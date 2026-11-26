કોમેડિયન યશ મહેશ્વરી વિરૂદ્ધ દિલ્હી પોલીસે FIR નોંધી, છઠ પૂજાને લઇને કરી હતી વાંધાજનક ટિપ્પણી
દિલ્હી પોલીસે દક્ષિણ દિલ્હીના સાકેત પોલીસ સ્ટેશનમાં સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન યશ મહેશ્વરી વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે.
Published : November 26, 2026 at 11:51 AM IST
પટણા: દિલ્હી પોલીસે દક્ષિણ દિલ્હીના સાકેત પોલીસ સ્ટેશનમાં સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન યશ મહેશ્વરી વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. કોમેડિયન પર આરોપ છે કે એક વીડિયોમાં બિહારની મહિલાઓ અને છઠ પૂજા સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ વિશે આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરી હતી.
ફરિયાદમાં આરોપ મુકવામાં આવ્યો કે 24 ઓક્ટોબરના રોજ સાકેત સ્થિત કોમેડી ક્લબમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન વાંધજનક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીએ વીડિયો રેકોર્ડિંગ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓની તપાસની માંગ કરી છે.
અગાઉ બુધવારે, પટણા સાયબર પોલીસે પણ સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન વિરૂદ્ધ છઠ પૂજા દરમિયાન સિંદૂર લગાવવાની પરંપરાની મજાક ઉડાવતી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી બદલ ફરિયાદ નોંધી હતી.
हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं!— Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026
કોમેડિયનની ટિપ્પણીઓને લઇને વ્યાપક ટીકા થઇ હતી અને ઘણઆ લોકોએ તેમના પર ધાર્મિક તથા સાંસ્કૃતિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ વિરોધ બાદ, પટણા સાયબર પોલીસે જાહેર લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાના કથિત આરોપસર તેમની સામે કેસ નોંધ્યો હતો. પટણા પોલીસ અનુસાર, 24 નવેમ્બર, 2026ના રોજ યશ મહેશ્વરી દ્વારા સંચાલિત યૂ ટ્યુબ ચેનલ @Almostyashના માધ્યમથી બિહારની મહિલાઓને નિશાન બનાવતા વાંધાનજક અને અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી. પટણા સાયબર પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પટણા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, વીડિયોમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ સામાજિક વાતાવરણને ડહોળી શકે છે અને સમાજમાં તણાવ પેદા કરી શકે છે. પોલીસે કહ્યું, "વીડિયોમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનો સામાજિક વાતાવરણ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે અને તણાવની સ્થિતિ સર્જી શકે છે. તેથી, આ બાબતે FIR નોંધવામાં આવી છે.
આ વિવાદ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના પ્રવાસ દરમિયાન છઠ પૂજા પ્રત્યે પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના કાર્યકાળના પ્રથમ વર્ષ પર છઠ્ઠી મૈયાના આશીર્વાદ છે.
મહેશ્વરીના વીડિયોને લઇને ટીકાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેમાં તેમણે બિહારમાં પરિણીત મહિલાઓ દ્વારા સિંદૂર લગાવવાની પરંપરા અને છઠ પૂજા વિશે કથિત રીતે વાંધાજનક મજાક કરી હતી. આ વીડિયોને લઇને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે અને ઘણા યૂઝર્સે તેની ટિપ્પણીઓની નિંદા કરી છે.
ભાજપના નેતા રિતુ જયસ્વાલે માંગ કરી છે કે બિહારના દરેક જિલ્લામાં મહેશ્વરી વિરૂદ્ધ FIR કરવી જોઇએ. આ દરમિયાન, વિવાદને કારણે તેનું ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ હવે ખુલતો નથી. જોકે, આ સ્પષ્ટ નથી કે તેને ખુદનું પોતાનું એકાઉન્ટ ડીએક્ટિવેટ કર્યું છે અથવા પ્લેટફોર્મે કોઇ કાર્યવાહી કરી છે.
કોંગ્રેસના સાંસદ અને સીનિયર વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ પણ કોમેડિયનની ટિપ્પણીની ટીકા કરી છે.
Mocking Chhath Puja, making obscene remarks about married women and ridiculing their sindoor is is a vile assault on our cultural dignity and the dignity of women masquerading as ‘comedy’. I strongly urge the Bihar Police, Delhi Police and all concerned law-enforcement agencies to take immediate cognisance, register appropriate cases and ensure the strictest action permissible under law against Yash Maheshwari. Constitutional freedoms always come with responsibility.— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 25, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં સિંઘવીએ કહ્યું કે, છઠ પૂજાની મજાક ઉડાવવી, પરિણીત મહિલાઓ વિશે ખરાબ ટિપ્પણી કરવી અને તેના સિંદૂરની મજાક ઉડાવવી, કોમેડીના નામ પર ભારતના સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને મહિલાઓની ગરિમા પર એક અપમાનજનક હુમલો છે.
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