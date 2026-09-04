CJPના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ દિલ્હી પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, ઉત્તરપ્રદેશના બુલંદશહરથી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની અટકાયત
બુલંદશહરના એસપી અભિષેક પ્રતાપ અજયે જણાવ્યું કે, "દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ બુલંદશહેર આવી હતી"
Published : September 4, 2026 at 10:13 PM IST
બુલંદશહેર: દિલ્હીના જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના પ્રદર્શન દરમિયાન મારામારીના સંદર્ભમાં કાર્યવાહી કરતા દિલ્હી પોલીસે આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજને ઉત્તર પ્રદેશમાં કસ્ટડીમાં લીધો છે. પોલીસે બુલંદશહેરથી આરોપીની અટકાયત કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે એક વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનકારીના પિતા પર હુમલો કર્યો હોવાનો આરોપ છે.
બુલંદશહેરના એસપી સિટી અભિષેક પ્રતાપ અજયે જણાવ્યું હતું કે, અમને માહિતી મળી હતી કે, "દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ બુલંદશહેર આવી હતી. બુલંદશહેર પોલીસને કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી."
#WATCH | बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश | जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान CJP कार्यकर्ता निशु आज़ाद के पिता पर हमले को लेकर एक पॉडकास्ट के दौरान किए दावे पर स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा, "लोग जिसे हमला कह रहे हैं, वह असल में आत्मरक्षा था। अगर मैंने आत्मरक्षा में ऐसा नहीं किया… pic.twitter.com/mqA9AmdV4l— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2026
શું હતો મામલો?
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના પ્રદર્શન દરમિયાન મારામારી થઈ હતી. આ ઘટનામાં કાર્યવાહીની માગ સાથે શુક્રવારે દિલ્હીના સંસદ માર્ગ પોલીસસ સ્ટેશનનો CJPના ટોચના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ ઘેરાવ કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે 72 કલાકની અંદર સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની ધરપકડ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજનો ઈન્ટરવ્યૂ વાયરલ થયા બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું. વાયરલ ઈન્ટરવ્યૂમાં સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે દાવો કર્યો હતો કે, 20 જુલાઈના રોજ જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન તેણે CJP પ્રદર્શનકારીના પિતા સાથે મારામારી કરી હતી. કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ દિલ્હી પોલીસ પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, દિલ્હી પોલીસે સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી નહોતી કરી. સાથે જ CJPએ પીડિત માટે ન્યાયની પણ માગ કરી હતી.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others proceed to Parliament Street Police Station from Patel Chowk in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests. Saurav Das says, " there is a minor… pic.twitter.com/0Lw5aYnFkv— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
ભોગ બનનારા કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) કાર્યકરના પિતાએ પણ એવી માહિતી આપી હતી કે, દિલ્હી પોલીસે FIRમાં કાયદાકીય કલમો સામેલ કરવાની અમારી માગણી સ્વીકારી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, પોલીસે અમને 72 કલાકનો સમય આપ્યો છે. અમારું માનવું છે કે, 72 કલાકની અંદર જ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવશે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે અમને દિલ્હી પોલીસ અને બંધારણ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે.
VIDEO | Delhi: CJP protester Nishu Azad's counsel Rishav Ranjan says, " today, there was a delegation meeting with the additional dcp regarding the admission made by swatantra bhardwaj on the podcast video. the delegation included the aicc's law department, ayesha khan and… pic.twitter.com/it0dMEjG7o— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) પ્રદર્શનકારીઓના વકીલ ઋષભ રંજને જણાવ્યું કે, આજે એક પ્રતિનિધિમંડળ એડિશનલ DCPને મળ્યું. આ સ્વતંત્ર બેઠકમાં ભારદ્વાજના પોડકાસ્ટ વીડિયોમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે તેના પર ચર્ચા થઈ હતી. અમે અમારી કેટલીક માગણીઓ મુકી છે. પહેલી માંગ એ છે કે, કલમ 109 અને કલમ 1010, હત્યાના પ્રયાસનો આરોપ, સાથે જ ફોજદારી ધમકીઓ અને SC/ST એક્ટની કલમ પણ જોડવામાં આવે. દિલ્હી પોલીસે પણ આ માટે સંમતિ આપી છે. અમારી બીજી માગણી એ હતી કે, આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની ધરપકડ કરવામાં આવે.
આ પણ વાંચો