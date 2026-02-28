દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસ: કેજરીવાલ અને અન્ય આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા બાદ CBIનો દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પડકાર
કેજરીવાલ સામે દારૂ નીતિ કેસમાં કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ જાહેર કર્યા બાદ, AAP એ પીએમ મોદી અને ભાજપને રાષ્ટ્ર સમક્ષ માફી માંગવાની માંગ કરી છે.
Published : February 28, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : February 28, 2026 at 8:58 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા અને અન્ય લોકોને એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યા બાદ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શુક્રવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "CBI એ આ મામલે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે." અગાઉ, કેજરીવાલ સામે દારૂ નીતિ કેસ રદ કરવાના કોર્ટના નિર્ણય બાદ, AAP એ માંગ કરી હતી કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ રાષ્ટ્ર સમક્ષ માફી માંગે.
AAP ના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ સંજય સિંહે કહ્યું કે, આ નિર્ણયથી અરવિંદ કેજરીવાલ અને અન્ય પાર્ટીના નેતાઓને બદનામ કરવાના નિષ્ફળ કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી અને અમિત શાહ દિલ્હીની શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને જાહેર સેવાઓમાં થઈ રહેલા સુધારાને સહન કરી શક્યા નહીં, અને તેથી, તેમણે પાર્ટીની છબી ખરાબ કરવા માટે ઝુંબેશ શરૂ કરી.
તેમણે કહ્યું, "અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને અન્ય AAP નેતાઓ સામે ખોટો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કોર્ટે હવે તેમને બધા આરોપોમાંથી મુક્ત કરી દીધા છે." સિંહે વધુમાં કહ્યું, "આ એક મોટો નિર્ણય છે. આ ચુકાદો સાબિત કરે છે કે એક ખતરનાક, કાવતરાખોર, કાવતરાખોર અને સરમુખત્યારશાહી માણસ દેશ પર શાસન કરી રહ્યો છે, અને તેનું નામ નરેન્દ્ર મોદી છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "પીએમ મોદીએ દેશના સૌથી લોકપ્રિય અને પ્રામાણિક મુખ્યમંત્રી, અરવિંદ કેજરીવાલ અને સૌથી સક્ષમ અને પ્રામાણિક શિક્ષણ મંત્રી, મનીષ સિસોદિયાની છબી ખરાબ કરવા માટે એક ઊંડું કાવતરું ઘડ્યું હતું." સિંહે આરોપ લગાવ્યો કે AAP નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા અને જેલમાં ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેમના પરિવારો અને સમર્થકોને તકલીફ પડી હતી.
તેમણે કહ્યું, "પીએમ મોદીએ દેશના સૌથી ઝડપથી વિકસતા, પ્રામાણિક રાજકીય પક્ષને બદનામ કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું." પીએમ મોદી પર નિશાન સાધતા સિંહે કહ્યું, "જો તેમને સહેજ પણ શરમ હોય, તો તેમણે સમગ્ર રાષ્ટ્રની માફી માંગવી જોઈએ. પીએમ દેશની પ્રગતિ અને વિકાસમાં અવરોધક છે.
પીએમ મોદી દિલ્હીમાં શાળાઓ અને હોસ્પિટલોમાં કેવી રીતે સુધારો થઈ રહ્યો છે તે સહન કરી શક્યા નહીં કારણ કે તેમની અને તેમના ગૃહમંત્રી અમિત શાહની વિચારસરણી હાનિકારક છે." "તેમની વિચારસરણી વિકાસની નથી, પરંતુ વિનાશની છે. આજે, તે વિચારસરણી ખુલ્લી પડી ગઈ છે. વડા પ્રધાન સમગ્ર રાષ્ટ્ર સમક્ષ ખુલ્લા પડી ગયા છે,"
તેમણે કહ્યું, "આ નિર્ણય પર અમારા પરિવારો ખુશીથી રડી રહ્યા છે, અને અરવિંદ કેજરીવાલ, જેમની પ્રામાણિકતા પર પીએમએ હુમલો કર્યો અને નુકસાન પહોંચાડ્યું, તેઓ પણ કોર્ટના નિર્ણય પછી પોતાના આંસુ રોકી શક્યા નહીં અને ખુશીથી રડી પડ્યા."
