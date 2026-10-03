દિલ્હી NCRની સૌથી ઊંચી સુપરનોવા બિલ્ડિંગના 43મા માળેથી યુવક કુદ્યો
મૃતકના પરિવારજનોને માહિતી આપવામાં આવી છે તથા નિયમ પ્રમામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે.
Published : October 3, 2026 at 6:58 PM IST
નોએડા: ઉત્તર પ્રદેશના નોએડામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. દિલ્હી NCRની સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ સુપરનોવાના 43મા માળેથી કૂદીને એક યુવકે જીવ ગુમાવ્યો. ઉંચાઇથી પડવાને કારણે યુવકના શરીરના ટુકડા થઇ ગયા હતા. પોલીસે મૃતદેહને કબજામાં લઇ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે. યુવકે સુપરનોવાના AIR BNBમાં રોકાયો હતો. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. ઘટના બાદ આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઇ હતી.
એડિશનલ ડીસીપીનું નિવેદન
સુપરનોવા બિલ્ડિંગ પરથી યુવકના કૂદવાના મામલે નોએડાના એડિશનલ DCP મનિષ સિંહે માહિતી આપી કે સેક્ટર 126 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આજે શનિવારે સ્પાયરા બિલ્ડિંગ, સેક્ટર-94, નોએડામાં એક યુવક દ્વારા બાલ્કનીમાંથી કૂદીને જીવ આપી દીધાની માહિતી મળી હતી.
બાતમી મળતા જ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતકની ઓળખ સંભવ વિનય કુમાર જૈન તરીકે કરી હતી. DCPએ જણાવ્યું કે યુવક રુમની બાલ્કનીની રેલિંગ લટક્યો અને પછી નીચે કૂદી ગયો. યુવકના મૃતદેહને પંચનામુ કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. પોલીસ અધિકારીઓ અને FSL ટીમ દ્વારા ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કરી જરુરી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજનું પણ અવલોકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મૃતકના પરિવાજનોને આ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથધરવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના નોએડામાં બનેલી આ ઘટનાએ ચકચાર મચાવી દીધી છે. યુવકે આ પગલુ કેમ ભર્યું તે અંગે ચર્ચાઓ જાગી છે અને પોલીસ તપાસ બાદ જ આ અંગેનું કારણ બહાર આવશે.
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