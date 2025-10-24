ETV Bharat / bharat

દિલ્હી અને ભોપાલથી બે શંકાસ્પદ ISIS આતંકવાદી ઝડપાયા, આત્મઘાતી હુમલા માટે હતા તૈયાર

પોલીસે ISIS મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
બે શંકાસ્પદ ISIS આતંકવાદી ઝડપાયા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી : આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સામે દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલને મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી પોલીસે ISIS મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે. તેમની ઓળખ અદનાન ઉર્ફે અબુ મોહમ્મદ અને અદનાન ખાન તરીકે થઈ છે.

બે શંકાસ્પદ ISIS આતંકવાદી ઝડપાયા : દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે જણાવ્યું હતું કે, શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓમાંથી એક દિલ્હીનો રહેવાસી છે અને આત્મઘાતી હુમલા માટે તાલીમ લઈ રહ્યો હતો. જ્યારે બીજા આતંકીની મધ્યપ્રદેશથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંને શંકાસ્પદ દિવાળી પર દક્ષિણ દિલ્હીના એક મોલમાં બોમ્બ હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ પાસેથી ઘણી શંકાસ્પદ સામગ્રી મળી આવી છે.

આતંકવાદી નેટવર્કનો પર્દાફાશ : નોંધનીય છે કે 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ, પોલીસે ચાર રાજ્યોમાં ફેલાયેલા આતંકવાદી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરીને મોટી સફળતા મેળવી હતી. પોલીસે આ નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે દિલ્હી, ઝારખંડ, તેલંગાણા, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં સંયુક્ત દરોડા પાડ્યા હતા. આ નેટવર્ક પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ દ્વારા સંચાલિત હતું અને ISIS-પ્રેરિત ઘરેલુ મોડ્યુલ તરીકે છુપાયેલું હતું. આ કાર્યવાહીમાં પાંચ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ગેંગ પર દેશમાં મોટા આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.

આ રાજ્યોમાં સંયુક્ત દરોડા : દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલના ઓપરેશનનું નેતૃત્વ ઇન્સ્પેક્ટર વિનય પાલ અને ઇન્સ્પેક્ટર મનોજ કુમારે કર્યું હતું. આ ઓપરેશનનું નિરીક્ષણ ACSP/NDR હૃદય ભૂષણ અને શ્રી રાહુલ વિક્રમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, અને સમગ્ર દેખરેખ DCP/સ્પેશિયલ સેલ અમિત કૌશિક દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પોલીસ ટીમે દિલ્હી, રાંચી (ઝારખંડ), થાણે અને મુમ્બ્રા (મહારાષ્ટ્ર), બેંગલુરુ (કર્ણાટક), નિઝામાબાદ (તેલંગાણા) અને રાજગઢ (મધ્યપ્રદેશ)માં દરોડા પાડ્યા હતા.

