્રવાર અને શનિવારે સેન્ટ્રલ પાર્ક બંધ રહેશે.
ટ્રાફિક પ્રતિબંધો
આ વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી પોલીસે જાહેરાત કરી છે કે શુક્રવારે બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યાથી સમગ્ર દિલ્હીમાં ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (માર્ગ પરિવર્તન) લાગુ કરવામાં આવશે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે 'X' (ટ્વિટર) પર જણાવ્યું છે કે, "16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કનોટ પ્લેસના સેન્ટ્રલ પાર્ક ખાતે યોજાનારા કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને, આસપાસના વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક પર પ્રતિબંધો રહેશે. મુસાફરોને આ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની મુસાફરીનું આયોજન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અમે જનતાને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ શક્ય તેટલું જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરે અને ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરે."
આ પણ વાંચો: