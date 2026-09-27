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દિલ્હીના ડેપ્યુટી CMની ગુંડાગીરી; યુવકને જાહેરમાં લાફો ઝિંક્યો, કેજરીવાલે કરી મંત્રીની ધરપકડની માંગ

નિર્માણાધીન રોડ મુદ્દે પ્રવેશ વર્મા અને ધારાસભ્ય કરનેલ સિંહ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી દરમિયાન યુવક વીડિયો ઉતારી રહ્યો હતો

નિર્માણાધીન રોડ મુદ્દે પ્રવેશ વર્મા અને ધારાસભ્ય કરનેલ સિંહ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી દરમિયાન યુવક વીડિયો ઉતારી રહ્યો હતો
નિર્માણાધીન રોડ મુદ્દે પ્રવેશ વર્મા અને ધારાસભ્ય કરનેલ સિંહ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી દરમિયાન યુવક વીડિયો ઉતારી રહ્યો હતો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 8:26 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાજધાનીના તિલક નગર વિસ્તારમાં બની રહેલા એક રસ્તાની ગુણવત્તાની તપાસ દરમિયાન ડેપ્યુટી સીએમ પ્રવેશ વર્મા અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર એક સ્થાનિક યુવકને કથિત રીતે થપ્પડ મારવાની ઘટના પણ સામે આવી છે. આ ઘટના બાદ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને પોલીસ સ્ટેશન જઈને એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

મંત્રી પ્રવેશ વર્મા બની રહેલા રસ્તાની તપાસ કરવા માટે તે વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહ પણ આવી પહોંચ્યા હતા. ધારાસભ્યે રસ્તાના નિર્માણ કાર્યની ગુણવત્તા અને ધોરણો અંગે સવાલો ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું; તેમણે અને તેમના સાથીઓએ મંત્રીને બતાવવા માટે રસ્તાનું એક પડ પોતાના હાથે ઉખેડી પણ જોયું હતું. ટૂંક સમયમાં જ બંને નેતાઓ અને તેમના સમર્થકો વચ્ચે ઉગ્ર દલીલબાજી શરૂ થઈ ગઈ હતી. એવો આરોપ છે કે જ્યારે એક યુવક આ ઘટના અને દલીલબાજીનો વીડિયો બનાવી રહ્યો હતો, ત્યારે મંત્રી પરવેશ વર્માએ ગુસ્સામાં આવીને તેને કથિત રીતે થપ્પડ મારી હતી અને આ કૃત્ય વીડિયોમાં પણ કેદ થયું હતું.

આપ (AAP) દ્વારા આકરા પ્રહારો

આ ઘટના બાદ, આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે 'X' પર લખ્યું, "મંત્રીની ધરપકડ કરો; હું આવતીકાલે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લઈશ." આપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સૌરભ ભારદ્વાજે આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી હતી. 'X' પર એક વીડિયો શેર કરતા તેમણે લખ્યું, "પ્રવેશ વર્માનું શરમજનક વર્તન; પ્રવેશ વર્માએ એક કેમેરામેનને તમાચો માર્યો. મંત્રીએ ગુસ્સામાં આવીને કેમેરામેનને તમાચો માર્યો. પોલીસ સુરક્ષા હેઠળ હાજર વ્યક્તિ પર હાથ ઉઠાવીને તમે તમારી પોતાની અસભ્યતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે."

ફરિયાદ નોંધાવવા માટે AAP વિકાસપુરી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી

આ ઘટના બાદ આમ આદમી પાર્ટીમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહના નેતૃત્વમાં પાર્ટીના અનેક નેતાઓ અને કાર્યકરો વિકાસપુરી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. ધારાસભ્યએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ મંત્રી પ્રવેશ વર્મા સામે આ અપમાનજનક અને હિંસક વર્તન અંગે સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવશે અને પોલીસ પાસે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરશે. દરમિયાન, આ ઘટના બાદ વિસ્તારમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની છે અને બંને પક્ષો વચ્ચે શાબ્દિક જંગ ચાલી રહ્યો છે. પોલીસ આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી નક્કી કરવા માટે વીડિયો ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનોની તપાસ કરી રહી છે.

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PARVESH VERMA SLAPS YOUTH
પ્રવેશ વર્માએ યુવને લાફો માર્યો
દિલ્હીના ડેપ્યુટી CM
DEHLI DEPUTY CM PRAVESH VERMA
PARVESH VERMA SLAPS YOUTH

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