'નિવેદનોથી દુષ્કર્મ નહીં રોકાય, અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવી પડશે' દિલ્હી-NCRમાં દુષ્કર્મના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ
બેચે કહ્યું ગુના રોકવા, શાસન વ્યવસ્થા જાળવી રાખવી, નબળા લોકોની સુરક્ષા માટે અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવી જોઇએ.
Published : September 28, 2026 at 3:51 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે દિલ્હી-NCR જાતિય સતામણીના વધતા કેસો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી. કોર્ટે પાર્કમાં દુષ્કર્મ અને ચાલતી સ્લીપર બસમાં સગીરા સાથે કથિત જાતિય શોષણ જેવી ઘટનાઓને સુઓમોટો તરીકે લીધી છે.
બેચે કહ્યું કે એકજૂથ છીએ તેવું દેખાડવું એ એક્શનનો વિકલ્પ નથી. તેમજ એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે સિસ્ટમની ખામીઓ માટે અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી થવી જરુરી છે. જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કે.વિનોદ ચંદ્રનની બેચે કહ્યું કે તેઓ દેશની રાજધાનીમાં વારંવાર થતાં જાતિય શોષણના કેસોથી પરેશાન છે.
બેચે કહ્યું કે કોઇપણ 2012ની નિર્ભયા કેસની પીડાજનક સ્થિતિ સાથે સરખામણી કરતા પોતાને રોકી શકતું નથી. જસ્ટિસ પારડિવાલાએ કહ્યું કે તેના કારણે એ સવાલ પેદા થયો છે કે શું સિસ્ટેમિક કાયદા અમલમાં મુકનાર સિસ્ટમે ત્યારથી લઇને એક દાયકામાં કોઇ ખાસ પ્રગતિ કરી છે? બેચે કહ્યું કે જવાબદારી નક્કી કર્યા વિના એકજૂથ હોવાનું દેખાડવાથી મોટા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સવાલનો જવાબ નથી મળી શકતો.
બેચે ભારપૂર્વક કહ્યું કે એકજૂથતા દેખાડવી આ સામાજીક દૂષણને દૂર કરવાનો ઉકેલ નથી. બેચે કહ્યું કે આ માટે એક માપી શકાય તેવી પ્રતિક્રિયાની જરુર છે, જેમાં ગુનાઓને રોકવા, પબ્લિક ઓર્ડર જાળવી રાખવા અને નબળા લોકોની સુરક્ષા માટે જવાબદાર અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી થવી જોઇએ. બેચે કહ્યું કે આ મુદ્દે તપાસ માટે સુઓમોટો દાખલ કરવામાં આવે.
બેચે કહ્યું કે પાર્ક અને પબ્લિક ટાન્સપોર્ટ સહિત સાર્વજનિક જગ્યાઓ પર ઓછું અંજવાળું, ખરાબ સર્વેલન્સ અને બીજી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સુવિધાઓના કારણે હાઇ રિસ્કવાળા ઝોન બનવા દેવાની મંજૂરી નથી આપી શકતા. બેચે કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા સરકારી અધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના નિવેદનો સમજવામાં તો આવે છે પરંતુ તેમાં જવાબદારીની ઉણપ છે.
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