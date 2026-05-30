રાજધાની દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ, પાક-ISIના ઇશારે કામ કરતા 9 શંકાસ્પદો પકડાયા

શંકાસ્પદો પર દિલ્હીના મહત્વપૂર્ણ સરકારી અને સુરક્ષા સ્થાનોને નિશાન બનાવવાનો ગંભીર આરોપ છે.

દિલ્હી સ્પેશ્યલ સેલને મોટી સફળતા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 3:39 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે રાજધાનીમાં આતંક ફેલાવવાના એક મોટા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યું છે. એક ખાસ કાર્યવાહીમાં, સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI અને મુંબઈના અંડરવર્લ્ડ નેટવર્કના ઈશારે કાર્યરત નવ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે.

ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા
પકડાયેલા શંકાસ્પદો પાસેથી પોલીસે મોટી માત્રામાં અત્યાધુનિક શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ શંકાસ્પદો ઘણા સમયથી દિલ્હીના મુખ્ય સ્થળોની જાસૂસી કરી રહ્યા હતા અને સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ વ્યક્તિઓને સરહદ પારથી સૂચનાઓ મળી રહી હતી અને તેઓ સ્થાનિક સ્તરે આતંક ફેલાવવાના હેતુથી મોટા નેટવર્કનો ભાગ હતા.

શંકાસ્પદો કોના-કોના સંપર્કમાં હતા? પોલીસ કરી રહી છે તપાસ
સુરક્ષા એજન્સીઓને મળેલી નક્કર ગુપ્ત માહિતીના આધારે, સ્પેશિયલ સેલની ટીમે છટકું ગોઠવ્યું અને આ નવ વ્યક્તિઓને પકડી લીધા. ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની અપેક્ષા છે. પોલીસ હાલમાં એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે કયા VVIP વિસ્તારો અથવા સરકારી ઇમારતો તેમના લક્ષ્યાંક યાદીમાં હતા અને દિલ્હીમાં તેઓ કેટલા અન્ય વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં હતા.

આ સમગ્ર કેસ અંગે સત્તાવાર વિગતો આપવા માટે, સ્પેશિયલ કમિશનર ઓફ પોલીસ (સ્પેશિયલ સેલ) એ આજે ​​સાંજે પોલીસ મુખ્યાલય (PHQ) માં સ્થિત મીડિયા સેન્ટર ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી છે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસ આ કામગીરી અંગે વ્યાપક વિગતો શેર કરશે, જેમાં ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોના ગુનાહિત બેકગ્રાઉન્ડ અને આ નેટવર્કના ભાગ રૂપે તેઓ કેટલા સમયથી કાર્યરત હતા તેની માહિતીનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

રાજધાનીમાં સુરક્ષા વધારી
આ ધરપકડો બાદ, દિલ્હીના તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાજધાનીમાં કોઈપણ સંભવિત અનિચ્છનીય ઘટનાઓનો અસરકારક રીતે સામનો કરવા માટે, દિલ્હી પોલીસે તેના સુરક્ષા ઉપકરણોને ઉચ્ચ સ્તરની એલર્ટ પર રાખ્યા છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓએ કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર નજીકથી નજર રાખવા માટે દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રમાં કડક દેખરેખ રાખવાના નિર્દેશો પણ જારી કર્યા છે. આ મોટી સફળતાએ ફરી એકવાર સુરક્ષા દળોની તત્પરતાના એકવાર સાબિત કરી છે.

