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CJP આંદોલન વચ્ચે દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહી: વિદ્યાર્થીઓને ઉશ્કેરતા 480થી વધુ પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ બ્લોક

CJP આંદોલન દરમિયાન સલામતી અને શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસે નોંધપાત્ર પગલાં લીધાં છે.

સુરક્ષા અને શાંતિ અંગે પોલીસનું મોટું પગલું
સુરક્ષા અને શાંતિ અંગે પોલીસનું મોટું પગલું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 9:48 AM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન યુવાનોને ઉશ્કેરવામાં પાકિસ્તાની વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેના જવાબમાં, દિલ્હી પોલીસે રાજધાનીમાં શાંતિ અને સુરક્ષા જાળવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. દિલ્હી પોલીસે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે ચેડા કરવા, વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવા અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવાના કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા માટે કાર્યવાહી કરી છે. પ્રચાર અભિયાનમાં સામેલ 480 થી વધુ પાકિસ્તાન સ્થિત સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલને ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે અને બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે.

400 થી વધુ પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે: દિલ્હીના સધર્ન રેન્જના એડિશનલ ડીસીપી સુમિત કુમાર ઝાએ જણાવ્યું હતું કે મામલાની ગંભીરતાને જોતાં, અમે સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી ફેલાવવાનો સતત પ્રયાસ જોયો છે. તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં 400 થી વધુ પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ ઓળખાયા છે જે નકલી સામગ્રી અને અફવાઓ ફેલાવવા માટે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે. તે બધાને પ્રાથમિકતાના ધોરણે બ્લોક કરવામાં આવી રહ્યા છે.

'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન પણ આ હેન્ડલ્સ સક્રિય હતા: પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ નથી, પરંતુ તે જ નકલી અને શંકાસ્પદ નેટવર્ક છે જે 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન પણ રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રચાર ફેલાવવામાં સંપૂર્ણપણે સક્રિય હતું. એડિશનલ ડીસીપી સુમિત કુમાર ઝાએ વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ નકલી ક્રોસ બોર્ડર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના લોકોમાં અસંતોષ પેદા કરવાનો, યુવાનોને ઉશ્કેરવાનો અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને તેમના મુખ્ય મુદ્દાઓથી દૂર કરવાનો છે.

યુવાનો અને માતા-પિતાને સલામતી માટે અપીલ: વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતા, દિલ્હી પોલીસે માતાપિતા અને યુવાનોને સંયમ અને સમજણ રાખવા વિનંતી કરી છે.

પોલીસ દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા:

ફેક સામગ્રી ટાળો: અજાણ્યા હેન્ડલ્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવતી કોઈપણ ફેક પોસ્ટ, ફેક વિડિઓઝ અથવા ભડકાઉ માહિતી પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરો.

હકીકત-તપાસ ફરજિયાત છે: કોઈપણ વિડિઓ, ફોટો અથવા ટેક્સ્ટ મેસેજ અન્ય લોકો સાથે શેર કરતા પહેલા, તેને ફરીથી ચકાસો અને હકીકત-તપાસ કરો.

તમારી લાગણીઓને નિયંત્રિત કરો: અફવાઓ ફેલાવશો નહીં અને કોઈપણ અસામાજિક તત્વોને તમારી લાગણીઓને પ્રભાવિત થવા દેશો નહીં.

શાંતિપૂર્ણ વિરોધ તમારો અધિકાર છે; પોલીસ તેનો આદર કરે છે: વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી આપતા, અધિકારીઓએ તેમને યાદ અપાવ્યું કે શાંતિપૂર્ણ રીતે અસંમતિ નોંધાવવી એ લોકશાહીમાં દરેક નાગરિકનો બંધારણીય અધિકાર છે. એડિશનલ ડીસીપી સુમિત કુમાર ઝાએ સ્પષ્ટતા કરી કે દિલ્હી પોલીસ નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓના આ અધિકારનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે, પરંતુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ અધિકારનો ઉપયોગ વિદેશી અસામાજિક તત્વોને વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવા માટે કવર તરીકે ન કરવો જોઈએ.

નાગરિકોએ ફક્ત સત્તાવાર સોર્સ પર આધાર રાખવો જોઈએ - પોલીસ: ચાલી રહેલા ડિજિટલ આંદોલન અને સોશિયલ મીડિયા પર વિદેશથી નકલી વાર્તાઓના ફેલાવા વચ્ચે દિલ્હી પોલીસ દ્વારા આ તાત્કાલિક કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ ડિજિટલ સ્પેસ પર નજીકથી નજર રાખવાનું ચાલુ રાખે છે, અને નાગરિકોને ફક્ત સત્તાવાર સોર્સમાંથી મેળવેલી માહિતી પર આધાર રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

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