દિલ્લી પોલીસની મોટી સફળતા: લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકી મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ, મુખ્ય હેન્ડલર શબ્બીર અહમદ લોન ઝડપાયો
શબ્બીર નકલી આધાર કાર્ડ બનાવી અવૈધ બાંગ્લાદેશીઓને કરતો હતો કટ્ટરપંથી, આરોપીઓને હુમલા માટે હથિયાર પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યાનો ખુલાસો.
Published : March 30, 2026 at 1:26 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં સુરક્ષા એજન્સીઓને મોટી સફળતા મળી છે. તાજેતરમાં સામે આવેલા મેટ્રો પોસ્ટર કેસમાં સક્રિય લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ કરતાં દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલ/NDRની ટીમે તેના કથિત હેન્ડલર શબ્બીર અહમદ લોનની ધરપકડ કરી છે.
દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ મોડ્યૂલ દિલ્હી મેટ્રો પરિસર અને અન્ય જાહેર સ્થળોએ શંકાસ્પદ પોસ્ટર લગાવીને માહોલ બગાડવા અને લોકોમાં ભય પેદા કરવાની સાજિશમાં સામેલ હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ સમગ્ર નેટવર્ક પાછળ આતંકી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે જોડાયેલા લોકો સક્રિય હતા. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાજધાનીમાં અસ્થિરતા ફેલાવવાનો હતો.
Delhi: On Delhi Police arrests Lashkar-e-Taiba commander Shabir Ahmed Lone, Police Special Cell Additional CP Pramod Singh Kushwaha says, " shabir ahmed was arrested last night from the ghazipur area by the special cell team, while dcp praveen tripathi was supervising. if you… pic.twitter.com/ku52H8qXjk— IANS (@ians_india) March 30, 2026
સ્પેશિયલ સેલની ટીમ પાછલા કેટલાક સમયથી આ મામલાની ગહન નિરીક્ષણમાં જોડાયેલી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ખુફિયા ઇનપુટના આધારે શબ્બીર અહમદ લોનની ઓળખ કરવામાં આવી, જેને આ મોડ્યૂલનો મુખ્ય હેન્ડલર ગણવામાં આવે છે. ધરપકડ દરમિયાન તેની પાસેથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા અને શંકાસ્પદ સામગ્રી પણ મળી આવી છે જેની તપાસ ચાલુ છે.
તપાસ એજન્સીઓનું માનવું છે કે શબ્બીર અહમદ લોન માત્ર આ મોડ્યૂલનું સંચાલન જ નહોતો કરી રહ્યો, પરંતુ યુવાનોને ભડકાવવા અને તેમને આતંકી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. તેના વિદેશી સંપર્કો અને ફંડિંગના સ્ત્રોતોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કાર્યવાહી અગાઉ, 23 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી પોલીસે લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે સંબંધ હોવાના શકમાં 8 લોકોની ધરપકડ કરી હતી. તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આ મોડ્યૂલ શબ્બીર અહમદ લોન સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે શબ્બીર અહમદ લોન આતંકવાદના આરોપમાં પહેલેથી જ 10 વર્ષ જેલમાં રહી ચૂક્યો છે. 2019માં તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો જે બાદ તે ભાગીને બાંગ્લાદેશ ચાલ્યો ગયો હતો.
જાણકારીમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે શબ્બીર અહમદ લોન, પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનના ટોચના કમાન્ડરો હાફિઝ સઈદ અને ઝાકી-ઉર-રહેમાન લખવી સાથે સીધા સંપર્કમાં હતો. આ બંને 26/11 મુંબઈ હુમલાના મુખ્ય ષડયંત્રકારો છે. દિલ્હી પોલીસ હાલમાં ગિરફ્તાર કરાયેલા આઠ લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે, જેથી ખબર પડી શકે કે તેઓ કોઈ મંદિર કે લોકોની ભારે ભીડવાળા વિસ્તારમાં હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા કે કેમ.
મળતી માહિતી અનુસાર લોનને ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને સંગઠનમાં ભરતી કરવાનું અને તેમને કટ્ટરપંથી બનાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેણે ગિરફ્તાર કરાયેલા 8 લોકોનું ‘બ્રેઇનવોશ’ કરીને, તેમને LeTની વિચારધારા સાથે જોડવામાં સફળતા મેળવી લીધી હતી. લોન ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી શરણાર્થીઓની શોધમાં રહેતો હતો અને દલાલો મારફત તેમને આધાર કાર્ડ જેવા નકલી ઓળખ પત્રો અપાવતો હતો. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ આરોપીઓને હુમલો કરવા માટે હથિયાર પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા.
