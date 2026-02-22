દેશમાં આતંક મચાવવાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ, 8ની ધરપકડ, લશ્કર સાથે જોડાયેલા બાંગ્લાદેશી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ
દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે દિલ્હી, કોલકાતા અને તમિલનાડુમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા અને લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે જોડાયેલા આઠ આતંકના સમર્થકોની ધરપકડ કરી.
Published : February 22, 2026 at 9:42 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાનીમાં આતંકવાદી કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવતા, દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે દિલ્હી, કોલકાતા અને તમિલનાડુમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા, જેમાં લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે જોડાયેલા આઠ આતંકના સમર્થકોની ધરપકડ કરવામાં આવી. એડિશનલ સીપી પ્રમોદ સિંહ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે, આ મોડ્યુલ દેશમાં મોટા આતંકવાદી હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યું હતું, જેને સમયસર નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
કેસ કેવી રીતે શરૂ થયો
એડિશનલ સીપી પ્રમોદ સિંહ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે, 8 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, જનપથ મેટ્રો સ્ટેશન પર પાકિસ્તાન સમર્થિત અને આતંકવાદી સંગઠનોને સમર્થન આપતા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. પોસ્ટરોમાં માર્યા ગયેલા આતંકવાદી બુરહાન વાનીનો મહિમા હતો અને "ફ્રી કાશ્મીર" જેવા નારા લખેલા હતા. આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ મેટ્રો પોલીસ સ્ટેશન પર એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી, અને મામલાની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને, તપાસ સ્પેશિયલ સેલને સોંપવામાં આવી હતી.
તપાસ અને કામગીરી
સ્પેશિયલ સેલ પહેલાથી જ બાંગ્લાદેશ કનેક્શન સાથે લશ્કર-એ-તોઇબાની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યું હતું. હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણ દ્વારા, આરોપીઓ કોલકાતા અને તિરુપુર (તમિલનાડુ) માં ટ્રેસ કરાયા હતા. 15 ફેબ્રુઆરીએ, કોલકાતાના મઝહરપાડા વિસ્તારમાં રેડ પાડવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે ઉમર ફારૂક અને રોબીઉલ ઇસ્લામની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 21 ફેબ્રુઆરીએ, તમિલનાડુ મોડ્યુલ પર એક સાથે કાર્યવાહીમાં છ વધુ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓમાંથી સાત બાંગ્લાદેશી નાગરિકો છે જે ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હતા અને તેમણે નકલી ભારતીય ઓળખ કાર્ડ મેળવ્યા હતા.
વિદેશી લિંક્સ અને હેન્ડલર્સ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મોડ્યુલનો નેતા શબ્બીર અહેમદ લોન, ઉર્ફે રાજા, ઉર્ફે કાશ્મીરી છે, જે મૂળ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો છે અને હાલમાં બાંગ્લાદેશથી નેટવર્ક ચલાવે છે. પ્રમોદ સિંહ કુશવાહાના જણાવ્યા અનુસાર, શબ્બીરની 2007 માં સ્પેશિયલ સેલના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેના આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબા અને પાકિસ્તાની નેટવર્ક સાથે સંબંધો છે. તે બાંગ્લાદેશમાં છુપાયેલો હતો અને ભારતીય સ્થાનોની રેકી, શસ્ત્રો એકઠા કરતો અને ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા બાંગ્લાદેશી યુવાનોની ભરતી કરતો હતો.
ષડયંત્રનું મોડ્યુલ
પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ દિલ્હી અને કોલકાતામાં પોસ્ટરો લગાવ્યા પછી, વીડિયો બનાવતા હતા અને બાંગ્લાદેશમાં તેમના હેન્ડલર્સને મોકલતા હતા. તેમને મહત્વપૂર્ણ સ્થાનોની તપાસ કરવા અને શસ્ત્રોની વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. એડિશનલ સીપી પ્રમોદ સિંહ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે, સમયસર કાર્યવાહીથી સંભવિત આતંકવાદી હુમલાઓ ટાળી શકાયા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ષડયંત્ર અને વિદેશી ફંડીંગના એંગલથી પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા દરોડા દરમિયાન, 10 મોબાઇલ ફોન, 25 ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ, 5 પીઓએસ મશીન, બાંગ્લાદેશી પાસપોર્ટ અને આઈડી કાર્ડ અને મોટી સંખ્યામાં વાંધાજનક પોસ્ટરો મળી આવ્યા હતા.
એન્ટી-ગેંગસ્ટર સ્ક્વોડ (AGS) એ બે વોન્ટેડ ગુનેગારોની ધરપકડ કરી હતી
બીજા કિસ્સામાં, દિલ્હી પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની એન્ટી-ગેંગસ્ટર સ્ક્વોડ (AGS) ટીમે UER-11 નજીક એન્કાઉન્ટર બાદ બે વોન્ટેડ ગુનેગારોની ધરપકડ કરી હતી. રાજધાનીમાં ખંડણી અને ફાયરિંગની ઘટનાઓના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ કુખ્યાત વિનોદ ઉર્ફે વિકી સન્યાસી ગેંગના સક્રિય સભ્યો છે, જે કુખ્યાત કપિલ સાંગવાન ઉર્ફે નંદુ ગેંગ સાથે જોડાયેલા છે. ડીસીપી હર્ષ ઇન્દોરાના જણાવ્યા અનુસાર, જમીનના વિવાદમાં એક વેપારીને ધમકી આપવા અને તેમની ઓફિસ પર ગોળીબાર કરવાની તાજેતરની ઘટનાના સંદર્ભમાં બંને આરોપીઓ વોન્ટેડ હતા. આ સંદર્ભમાં બિંદાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે 2:10 વાગ્યે, ટીમને માહિતી મળી કે બંને આરોપીઓ નવા આશ્રયસ્થાનની શોધમાં યુઇઆર-11 રોડ પર કુતુબ વિહાર તરફ જઈ રહ્યા છે. ટીમે ઘેરો ઘાલ્યો. જ્યારે સ્કૂટરને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે બંને દોડવા લાગ્યા અને અંધારાનો લાભ લઈને ઝાડીઓ તરફ ભાગી ગયા. આ સમય દરમિયાન ભરત ઉર્ફે મન્નીએ હેડ કોન્સ્ટેબલ અમિત કુમાર પર ગોળીબાર કર્યો, જે બચી ગયો. જવાબમાં પોલીસે ત્રણ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો. એક ગોળી ભરતના જમણા પગમાં વાગી, ત્યારબાદ તેને પકડી લેવામાં આવ્યો.
