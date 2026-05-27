દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ‘ઓપરેશન વિમુક્ત’ હેઠળ પાર્કમાં ડ્રગ્સ અને અપરાધ સામે મોટી કાર્યવાહી
પશ્ચિમ દિલ્હીમાં શરૂ થયેલા અભિયાન હેઠળ બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધો સુરક્ષિત રીતે પાર્કનો આનંદ લઈ શકે તે માટે સમુદાય અને પોલીસનો સંયુક્ત પ્રયાસ.
Published : May 27, 2026 at 6:49 PM IST
દિલ્હી : શું તમારા ઘરનો નજીકનો પાર્ક સાંજ પડતાં જ ડરામણો લાગે છે? શું બાળકો રમતા ડરે છે? દિલ્હી પોલીસે આ સમસ્યાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે – ‘ઓપરેશન વિમુક્ત’ હેઠળ પાર્કમાં ડ્રગ્સ, ગુંડાગીરી અને બિનસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ, સામાન્ય નાગરિકોને પાર્કનું ‘સહ-સંરક્ષક’ બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ મોટા અભિયાન વિશે વિગતે.
પાર્ક ફક્ત લીલોતરી માટે જ નહીં, આજે તે સમાજનું મહત્વનું મેદાન છે. પણ ડ્રગ્સ, દારૂ અને અપરાધે આ મેદાનને લોકો માટે અભડૂત બનાવી દીધું હતું. ખાસ કરીને સાંજે બાળકો રમવાનું ટાળતા, મહિલાઓ અને વૃદ્ધો પાર્કમાં જવાનું બંધ કરી દેતા.
આ સમસ્યાને ગંભીરતાથી લઈને પશ્ચિમ દિલ્હીના ડીસીપી દરાડે શરદ ભાસ્કરના નેતૃત્વમાં 'ઓપરેશન વિમુક્ત'નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે – પાર્કને ડ્રગ્સ અને અપરાધથી મુક્ત કરીને તેને ફરી બાળકો, પરિવારો અને વૃદ્ધો માટે સુરક્ષિત બનાવવો.
‘પાર્ક મિત્ર’ – સમુદાય જ બને છે પોલીસનો સાથી
આ અભિયાનની સૌથી મજબૂત કડી છે ‘પાર્ક મિત્ર’. દિલ્હી પોલીસે આરડબ્લ્યુએ (રેસિડેન્ટ વેલફેર એસોસિએશન), એમડબ્લ્યુએ અને સ્થાનિક નાગરિકોને સાથે લઈને એક નેટવર્ક બનાવ્યું છે. આ ‘પાર્ક મિત્રો’ પાર્કમાં કોઈ શંકાસ્પદ હિલચાલ, ડ્રગની અવરજવર અથવા અસુરક્ષિત પ્રવૃત્તિ દેખાય તો તરત જ પોલીસને જાણ કરી શકે છે. આમ, સમુદાય જ પોલીસની ‘આંખ-કાન’ બની જાય છે.
265 પાર્કનું સર્વેક્ષણ – ખામીઓ શોધી કાઢી
આ અભિયાનની એક બીજી અગત્યની વ્યૂહરચના હતી – પશ્ચિમ દિલ્હીના ૨૬૫ પાર્કનું વિગતવાર સર્વેક્ષણ. આ ઓડિટમાં એવી ઘણી ખામીઓ ઉજાગર થઈ જે અપરાધને આમંત્રણ આપતી હતી. જેમ કે:
- યોગ્ય લાઈટની વ્યવસ્થા ન હોવી
- તૂટેલા દરવાજા અને દીવાલો
- નજર ન પડતા અંધારિયા ખૂણા (બ્લાઈન્ડ સ્પોટ્સ)
- નબળી એક્સેસ પોઈન્ટનું નિયંત્રણ
આ ખામીઓને સુધારવા માટે પોલીસ વિભાગ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય નગરસેવા એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરી રહ્યો છે.
