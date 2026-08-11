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એર ઈન્ડિયા ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટ એર ટર્બ્યુલન્સ ઘટના: AAIBની ટીમ તમામ પુરાવાઓની તપાસમાં લાગી

આ ઘટનામાં, 20 મુસાફરો અને 4 કેબિન ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હોવાનું એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

એર ઈન્ડિયા ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટ ટર્બ્યુલન્સ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા મુસાફરો
એર ઈન્ડિયા ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટ ટર્બ્યુલન્સ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા મુસાફરો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 10:45 PM IST

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નવી દિલ્હી: વિમાન અકસ્માત તપાસ એજન્સી AAIB એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, તે ગયા અઠવાડિયે એર ઇન્ડિયા ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટ ઘટના સાથે સંબંધિત તમામ સંબંધિત તકનીકી, ઓપરેશનલ, તબીબી અને માનવ પરિબળ પુરાવાઓના વ્યવસ્થિત સંગ્રહ, જાળવણી અને તપાસમાં રોકાયેલ છે.

તેણે જણાવ્યું કે, "આમાં વિમાન અને તેની સિસ્ટમ્સની તપાસ, રેકોર્ડ કરેલ ફ્લાઇટ ડેટા, સંબંધિત ઓપરેશનલ અને જાળવણી રેકોર્ડ, તબીબી માહિતી અને સંબંધિત વ્યક્તિઓ સાથેની મુલાકાતોનો સમાવેશ થાય છે. કોઈપણ નિષ્કર્ષ કાઢતા પહેલા તમામ ભૌતિક પુરાવાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે."

4 ઓગસ્ટના રોજ, ફૂકેટથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ AI 2379 ચલાવતી એર ઇન્ડિયા એરબસ A320 વિમાને લગભગ 300 ફૂટની ઊંચાઈમાં અચાનક ફેરફાર અનુભવ્યો. વિમાન પાછળથી સ્થિર થયું અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું.

આ ઘટનામાં, 20 મુસાફરો અને 4 કેબિન ક્રૂ સભ્યોને ઇજાઓ થઈ હોવાનું એરક્રાફ્ટ અકસ્માત તપાસ બ્યુરો (AAIB) એ મંગળવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

વિમાનમાં 3 શિશુઓ અને 8 ક્રૂ સભ્યો સહિત 137 મુસાફરો હતા.

AAIB એ જણાવ્યું હતું કે, તે હાલમાં તમામ સંબંધિત ટેકનિકલ, ઓપરેશનલ, મેડિકલ અને માનવ-પરિબળ પુરાવાઓના વ્યવસ્થિત સંગ્રહ, જાળવણી અને તપાસમાં રોકાયેલ છે.

ફ્રાન્સના બ્યુરો d’Enquetes et d' એનાલિસિસ પોર લા સિક્યુરિટી ડી લ'એવિએશન સિવિલ (BEA) ના અધિકારીઓ અને એરબસના ટેકનિકલ પ્રતિનિધિઓ AAIBને જરૂરી ટેકનિકલ સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે.

AAIB એ જણાવ્યું હતું કે, તે લાગુ જોગવાઈઓ અને ICAO (આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન) પ્રોટોકોલ અનુસાર નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પ્રારંભિક તારણો જારી કરશે.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, તપાસના યોગ્ય તબક્કે વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.

સામાન્ય રીતે, ઘટનાના એક મહિનાની અંદર પ્રારંભિક તારણો પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

તપાસ એજન્સી અનુસાર, તપાસનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય ઘટનાને લગતા સંજોગો અને ફાળો આપનારા પરિબળોને નિર્ધારિત કરવાનો અને પુનરાવર્તનને રોકવા માટે યોગ્ય સલામતી પગલાં ઓળખવાનો છે.

તેણે ઉમેર્યું કે, "તપાસ સ્વતંત્ર, પુરાવા-આધારિત અને વ્યાપક છે, અને તપાસ ચાલુ હોય ત્યારે ઘટનાના કારણ અંગે કોઈ અનુમાન કોઈપણ અલગ માહિતી પરથી ન કાઢવું ​​જોઈએ."

AAIB એ મીડિયા અને જનતા સહિત તમામ સંબંધિતોને તપાસ પ્રક્રિયાનો આદર કરવા અને અપૂર્ણ, અપ્રમાણિત અથવા પસંદગીયુક્ત રીતે ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે તારણો કાઢવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે.

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TAGGED:

AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
AIR INDIA AIRBUS A320 AIRCRAFT
AI 2379
BEA
AIR INDIA FLIGHT AAIB

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