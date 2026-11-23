દહેજમાં Brezza કાર ન મળતા જાન પાછી લઈ જનારો કોન્સ્ટેબલ સસ્પેન્ડ; આરોપી કુલદીપે આરોપ ગણાવ્યા પાયાવિહોણા
હરિયાણામાં દહેજ તરીકે બ્રેઝા કાર ન મળતા લગ્ન સમારોહ પહેલાં જ પોતાની જાન પાછી વાળી દેવા બદલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કુલદીપને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 23, 2026 at 7:49 PM IST
નવી દિલ્હી: પોલીસ વિભાગે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કુલદીપ સામે શિસ્તભંગના પગલાં લીધા છે. તેમના પર આરોપ છે કે, દહેજના લોભને કારણે તેમણે લગ્ન જેવા આનંદના પ્રસંગને ગમગીન માહોલમાં ફેરવી નાખ્યો. હરિયાણામાં દહેજ પેટે બ્રેઝા કારની માંગણી પૂરી ન થતાં જાન પાછી વાળી દેવા બદલ કોન્સ્ટેબલને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ડીસીપી (PCR) સત્યવાન ગૌતમે આ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોન્સ્ટેબલની શિસ્તહીનતા અને દહેજ પ્રથા જેવી સામાજિક બુરાઈને પ્રોત્સાહન આપવામાં તેમની ભૂમિકાને કારણે આ કડક પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
દરમિયાન આરોપી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કુલદીપે એક નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "મારા પર બ્રેઝા કાર માંગવાનો ખોટો આરોપ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. મેં ક્યારેય કોઈ વસ્તુની માંગણી કરી નથી. મેં તો માત્ર એટલી વિનંતી કરી હતી કે, લગ્નમાં પરિવારના નજીકના સભ્યો જ હાજર રહે; સામે પક્ષે શું થયું તે મને ખબર નથી. 'રિબન કાપવાની' વિધિને લઈને મતભેદ થયો હતો. તેમના પુત્ર સાહિલ, કાકા હરીશ, કાકી રીના અને મીના તથા અન્ય કેટલાક લોકોએ આ બાબતને બિનજરૂરી રીતે ખૂબ મોટી બનાવી દીધી. સોશિયલ મીડિયા પર મને એક ખલનાયક તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ આરોપો પાયાવિહોણા છે; તેમાં કોઈ સત્ય નથી. આ મામલે તપાસ થવી જોઈએ. મેં માફી પણ માંગી હતી, પરંતુ એવું લાગે છે કે તેમણે બધું અગાઉથી જ આયોજિત કર્યું હતું. હું હજુ પણ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છું."
#WATCH | Gohana, Sonipat (Haryana): Suspended Delhi Police Constable Kuldeep says, "False allegations are being levelled against me that I am demanding Brezza car. I have not demanded anything to date. In fact, I had been saying that only the close family members can come together for the ceremony. But I don't know what came over them. There was a verbal argument over the ribbon cutting. Their son Sahil, uncle Harish, aunt Reena-Meena, and a few others made a mountain out of a molehill. I have been turned into a villain on social media. All of these are baseless allegations. There is no truth to it; this should be investigated...After the verbal argument, I had even apologised, but it seems they had everything pre-planned. They are now demanding Rs 32 Lakhs. They do not even have any video which shows me hitting anyone or making any demands...I did not ask the wedding procession to return. It was they who turned back the wedding procession. After the situation turned tense, the entire wedding procession folded their hands and pled to let it go. But they paid no heed. They said that they wouldn't let the wedding go through now. They locked down the venue from inside. They had even held us captive. We were later rescued by the Police. I am ready to get married even today...This has nothing to do with any vehicle; it is all scripted...I am ready to have a court marriage with only a limited number of people. They are saying that they had to spend so much money on it and claim that I have brought 1200 people with me; in reality, only 25-30 people accompanied me..."— ANI (@ANI) November 23, 2026
કુલદીપ દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે. તાજેતરમાં હરિયાણામાં તેમના લગ્ન નક્કી થયા હતા. આરોપ છે કે, લગ્ન સમારોહ દરમિયાન જ્યારે કન્યા પક્ષે દહેજમાં બ્રેઝા કાર આપવાની માંગ પૂરી ન કરી, ત્યારે કુલદીપ અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે, કુલદીપ લગ્ન કર્યા વિના જ પોતાની જાન લઈને પાછા જતા રહ્યા. આ ઘટના બાદ કન્યાના પરિવારે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. આ મામલો ત્યારબાદ ચર્ચાનો વિષય બન્યો અને સોશિયલ મીડિયા તેમજ વહીવટી વર્તુળોમાં તેની વ્યાપક ટીકા થઈ.
