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મોનસુન સત્ર અને પ્રસ્તાવિત સંસદ માર્ચ વચ્ચે દિલ્હીમાં હાઈ એલર્ટ, જંતર-મંતરથી સંસદ વિસ્તાર સુધી ત્રણ સ્તરીય સુરક્ષા ઘેરાબંધી

સંસદના ચોમાસુ સત્ર અને CJP દ્વારા પ્રસ્તાવિત કૂચને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી હાઇ એલર્ટ પર છે

સંસદના ચોમાસુ સત્ર અને CJP દ્વારા પ્રસ્તાવિત કૂચને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી હાઇ એલર્ટ પર છે
સંસદના ચોમાસુ સત્ર અને CJP દ્વારા પ્રસ્તાવિત કૂચને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી હાઇ એલર્ટ પર છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 10:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રની શરૂઆત અને કૉકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા પ્રસ્તાવિત 'ચલો સંસદ' (સંસદથી સંસદ સુધી માર્ચ) રેલીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અભૂતપૂર્વ સ્તરે કડક કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે જંતર-મંતર, સંસદ માર્ગ અને સમગ્ર નવી દિલ્હી જિલ્લાને એક અભેદ્ય કિલ્લા (ઉચ્ચ સુરક્ષા ક્ષેત્ર) માં પરિવર્તિત કરી દીધી છે. વધુમાં, સંવેદનશીલ સ્થળોએ વધારાના પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધલશ્કરી દળોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

જંતર-મંતર પર દિલ્હી પોલીસની સાથે 500 થી વધુ અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, બધી પ્રવૃત્તિઓ અને કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પર નજર રાખવા માટે ભીડ વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં સાદા પોશાકમાં પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર જંતર-મંતર વિસ્તારની દેખરેખ માટે સ્થાપિત કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા સતત લાઈવ દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે, જ્યારે વરિષ્ઠ અધિકારીઓને નિયમિત અંતરાલે પરિસ્થિતિ પર અપડેટ રાખવામાં આવી રહ્યા છે.

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, નવી દિલ્હી જિલ્લામાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ 163 - જે અગાઉ CrPC ની કલમ 144 હતી - લાગુ છે. પરિણામે, પાંચ કે તેથી વધુ લોકોના ભેગા થવા, તેમજ વિરોધ પ્રદર્શનો, સરઘસો અને કૂચ પર પ્રતિબંધ છે. પૂર્વ પરવાનગી લીધા પછી જ જંતર-મંતર પર નિર્ધારિત સ્થળે જ પ્રદર્શનો યોજી શકાય છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના આગામી ચોમાસા સત્રને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જંતર-મંતર, સંસદ માર્ગ, સેન્ટ્રલ વિસ્ટા, શંકર ચોક, કનોટ પ્લેસ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય પ્રવેશ બિંદુઓ પર બેરિકેડિંગ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે, અને રેન્ડમ વાહન તપાસ સાથે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

સંસદ માર્ગ પર ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા રિંગ

દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે આયોજકોને સંસદ તરફના પ્રસ્તાવિત કૂચ માટે હજુ સુધી ઔપચારિક પરવાનગી મળી નથી. પરિણામે, પ્રારંભિક તબક્કે સંસદ તરફ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા કોઈપણ જૂથને રોકવા માટે એક રણનીતિ ઘડી કાઢવામાં આવી છે. આ હેતુ માટે ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા ઘેરો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ અને બીજા સ્તરમાં વધારાની પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કરવામાં આવશે, જ્યારે સંસદ સંકુલની બરાબર પહેલા ત્રીજો - અને સૌથી મજબૂત - સુરક્ષા રિંગ ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

કાયદો તોડનારાઓ પર કડક નજર

દિલ્હી પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જો પ્રદર્શનકારીઓ બેરિકેડ્સ તોડવા અથવા નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો પ્રારંભિક અભિગમ તેમને પીછેહઠ કરવા માટે સમજાવવાનો રહેશે. જો પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર જાય, તો ટીયર ગેસના શેલ છોડવામાં આવી શકે છે, અને જો જરૂરી હોય તો લાઠીચાર્જનો આશરો લેવામાં આવી શકે છે. જો કે, અધિકારીઓ ભાર મૂકે છે કે તેમની પ્રાથમિકતા બળનો ઉપયોગ કર્યા વિના કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની છે. સાવચેતીના પગલા તરીકે, નવી દિલ્હી, મધ્ય દિલ્હી અને ઉત્તર દિલ્હી જિલ્લાઓમાં ચેતવણીનું સ્તર વધારવામાં આવ્યું છે. તમામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ્સ (QRTs) અને રિઝર્વ ફોર્સને સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા છે.

આ મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક પ્રભાવિત થવાની શક્યતા

સંસદના ચોમાસા સત્ર દરમિયાન VVIP અવરજવર અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કારણે રાજધાનીના અનેક મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક ખોરવાઈ જવાની શક્યતા છે. ટ્રાફિક પોલીસને રફી માર્ગ, મોતીલાલ નહેરુ માર્ગ, મૌલાના આઝાદ રોડ, કે. કામરાજ માર્ગ, રાયસીના રોડ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ રોડ, સંસદ માર્ગ, અશોકા રોડ, તાલકટોરા રોડ, પંડિત પંત માર્ગ અને રકાબગંજ ગુરુદ્વારા રોડ પર વાહનોની ભીડ વધવાની આગાહી છે. વધુમાં, વિજય ચોક, પટેલ ચોક, બોટ ક્લબ, બુટા સિંહ માર્ગ, રેલ ભવન, પ્રાઇમ ચોક, સુનેહરી મસ્જિદ, GRG અને જલેબી ચોક જેવા મુખ્ય આંતરછેદો અને સ્થળોએ ટ્રાફિક પ્રવાહ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. પોલીસે મુસાફરોને આ માર્ગો પર મુસાફરી કરતી વખતે વધારાનો સમય આપવાની અને શક્ય હોય તો વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી છે.

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