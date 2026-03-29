ETV Bharat / bharat

દેશભરમાં અનેક સ્કૂલો અને કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપનારો શખસ આખરે ઝડપાયો

47 વર્ષનો આ આરોપી ઉચ્ચ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવક નીકળ્યો. પોલીસને તેની પાસેથી લેપટોપ અને અનેક સિમકાર્ડ મળ્યા છે.

পোলীসে পকড়েলো આরোপી યુવક
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મૈસુરુ (કર્ણાટક): છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, દેશના ખૂણે ખૂણેથી ચિંતાજનક ખબરો આવી રહી હતી. ક્યારેક, જાણીતી સ્કૂલોને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળતી હતી; તો ક્યારેક, હાઈકોર્ટ અને સરકારી કચેરીઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઇમેઇલ્સ. સુરક્ષા એજન્સીઓ ચોવીસ કલાક હાઇ એલર્ટ પર હતી. જોકે, હવે તમે રાહતનો શ્વાસ લઈ શકો છો, કારણ કે દેશભરમાં બ્લાસ્ટની ધમકીભર્યા મેઇલ કરનાર 'અજ્ઞાત' ચહેરો આખરે સામે આવી ગયો છે.

દિલ્હી પોલીસે, એક ગુપ્ત માહિતીના આધારે, કર્ણાટકના મૈસુરુમાં એક ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા અને એક કે બે નહીં, પરંતુ 1,100 નકલી બોમ્બની ધમકી મેસેજ મોકલીને દેશભરમાં ગભરાટ ફેલાવવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિને પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસે શહેરના વૃંદાવન લેઆઉટમાં સ્થિત એક ઘર પર દરોડો પાડ્યો હતો અને આરોપી, શ્રીનિવાસ - ઉર્ફે શ્રીનિવાસ લુઇસ નામના 47 વર્ષના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી. આરોપી વિવિધ અજાણ્યા સ્થળોએથી આ નકલી મેસેજ મોકલી રહ્યો હતો.

નક્કર ગુપ્ત માહિતીના આધારે, પોલીસે એક કાર્યવાહી શરૂ કરી અને સફળતાપૂર્વક તેની ધરપકડ કરી. તેના કબજામાંથી એક લેપટોપ અને અનેક સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, તેણે દેશભરમાં કુલ 1,100 ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલ્યા હતા. તાજેતરમાં, મૈસુરુમાં આવેલી એક હાઈકોર્ટ સહિત, વિવિધ હાઈકોર્ટ, શાળાઓ, કોલેજો અને સરકારી કચેરીઓને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી હતી. આ ધમકીઓ ઈમેલ અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે અનેક પોલીસ સ્ટેશનોમાં ફર્સ્ટ ઈન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR) નોંધાઈ હતી.

આરોપી, શ્રીનિવાસ, મૂળ બેંગલુરુનો વતની છે. તે અપરિણીત છે અને વૃંદાવન લેઆઉટ વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં તેની માતા સાથે રહે છે. તેણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે પરંતુ હાલમાં તે બેરોજગાર છે. તેની માતા નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છે અને તે જ ઘરનો ખર્ચ ચલાવે છે. શ્રીનિવાસનો એક ભાઈ પણ છે જે બીજે રહે છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી માનસિક તકલીફથી પીડાતો હતો અને વિવિધ સ્થળોએથી બોમ્બની ફેક ધમકીઓ મોકલીને ભય ફેલાવી રહ્યો હતો. તાજેતરમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટને મળેલી બોમ્બની ધમકી બાદ, હાઈકોર્ટના એક ન્યાયાધીશે પણ ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ દિલ્હીના CEN પોલીસ સ્ટેશનમાં આ બાબતનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા, દિલ્હી પોલીસે આરોપીઓની શોધ શરૂ કરી.

દિલ્હી પોલીસની એક ટીમ મૈસુર પહોંચી અને વી.વી. પુરમ પોલીસની મદદથી, વૃંદાવન લેઆઉટ સ્થિત ઘર પર દરોડો પાડ્યો અને તપાસ કરી. સર્ચ દરમિયાન, રૂમમાંથી એક લેપટોપ અને ઘણા સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા. શનિવારે સવારે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કર્યા પછી, તેને પોલીસ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. વી.વી. પુરમ પોલીસ સ્ટેશને પુષ્ટિ આપી છે કે દિલ્હી પોલીસે આરોપીઓને તેમની કસ્ટડીમાં લીધો છે.

TAGGED:

FAKE BOMB THREAT ACCUSED ARREST
FAKE BOMB CALLS
MYSURU BOMB THREAT ACCUSED
FAKE BOMB THREAT ACCUSED ARREST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.