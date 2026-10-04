પોલીસકર્મીઓએ મહિલા પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ગેરવર્તન કર્યુ, અમિત શાહે આપવો જોઈએ જવાબઃ રાહુલ ગાંધી
લેફ્ટ વિંગ સ્ટૂડન્ટ ઓર્ગનાઈઝેનશ ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટૂડેન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA)એ પણ એવી ફરિયાદ કરી છે.
Published : October 4, 2026 at 11:56 AM IST
નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાના આરોપો પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.
હિન્દીમાં એક પોસ્ટમાં, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે, દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, તેથી અમિત શાહે જવાબ આપવો જોઈએ. રાહુલ ગાંધીએ હિન્દીમાં પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું, "એક મહિલા પત્રકારે જંતર-મંતર પર એક પોલીસ અધિકારી પર ગેરવર્તણૂકનો આરોપ લગાવ્યો છે. સેંકડો પત્રકારો કલાકો સુધી ફક્ત એક જ માંગ સાથે બેઠા છે. FIR દાખલ થવી જોઈએ. શું આ પોલીસનું મૂળભૂત કામ નથી? તેઓએ તે પણ કર્યું નથી."
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
તેમણે કહ્યું કે શનિવારે જ જંતર-મંતર પર સેંકડો લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, 'મહિલા પ્રદર્શનકારીઓ સાથે દુર્વ્યવહારના આરોપો છે. કેમેરા છીનવી લીધા હતા. પત્રકારોને ખેંચવામાં આવ્યા હતા અને આ પ્રથમ વખત નથી. અમે પહેલાથી જ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરતા વીડિયો પુરાવા જોયા છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સમગ્ર દિલ્હીમાં મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, જેઓ પોતાની સુરક્ષાને લઈને ભયભીત છે, તેઓ સત્યાગ્રહ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની સુરક્ષા માટે જવાબદાર પોલીસ જ તેમના પર હાથ ઉઠાવી રહી છે. રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, 'અને એક એવી સરકાર જે મહિલાની ફરિયાદ નોંધવાથી પણ ડરે છે. તે આખરે કોનું રક્ષણ કરી રહી છે? દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે. અમિત શાહ જી, તમે ક્યાં છો? તમારે આનો જવાબ આપવો પડશે.
ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠન ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA) એ પણ આવી જ ફરિયાદ કરી છે. એક નિવેદનમાં, AISA એ જણાવ્યું હતું કે, "પુરુષ પોલીસ દ્વારા મહિલા વિરોધીઓ, પત્રકારો અને વકીલો સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઘણી મહિલાઓએ પુરૂષ અધિકારીઓ દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ કરી છે."
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મહિલાઓને ન્યાય આપવાનો દાવો કરતી પોલીસ દળ મૂળભૂત ભીડ વ્યવસ્થાપન પ્રોટોકોલ પણ જાળવી શકતી નથી. પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓએ મહિલા વિરોધીઓ સાથે ખુલ્લેઆમ દુર્વ્યવહાર કર્યો અને સૌથી અવ્યાવસાયિક રીતે વર્ત્યા."
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