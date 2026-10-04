ETV Bharat / bharat

પોલીસકર્મીઓએ મહિલા પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ગેરવર્તન કર્યુ, અમિત શાહે આપવો જોઈએ જવાબઃ રાહુલ ગાંધી

લેફ્ટ વિંગ સ્ટૂડન્ટ ઓર્ગનાઈઝેનશ ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટૂડેન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA)એ પણ એવી ફરિયાદ કરી છે.

રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાના આરોપો પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.

હિન્દીમાં એક પોસ્ટમાં, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે, દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, તેથી અમિત શાહે જવાબ આપવો જોઈએ. રાહુલ ગાંધીએ હિન્દીમાં પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું, "એક મહિલા પત્રકારે જંતર-મંતર પર એક પોલીસ અધિકારી પર ગેરવર્તણૂકનો આરોપ લગાવ્યો છે. સેંકડો પત્રકારો કલાકો સુધી ફક્ત એક જ માંગ સાથે બેઠા છે. FIR દાખલ થવી જોઈએ. શું આ પોલીસનું મૂળભૂત કામ નથી? તેઓએ તે પણ કર્યું નથી."

તેમણે કહ્યું કે શનિવારે જ જંતર-મંતર પર સેંકડો લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, 'મહિલા પ્રદર્શનકારીઓ સાથે દુર્વ્યવહારના આરોપો છે. કેમેરા છીનવી લીધા હતા. પત્રકારોને ખેંચવામાં આવ્યા હતા અને આ પ્રથમ વખત નથી. અમે પહેલાથી જ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરતા વીડિયો પુરાવા જોયા છે.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સમગ્ર દિલ્હીમાં મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, જેઓ પોતાની સુરક્ષાને લઈને ભયભીત છે, તેઓ સત્યાગ્રહ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની સુરક્ષા માટે જવાબદાર પોલીસ જ તેમના પર હાથ ઉઠાવી રહી છે. રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, 'અને એક એવી સરકાર જે મહિલાની ફરિયાદ નોંધવાથી પણ ડરે છે. તે આખરે કોનું રક્ષણ કરી રહી છે? દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે. અમિત શાહ જી, તમે ક્યાં છો? તમારે આનો જવાબ આપવો પડશે.

ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠન ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA) એ પણ આવી જ ફરિયાદ કરી છે. એક નિવેદનમાં, AISA એ જણાવ્યું હતું કે, "પુરુષ પોલીસ દ્વારા મહિલા વિરોધીઓ, પત્રકારો અને વકીલો સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઘણી મહિલાઓએ પુરૂષ અધિકારીઓ દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ કરી છે."

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મહિલાઓને ન્યાય આપવાનો દાવો કરતી પોલીસ દળ મૂળભૂત ભીડ વ્યવસ્થાપન પ્રોટોકોલ પણ જાળવી શકતી નથી. પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓએ મહિલા વિરોધીઓ સાથે ખુલ્લેઆમ દુર્વ્યવહાર કર્યો અને સૌથી અવ્યાવસાયિક રીતે વર્ત્યા."

આ પણ વાંચો

  1. રાહુલ ગાંધીનો PM મોદી અને અમિત શાહ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી આકરો પ્રહાર, CECનું રાજીનામું માંગ્યું
  2. ઈંદૌરમાં 'વિદ્યાર્થીઓની ગુંજ'માં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ સરકારને લીધી આડે હાથ, વિદ્યાર્થીઓએ પણ જણાવી પોતાની સમસ્યા

TAGGED:

RAHUL GANDHI
DELHI POLICE
STUDENT PROTEST
રાહુલ ગાંધી
CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.