દિલ્હી પોલીસે પીએમ મોદી વિરુદ્ધ પોસ્ટ સામે કાર્યવાહી કરી, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને નોટિસ મોકલી
દિલ્હી પોલીસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને નિશાન બનાવતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે.
Published : July 27, 2026 at 2:12 PM IST
નવી દિલ્હી : NEET પરીક્ષાને લઈને ચાલેલા લાંબા આંદોલનના અંત બાદ દિલ્હી પોલીસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને નિશાન બનાવતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અને વીડિયો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. દિલ્હી પોલીસે વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને નોટિસ મોકલીને વાંધાજનક સામગ્રી હટાવવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી પોલીસે અનેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક અને અપશબ્દો ધરાવતી પોસ્ટ અને વીડિયો હટાવવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે. આ પોસ્ટ જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અને 20 જુલાઈના 'સંસદ ચલો' માર્ચ દરમિયાન થયેલી હિંસા સાથે જોડાયેલી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર PM વિરુદ્ધ અપમાનજનક પોસ્ટ
દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વિરોધ પ્રદર્શન અને ત્યારબાદ થયેલી હિંસા દરમિયાન અનેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરતી ઘણી પોસ્ટ સામે આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી પોલીસની સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ ટીમ આવા કન્ટેન્ટની ઓળખ કરવા માટે સતત ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર નજર રાખી રહી છે. વાંધાજનક પોસ્ટ મળ્યા બાદ સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને નોટિસ જારી કરીને કન્ટેન્ટ હટાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા નોટિસ જારી કર્યા બાદ વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ અપશબ્દો ધરાવતા અનેક કમેન્ટ અને વીડિયો પહેલેથી જ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
મોનિટરિંગનું કામ ચાલુ
સાયબર અને સોશિયલ મીડિયા ટીમો વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલી ઓનલાઈન ગતિવિધિઓ પર કડક નજર રાખી રહી છે, જેથી વધુ અપમાનજનક પોસ્ટની ઓળખ કરી શકાય અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા કન્ટેન્ટ વિરુદ્ધ યોગ્ય કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરી શકાય. આ ઘટનાક્રમ 20 જુલાઈના 'સંસદ ચલો' માર્ચને લઈને વધેલા રાજકીય તણાવ વચ્ચે સામે આવ્યો છે. આ માર્ચ દરમિયાન NEET અને CBSE પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓનો વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ જંતર-મંતરથી સંસદ તરફ આગળ વધતી વખતે સુરક્ષાકર્મીઓ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યા હતા.
કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષે સોમવારે લોકસભામાં અનેક સ્થગન પ્રસ્તાવો અને રાજ્યસભામાં કામકાજ રોકવા માટેની નોટિસ રજૂ કરી હતી. તેમણે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા "ક્રૂર અને જરૂરિયાત કરતાં વધુ" બળપ્રયોગ પર તાત્કાલિક ચર્ચાની માંગ કરી હતી. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શન દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 130 પોલીસકર્મીઓ અને લગભગ 65 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા છે, જ્યારે હિંસાના સંબંધમાં 15 FIR નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જંતર-મંતર અને તેની આસપાસ લગભગ 3,000 સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શન તેજ થયા બાદ દરરોજ સરેરાશ 10,000 લોકો એકત્ર થઈ રહ્યા છે.
વિરોધ સ્થળે આવતા અસામાજિક તત્વોની ઓળખ
દિલ્હી પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ સ્થળે આવતા અસામાજિક તત્વોની ઓળખ કરવા માટે ફેશિયલ રિકગ્નિશન સિસ્ટમ (FRS) કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે જ પોલીસે દાવો કર્યો છે કે, ગુનાહિત રેકોર્ડ ધરાવતા 2,000થી વધુ લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ બળપ્રયોગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને 20 જુલાઈની કાર્યવાહી દરમિયાન કથિત રીતે પેલેટ ગન અને અન્ય પદ્ધતિઓના ઉપયોગ માટે જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ કરી છે. જોકે, દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે, અસામાજિક તત્વોએ હિંસા કરી હતી, જેના કારણે પોલીસે કાર્યવાહી કરવી પડી હતી.
આ પણ વાંચો...