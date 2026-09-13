3 મિનિટ પહેલા ખોટાં પરીક્ષા સેન્ટર પર પહોંચ્યો ઉમેદવાર, પોલીસ સંકટમોચન બનીને આવી
પોલીસના આ પ્રયાસને કારણે ઉમેદવાર સાચા કેન્દ્ર પર પહોંચી શક્યો અને CDSની પરીક્ષા આપી શક્યો, વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ...
Published : September 13, 2026 at 10:32 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં રવિવારે યોજાયેલી CDS પરીક્ષામાં ઉમેદવાર માટે મુશ્કેલી ત્યારે ઊભી થઈ જ્યારે તે પરીક્ષા આપવા માટે નિર્ધારિત કેન્દ્રને બદલે ભૂલથી બીજા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી ગયો. પરીક્ષા શરૂ થવામાં માત્ર ત્રણ મિનિટ બાકી હતી. આવી સ્થિતિમાં પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી ચિંતિત ઉમેદવારે પોલીસની મદદ લીધી હતી. માહિતી મળતાની સાથે જ નોર્થ એવેન્યુ પોલીસ સ્ટેશન સક્રિય થઈ ગયું અને ઉમેદવારને યોગ્ય પરીક્ષા કેન્દ્ર પર લઈ જવા માટે તરત જ ચાર્જ સંભાળ્યો. પોલીસની તત્પરતાનું પરિણામ એ આવ્યું કે ઉમેદવાર પરીક્ષા શરૂ થવાની એક મિનિટ પહેલા જ યોગ્ય કેન્દ્ર પર પહોંચી ગયો અને CDSની પરીક્ષામાં હાજર રહી શક્યો.
મળતી માહિતી મુજબ, UPSCની કમ્બાઈન્ડ ડિફેન્સ સર્વિસિસ (CDS-II) અને નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી (NDA-II)ની પરીક્ષા રવિવારે રાજધાનીમાં લેવામાં આવી હતી. CDS પરીક્ષા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો દિલ્હીના અલગ-અલગ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચ્યા હતા. દરમિયાન એક ઉમેદવાર ખોટા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે તેને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો ત્યારે પરીક્ષા શરૂ થવામાં માત્ર ત્રણ મિનિટ બાકી હતી.
🚔UPSC-CDS परीक्षा के लिए महज 3 मिनट पहले गलत सेंटर पर पहुंचे छात्र को @DCPNewDelhi के थाना नॉर्थ एवेन्यू के SHO रमेश कुमार सिंह व उनकी टीम ने तुरंत पुलिस वाहन द्वारा सही सेंटर पर पहुंचाया।@LokNiwasDelhi#DPCares pic.twitter.com/UtvuSsLX0g— Delhi Police (@DelhiPolice) September 13, 2026
પોલીસની મદદ નિર્ણાયક સાબિત થઈ: ઉમેદવારની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને સમજીને, SHO રમેશ કુમારના નેતૃત્વમાં નોર્થ એવન્યુ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી. તેમણે ઉમેદવારને વિલંબ કર્યા વિના યોગ્ય પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી સંભાળી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અને તાકીદને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસ ટીમે ત્વરિત પગલાં લીધાં અને ઉમેદવારને કાલીબારી સ્થિત 'પીએમ શ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય' (PM SHRI Kendriya Vidyalaya) ખાતેના તેમના નિર્ધારિત કેન્દ્ર પર પહોંચાડ્યા. સમય અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હતો, કારણ કે પરીક્ષા શરૂ થવાની તૈયારીમાં હતી અને ઉમેદવાર પાસે સ્થળ પર પહોંચવા માટે માત્ર થોડી જ મિનિટો બાકી હતી. પોલીસ ટીમની તત્પરતા અને તાત્કાલિક મદદને કારણે, તેઓ પરીક્ષા શરૂ થવાના માત્ર એક મિનિટ પહેલાં જ યોગ્ય કેન્દ્ર પર પહોંચી શક્યા અને પરીક્ષા આપવાની તક મેળવી શક્યા. આમ, છેલ્લી ઘડીએ પોલીસની મદદથી ઉમેદવારની મહિનાઓની મહેનત અને પરીક્ષા આપવાની તક - બંને બચી ગયા.
ઉમેદવારો માટે સવારે 6 વાગ્યે મેટ્રો સેવા શરૂ: રવિવારે NDA અને CDSની પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારોને તેમના કેન્દ્રો સુધી પહોંચવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દિલ્હી મેટ્રોની કામગીરી સવારે 6 વાગ્યે શરૂ કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે અન્ય દિવસોની સરખામણીમાં રવિવારે દિલ્હી મેટ્રોની સેવાઓ મોડી શરૂ થતી હોય છે, પરંતુ પરીક્ષાર્થીઓની સુવિધા માટે ખાસ કરીને વહેલી સવારથી જ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો દિવસની શરૂઆતમાં જ તેમના કેન્દ્રો તરફ જઈ રહ્યા હોવાથી, મેટ્રો તેમના માટે પરિવહનનું મુખ્ય સાધન બની રહી. મેટ્રો સેવાઓની વહેલી ઉપલબ્ધતાને કારણે દિલ્હીના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મુસાફરી કરતા ઉમેદવારોને તેમના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર સમયસર પહોંચવામાં મદદ મળી.
પોલીસ અધિકારીઓ આશાનું કિરણ બન્યા: જ્યાં એક તરફ મેટ્રોએ વહેલી સવારે સેવાઓ શરૂ કરીને પરીક્ષાર્થીઓને રાહત આપી, ત્યાં બીજી તરફ નોર્થ એવન્યુ પોલીસ સ્ટેશનની એક ટીમે ખોટા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી ગયેલા એક ઉમેદવારને છેલ્લી ઘડીએ સાચા કેન્દ્ર પર પહોંચાડીને તેમની પરીક્ષા બચાવી લીધી. ઘટનાક્રમના આ ટૂંકા ગાળામાં, દિલ્હી પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી તે ઉમેદવાર માટે જીવનરક્ષક સાબિત થઈ. પરીક્ષા શરૂ થવામાં માત્ર ત્રણ મિનિટ બાકી હતી અને ઉમેદવાર પાસે સમય ખૂબ ઓછો હતો; તેમ છતાં, દિલ્હી પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીને કારણે તેઓ પરીક્ષા શરૂ થવાના માત્ર એક મિનિટ પહેલાં જ સાચા કેન્દ્ર પર પહોંચી શક્યા.
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