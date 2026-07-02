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દિલ્હીમાં મોટા આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું નિષ્ફળ; ISI હેન્ડલરના નિર્દેશો પર કામ કરતા ચાર આરોપીઓની ધરપકડ

દિલ્હી પોલીસે ISI સાથે જોડાયેલા આંતરરાજ્ય આતંકવાદ અને ગેરકાયદેસર હથિયારોની દાણચોરીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યા પછી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

ISI હેન્ડલરના નિર્દેશો પર કામ કરતા ચાર આરોપીઓની ધરપકડ
ISI હેન્ડલરના નિર્દેશો પર કામ કરતા ચાર આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 1:21 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે અને પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI સાથે જોડાયેલા આંતરરાજ્ય આતંકવાદી અને ગેરકાયદેસર હથિયારોની દાણચોરીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ત્રણ આરોપીઓની પંજાબમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે એક દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ દિલ્હીમાં આતંકવાદી હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને પાકિસ્તાન સ્થિત ISI હેન્ડલર શહજાદ ભટ્ટીના નિર્દેશ પર કામ કરી રહ્યા હતા.

વિદેશી મોબાઇલ નંબરો દ્વારા પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે વાતચીત

સ્પેશિયલ સેલના DCP પ્રવીણ કુમાર ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્સ્પેક્ટર સતીશ રાણા અને અશોકની આગેવાની હેઠળની એક ટીમે ACP વિવેક કુમાર ત્યાગીની દેખરેખ હેઠળ આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને આર્મ્સ એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. સ્પેશિયલ સેલને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે પાકિસ્તાન સ્થિત ISI હેન્ડલર શહજાદ ભટ્ટી અને તેના સાથીઓ દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રમાં એક મોટી આતંકવાદી ઘટનાને અંજામ આપવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે. આ હેતુ માટે પંજાબના યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષા એજન્સીઓની દેખરેખથી બચવા માટે આરોપીએ વિદેશી મોબાઇલ નંબરોનો ઉપયોગ કરીને પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો.

ડ્રોન દ્વારા હથિયારો અને માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી

ગુપ્ત માહિતીના આધારે, દિલ્હી અને પંજાબમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને માહિતી આપનાર નેટવર્કની મદદથી શંકાસ્પદોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ કરાયેલ સૌપ્રથમ શુભદીપ સિંહ ઉર્ફે વિશાલ (23) પંજાબના અમૃતસરના મજીઠા રોડ પરથી થયો હતો. તેના કબજામાંથી એક સેમી-ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, પાંચ જીવંત કારતૂસ અને બે મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, શુભદીપે ખુલાસો કર્યો કે તે પાકિસ્તાન સરહદ નજીક તરનતારન વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને ડ્રોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી મોકલવામાં આવતા શસ્ત્રો અને માદક દ્રવ્યોના કન્સાઇન્મેન્ટ મેળવતો હતો. તેણે વિદેશી ફોન નંબરોનો ઉપયોગ કરીને ISI હેન્ડલર્સ અને ડ્રોન ઓપરેટરો સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો.

શુભદીપ પંજાબના તરનતારન જિલ્લાનો રહેવાસી છે, જે પાકિસ્તાન સરહદથી લગભગ ત્રણ કિલોમીટર દૂર રહે છે. તેને અગાઉ NDPS એક્ટ હેઠળના કેસમાં પંજાબ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. શુભદીપ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે, પોલીસે તેના બે સાથીઓ - ગુરજંત સિંહ, ઉર્ફે ઋષિ (22) અને સાજન સિંહ, ઉર્ફે હની (28) - ને પંજાબમાંથી ધરપકડ કરી. ગુરજંત સિંહ, ઉર્ફે ઋષિ પણ તરનતારનનો રહેવાસી છે.

સાજન સિંહ, ઉર્ફે હની, અમૃતસરનો રહેવાસી છે અને અગાઉ પંજાબ પોલીસે NDPS એક્ટના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. બંને પાસેથી વિદેશી બનાવટની ઝીગાના પિસ્તોલ, ચાર જીવંત કારતૂસ અને બે મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બંને આરોપીઓએ ડ્રોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવેલા શસ્ત્રો અને માદક દ્રવ્યોના માલ મેળવવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી.

દિલ્હીમાં ચોથો આરોપી ધરપકડ

તપાસ દરમિયાન, પોલીસે 24 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ દિલ્હીમાં ગગનપ્રીત (24) ની ધરપકડ કરી હતી. તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા મેળવવામાં આવ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાની હેન્ડલરોએ ગગનપ્રીતને દિલ્હીમાં ધાર્મિક સ્થળો, પોલીસ સ્ટેશનો અને પોલીસ ચોકીઓની જાસૂસી કરવાનું કામ સોંપ્યું હતું. તેને શહેરમાં ગોળીબારની ઘટનાને અંજામ આપવાનું પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ગગનપ્રીત ફતેહગઢ સાહિબ જિલ્લાનો વતની છે અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તેને દિલ્હીના પોલીસ સ્ટેશનો, પોલીસ ચોકીઓ અને ધાર્મિક સ્થળોના વીડિયો રેકોર્ડ કરવા અને મોકલવાનું તેમજ ગોળીબારની ઘટનાને અંજામ આપવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.

સ્પેશિયલ સેલના ડીસીપી પ્રવીર કુમાર ત્રિપાઠી જણાવે છે કે, પ્રારંભિક તપાસમાં આ નેટવર્કને ડ્રોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી શસ્ત્રો અને માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી અને દિલ્હી-એનસીઆરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવાના કાવતરા સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. પોલીસ હવે ISI નેટવર્ક, સ્થાનિક સહયોગીઓ અને અન્ય સંભવિત મોડ્યુલોને ઓળખવા માટે કામ કરી રહી છે. આ મામલાની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.

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LINKED TO THE ISI
DELHI POLICE
INTER STATE TERROR LINKED ISI
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