પહેલા 15 દિવસનો રેકોર્ડ: 444 રેઈડ, 325 અટકાયત
‘ઓપરેશન વિમુક્ત’ના પ્રારંભિક 15 દિવસમાં જ દિલ્હી પોલીસે નીચેની કાર્યવાહી કરી છે:
- 444 થી વધુ આશ્ચર્યજનક રેઈડ (નિરીક્ષણ)
- 325 નિવારક અટકાયતો
- ડીપી એક્ટની કલમ 65 હેઠળ 4598 કાર્યવાહી
- કલમ 66 હેઠળ 445 કાર્યવાહી
- 50 સગીરો પકડાયા અને સુધારણા પ્રક્રિયા માટે મોકલાયા
‘વિમુક્ત ચૌપાલ’ – સાંજે ૬થી 9 વાગ્યા સુધી પાર્કમાં ખુલ્લી ચર્ચા
કાર્યવાહીની સાથે-સાથે પોલીસે જનતા સુધી પહોંચવાનો એક અસરકારક માર્ગ પણ અપનાવ્યો છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બે પાર્કમાં દરરોજ ‘વિમુક્ત ચૌપાલ’નું આયોજન કરવામાં આવે છે. અહીં સાંજે ૬થી 9 વાગ્યા દરમિયાન વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ પોતે હાજર રહે છે. આ ચૌપાલમાં કોઈપણ નાગરિક નિઃસંકોચપણે ડ્રગના સોદાગરો અને સ્થાનિક બદમાશોની જાણ કરી શકે છે. આને કારણે અપરાધીઓમાં સતત પોલીસ દેખરેખ હેઠળ રહેવાનો ડર બેઠો છે.
આ આખા ઓપરેશનને ગ્રાઉન્ડ પર સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં વધારાના ડીસીપી ડૉ. સચિન કુમાર સિંઘલ અને એસઆઈ મનીષ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.
‘ઓપરેશન વિમુક્ત’ – નિષ્ણાતો શું કહે છે?
દિલ્હી પોલીસ મહાસભાના પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ એસીપી વેદ ભૂષણ જણાવે છે કે, “જનકપુરી પોલીસ સ્ટેશન જેવા વિસ્તારોમાં મોટા પાર્ક છે પણ લાઈટની અછત હોય છે. આજુબાજુની વસાહતોમાંથી લોકો આવીને પાર્કમાં રાત વિતાવે છે, જે ડ્રગ વપરાશનું કારણ બને છે. દિલ્હી પોલીસનો આ અભિગમ યોગ્ય દિશામાં એક સકારાત્મક પગલું છે.”
ભૂતપૂર્વ સબ-ઈન્સ્પેક્ટર બલજીત સિંઘ રાણા, જે ‘ઓપરેશન વિમુક્ત’માં માનદ સલાહકાર તરીકે જોડાયા છે, તેઓ કહે છે, “હું નિવૃત્તિ બાદ પણ દેશની સેવામાં છું. દર સવાર-સાંજ પાર્કમાં જઈને લોકોને સમજાવું છું કે ડ્રગનું વ્યસન સ્વાસ્થ્ય, પરિવાર અને ભવિષ્ય માટે ખતરનાક છે. અભિયાન શરૂ થયા બાદ પાર્કની સ્થિતિમાં ચોક્કસ સુધારો આવ્યો છે.”
પરિણામ: પાર્કમાં ફરી ઘૂમરાતાં બાળકો, ચાલતાં વૃદ્ધો
‘ઓપરેશન વિમુક્ત’ના પ્રભાવથી પશ્ચિમ દિલ્હીના પાર્કમાં હાજરી વધવા લાગી છે. બાળકો ફરીથી રમવા આવે છે, મહિલાઓ વૉકિંગ જાય છે, વૃદ્ધો બેઠકો માણે છે. ડીસીપી દરાડે કહ્યું, “જ્યારે પોલીસ અને નાગરિકો હાથ મિલાવે છે, ત્યારે અપરાધીઓ પાસે ભાગવા માટે કોઈ જગ્યા બચતી નથી.”
આ અભિયાન હવે માત્ર એક ઝુંબેશ રહી નથી, તે એક જનચળવળમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. દિલ્હી પોલીસે 'પાર્ક મિત્ર' નેટવર્કને વધુ વિસ્તારવાની, સીસીટીવી કેમેરા વડે મોનિટરિંગ વધારવાની અને સમુદાયની ભાગીદારી વધુ મજબૂત કરવાની યોજના બનાવી છે.
આ નાનકડી શરૂઆત દિલ્હીના અન્ય જિલ્લાઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની શકે છે. કારણ કે જ્યારે પરિવારો પાર્કમાં પાછા ફરે છે, બાળકો ફરીથી રમે છે, અને વૃદ્ધો નિર્ભયતાથી ચાલે છે – ત્યારે શહેર માત્ર અપરાધ ઘટાડતું નથી, તે પોતાનું સાર્વજનિક જીવન પાછું મેળવે છે.
