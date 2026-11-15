દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે બે શૂટર્સની કરી ધરપકડ, અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન પર હુમલાનું રચ્યું હતું ષડયંત્ર
દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે સંગઠિત ગુના અને ગેંગસ્ટર નેટવર્ક સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં બે શૂટર્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : November 15, 2026 at 9:22 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે વિદેશમાં રહેતા ગેંગસ્ટર અનિલ પંડિત સાથે સંકળાયેલા બે કથિત શૂટર્સ વિકાસ ઠાકુર ઉર્ફે વિકી અને દીપ ઉર્ફે દીપક સિંહની ધરપકડ કરી છે, જેમણે મુંબઈમાં અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચનના નિવાસસ્થાન બહાર ગોળીબાર કરવાના કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવવાનો દાવો કર્યો છે, જેમ કે, ધ પ્રિન્ટ હિન્દી અને અન્ય મીડિયાના અહેવાલોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસે મુંબઈમાંથી દીપ ઉર્ફે દીપક સિંહ અને દિલ્હીમાંથી વિકાસ ઠાકુર ઉર્ફે વિક્કીની ધરપકડ કરી છે. દીપક સિંહ 3 ઓક્ટોબરના રોજ પંજાબના અમૃતસરમાં સોશિયલ મીડિયા એન્ફ્લૂએન્સર 'મેડ સંધુ' ની હત્યા કેસમાં પણ વોન્ટેડ હતો અને લગભગ એક મહિનાથી મુંબઈમાં છુપાયેલો હતો.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે સંગઠિત ગુના અને ગેંગસ્ટર નેટવર્ક્સ સામે મોટી કાર્યવાહીમાં બે શૂટર્સની ધરપકડ કરી છે. પોલીસનો દાવો છે કે આ ધરપકડોએ દિલ્હીમાં એક ઉદ્યોગપતિ અને મુંબઈમાં એક પ્રખ્યાત બોલિવૂડ અભિનેતા પર હુમલો કરવાના બે મોટા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે.
ગેંગે મુંબઈમાં અમિતાભ બચ્ચનના નિવાસસ્થાન બહાર ગોળીબાર કરવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું, જ્યારે દિલ્હીમાં, તેઓ ખંડણી માટે એક ઉદ્યોગપતિના ઘર પર ગોળીબાર કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા.
સ્પેશિયલ સેલની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને દિલ્હીમાં વિકાસ ઠાકુરની ધરપકડ કરી. ત્યારબાદ, માહિતી અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે, બીજી ટીમે મુંબઈમાં છુપાયેલા દીપ ઉર્ફે દીપક સિંહની ધરપકડ કરી. આ સમગ્ર કામગીરી સ્પેશિયલ સેલની નવી દિલ્હી રેન્જ (NDR) ટીમ દ્વારા ACP વિવેક ત્યાગીની દેખરેખ હેઠળ ઇન્સ્પેક્ટર પંકજ ચૌહાણ અને ઇન્સ્પેક્ટર સુરેશ ચંદ ચૌધરીની આગેવાની હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
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