નરેલાથી મુક્ત થયા બાદ રજા પર હતો આરોપી
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ કુલદીપના સર્વિસ રેકોર્ડની તપાસ કરી, જેમાં તેની વર્તમાન પોસ્ટિંગની વિગતો સામે આવી. ડીસીપી (PCR) સત્યવાન ગૌતમે જણાવ્યું કે, કોન્સ્ટેબલ કુલદીપ અગાઉ નરેલામાં તૈનાત હતો. ત્યાંથી ફરજમુક્ત થયા બાદ તે લીવ પર ગયો હતો. રજા પૂરી થયા પછી તેણે આ ડિસેમ્બરમાં પીસીઆર (PCR) યુનિટમાં ફરજ પર હાજર થવાનું હતું.
વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દળ એક શિસ્તબદ્ધ સંસ્થા છે અને પોલીસ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલું કોઈપણ એવું કૃત્ય જે સમાજમાં નકારાત્મક સંદેશ આપે અથવા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે, તેને સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. પરિણામે કુલદીપ હાજર થાય તે પહેલાં જ તેને સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સસ્પેન્શન ઉપરાંત આરોપી કોન્સ્ટેબલ વિરુદ્ધ વિભાગીય તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
મધ્યસ્થીઓએ દાવો કર્યો હતો કે વર પક્ષે દહેજની કોઈ માંગણી કરી નથી: પીડિત પિતા
આ પહેલાં સોનીપતના વેસ્ટ રામનગરના રહેવાસી અને આઈટીઆઈ (ITI) ગન્નોરથી નિવૃત્ત થયેલા સુભાષ કુમારે (કન્યાના પિતા) ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, જાન્યુઆરી 2026માં મધ્યસ્થીઓ દ્વારા તેમની પુત્રીના લગ્ન ગોહાનાના ગાંધી નગરના રહેવાસી કુલદીપ સાથે નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપ છે કે લગ્ન નક્કી કરતી વખતે મધ્યસ્થીઓએ દાવો કર્યો હતો કે કુલદીપ દિલ્હી પોલીસમાં ફરજ બજાવે છે અને કન્યાના પરિવારને ખાતરી આપી હતી કે વર પક્ષ તરફથી દહેજની કોઈ માંગણી નથી. 26 એપ્રિલે બંને પરિવારોની હાજરીમાં સગાઈ થઈ હતી અને લગ્ન માટે 20 નવેમ્બર, 2026ની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
લગ્નની તારીખ નક્કી થયા બાદ દહેજની માંગણીઓ શરૂ થઈ
સુભાષકુમારે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, લગ્નની તારીખ નક્કી થયા પછી વર અને તેની માતાએ દહેજની માંગણીઓ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. વરરાજાએ પોતાના માટે બે તોલા સોનાની ચેઈન અને વીંટી, તેમજ પોતાની માતા માટે સોનાના કાનના ઘરેણાં અને ચાંદીના ઝાંઝરની માંગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે પરિવાર માટે મોંઘા કપડાંની પણ માંગ કરી હતી. ફરિયાદ મુજબ, વરરાજાએ લગ્ન પ્રસંગે એક મોટું વાહન આપવાનો પણ આગ્રહ રાખ્યો હતો, જેમાં ખાસ કરીને બ્રેઝા (Brezza) કારની માંગણી કરવામાં આવી હતી. કન્યાના પિતાએ પોતાની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લગભગ 8થી 9 લાખ રૂપિયાની કિંમતની હ્યુન્ડાઈ ઓરા (Hyundai Aura) કાર બુક કરાવી હતી, પરંતુ વરરાજા તેનાથી સંતુષ્ટ નહોતા.
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