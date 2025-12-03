દિલ્હી MCD પેટાચૂંટણી 2025: આજે મતગણતરી, તમામની નજર 12 વોર્ડના પરિણામો પર
દિલ્હી MCD પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિકોણીય જંગ રહ્યો છે, અને તમામ પક્ષો વિજયનો દાવો કરી રહ્યા છે.
નવી દિલ્હી : દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 12 વોર્ડમાં રવિવારના રોજ પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જે બાદ રાજધાનીમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. દિલ્હી રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા આજે મતગણતરી હાથ ધરાઈ રહી છે. તમામ ગણતરી કેન્દ્ર સરકારી શાળાઓમાં બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે સ્ટ્રોંગ રૂમ સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
MCD પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિકોણીય મુલાબલો રહ્યો છે, અને તમામ પક્ષો જીતનો દાવો કરી રહ્યા છે. ભાજપ વતી મેયર રાજા ઇકબાલ સિંહે કહ્યું કે, દિલ્હીના લોકો કેન્દ્ર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભાજપની નીતિઓથી સંતુષ્ટ છે, અને તેથી પેટા ચૂંટણીના પરિણામો પાર્ટીના પક્ષમાં રહેશે. તેમણે તમામ 12 વોર્ડમાં ભાજપના ઉમેદવારો માટે જંગી વિજયનો દાવો કર્યો.
વિપક્ષના નેતા અંકુશ નારંગે જણાવ્યું હતું કે જે 12 વોર્ડમાં પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી, તેમાંથી ભાજપ નવ બેઠક પર અને આમ આદમી પાર્ટી ત્રણ બેઠકો પર કબજો જમાવી ચૂકી છે. ભાજપ પર પોતાના વચન પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો અને દિલ્હીના લોકો સાથે સાવકી મા જેવું વર્તન કરવાનો આરોપ લગાવતા અંકુશ નારંગે કહ્યું કે પરિણામો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ રેખા ગુપ્તા કરતા સારા મુખ્યમંત્રી છે.
"જનતા ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી બંનેથી નારાજ છે, અને દિલ્હીના લોકો આ પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને નોંધપાત્ર સમર્થન આપશે." -- નાઝિયા દાનિશ (કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર જૂથના નેતા)
મતગણતરી બુધવારે સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ચૂંટણી પંચ અપેક્ષા રાખે છે કે મોટાભાગના વોર્ડના પરિણામો બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે. ચાંદની મહલ વોર્ડમાં સાંજ સુધીમાં પરિણામોની અપેક્ષા છે, જ્યાં સૌથી વધુ મતદાન થયું હતું. રાજધાનીમાં રાજકીય વાતાવરણ દિવસભર આ પરિણામો પર નિર્ભર રહેશે, અને બપોર પછી ચિત્ર સ્પષ્ટ થવાનું શરૂ થશે.
દિલ્હીમાં વિવિધ શાળાઓને મતગણતરી કેન્દ્ર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મુંડકા વોર્ડ માટે સર્વોદય કન્યા વિદ્યાલય કાંઝાવલા, શાલીમાર બાગ બી વોર્ડ માટે દિલ્હી સ્કીલ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોર યુનિવર્સિટી પીતમપુરા, અશોક વિહાર વોર્ડ માટે સર્વોદય કન્યા વિદ્યાલય ભારત નગર અને ચાંદની ચોક વોર્ડ માટે રાજકિય પ્રતિભા વિકાસ વિદ્યાલય સિવિલ લાઇન્સનો સમાવેશ થાય છે.
ચાંદની મહલ વોર્ડ માટે મતગણતરી રાઉઝ એવન્યુ પર સર્વોદય બાલ વિદ્યાલય ખાતે થશે. દ્વારકા બી વોર્ડ માટે મતગણતરી NSUT સેક્ટર 3 ખાતે થશે, જ્યારે નારાયણ અને ગ્રેટર કૈલાશ વોર્ડ માટે ગોલ માર્કેટમાં અટલ આદર્શ બંગાળી બાલિકા વિદ્યાલય ખાતે થશે. સંગમ વિહાર વોર્ડ માટે મતગણતરી પુષ્પ વિહાર સેક્ટર 1 માં સરકારી સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં થશે, જ્યારે વિનોદ નગર વોર્ડ માટે મતગણતરી મંડાવલી નંબર 1 માં સરકારી સર્વોદય કન્યા વિદ્યાલયમાં થશે.
