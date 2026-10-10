અભિજીત દિપકેએ અજિંક્ય શિંદેને સોંપી CJP આંદોલનની કમાન, SIR અને ચૂંટણી પંચ અંગે રાખી ત્રણ ડિમાન્ડ
CJPના સ્થાપક અભિજીત દીપકે તેના સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, તેની અને અન્ય નેતાઓની અટકાયત છતાં આ આંદોલન ચાલુ રહેવું જોઈએ
Published : October 10, 2026 at 8:18 PM IST
નવી દિલ્હી: જંતર-મંતર ખાતે યોજાનાર વિરોધ પ્રદર્શન અગાઉ, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેના ટોચના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેના કાર્યકરોને વિવિધ સ્થળોએ અટકાવવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થાપક અભિજીત દીપકે, સહ-સંયોજક આશુતોષ રાંકા અને પ્રવક્તા સૌરવ દાસની ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફ્લાઈટમાંથી ઉતરતાની સાથે જ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, પાર્ટીએ આંદોલનની જવાબદારી રાષ્ટ્રીય સંગઠન પ્રભારી અજિંક્ય શિંદેને સોંપી છે.
CJP એ ગુરુદ્વારા બાંગ્લા સાહિબ સંકુલમાં પણ પોલીસ કાર્યવાહીનો આરોપ મૂક્યો છે. દરમિયાન, પાર્ટી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે દિલ્હીના છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં મોટી સંખ્યામાં વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. CJP એ તેના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પાર્ટીના ટોચના નેતાઓની અટકાયત બાદ અજિંક્ય શિંદે જંતર-મંતર ખાતેના પ્રસ્તાવિત વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરશે.
આંદોલનનું નેતૃત્વ અજિંક્ય શિંદે સંભાળશે
અટકાયતમાં લેવાતા પહેલાં, પક્ષના સ્થાપક અભિજીત દીપકે એક વીડિયો સંદેશ રેકોર્ડ કર્યો હતો જે બાદમાં પક્ષ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંદેશમાં દીપકે જણાવ્યું હતું કે તેમની અને અન્ય નેતાઓની અટકાયત છતાં આંદોલન ચાલુ રહેવું જોઈએ. તેમણે કાર્યકરો અને સમર્થકોને અજિંક્ય શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શનને આગળ વધારવા અનુરોધ કર્યો હતો. પક્ષની મુખ્ય માંગણી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની છે. કેન્દ્ર સરકારના પગલાંની ટીકા કરતા અજિંક્ય શિંદેએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે વિરોધ પ્રદર્શનને રોકવા માટે મોટા પાયે પોલીસ દળ અને બેરિકેડ્સ તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે જનતાને અપીલ કરી હતી કે જો તેમને રસ્તામાં રોકવામાં આવે, તો તેઓ જ્યાં છે ત્યાં જ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવે.
SIR અને ચૂંટણી પંચ અંગેની ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ
CJPએ તેના આંદોલન માટે ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી છે. તેમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારનું તાત્કાલિક રાજીનામું અને મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયામાં કથિત અનિયમિતતાઓ અંગે ફોજદારી કાર્યવાહીની માંગનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, પક્ષ માંગ કરે છે કે જ્યાં સુધી સ્વતંત્ર અને વ્યાપક ઓડિટ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી 2025ની મતદાર યાદી સુરક્ષિત રીતે જાળવી રાખવામાં આવે. આ ઉપરાંત, CJPએ 'ચૂંટણી કમિશનર નિમણૂક અધિનિયમ, 2023' રદ કરવાની માંગ કરી છે; તેમનું માનવું છે કે આ પગલું ભારતના ચૂંટણી પંચની બંધારણીય સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદરૂપ થશે.
બંગલા સાહિબ ગુરુદ્વારામાં પોલીસ કાર્યવાહીના આક્ષેપો
CJPએ આક્ષેપ કર્યો છે કે દિલ્હી પોલીસ કોનોટ પ્લેસ સ્થિત ગુરુદ્વારા બંગલા સાહિબના પરિસરમાં ઘૂસી હતી અને ત્યાં આશરો લઈ રહેલા શાંતિપૂર્ણ સ્વયંસેવકોની અટકાયત કરી હતી. પક્ષનો દાવો છે કે જંતર-મંતર તરફ જતા રસ્તાઓ પર બેરિકેડિંગને કારણે કેટલાક વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓ ગુરુદ્વારા પહોંચ્યા હતા. પક્ષે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે અભિજીત દીપકે, આશુતોષ રંકા અને સૌરવ દાસની અટકાયત કર્યા બાદ, તેમના પરિવારજનો કે પક્ષને તેઓ ક્યાં છે તે અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી ન હતી.
CJPએ ત્રણેય નેતાઓની સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને માંગ કરી હતી કે તેમના પરિવારજનો અને વકીલોને તેમને મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. પક્ષ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે અભિજીત દીપકેના દાદીનું અવસાન થયું હતું, તેમ છતાં પરિવારને તેમનો સંપર્ક કરવાની તક આપવામાં આવી ન હતી. CJPએ આને માનવ અધિકારો અને લોકતાંત્રિક અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું.
છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓને અટકાયતમાં રાખવા અંગેનો દાવો
CJP (સીજેપી) અનુસાર, દિલ્હીના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લાવવામાં આવેલા સેંકડો લોકોને મોડેલ ટાઉનમાં આવેલા છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા છે. પક્ષે દાવો કર્યો હતો કે લોકોને બસો દ્વારા વિવિધ સ્થળોએથી સ્ટેડિયમમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેમની અવરજવર પર કડક નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા હતા.
વિજય મલ્લાંગીને ટાંકીને આપવામાં આવેલા એક નિવેદનમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હતું કે લોકોને સ્ટેડિયમમાં કેદ કરી રાખવાથી તેમનો વિરોધ દબાવી શકાશે નહીં. પક્ષે દાવો કર્યો હતો કે ત્યાં હાજર લોકો જ્યારે પણ તક મળતી ત્યારે સામૂહિક રીતે સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા. CJPના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ કર્મચારીઓ સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષા અને દેખરેખની વ્યવસ્થા સંભાળી રહ્યા છે અને લોકોને મુક્તપણે ફરતા કે જૂથોમાં એકઠા થતા અટકાવી રહ્યા છે.
CJPએ જણાવ્યું હતું કે તેનો કાનૂની વિભાગ પક્ષના નેતાઓ, કાર્યકરો અને સ્વયંસેવકોની અટકાયત અંગે હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. પક્ષે અટકાયત કરાયેલા લોકોની વિગતો જાહેર કરવાની, વકીલો અને પરિવારના સભ્યો સાથે સંપર્કની મંજૂરી આપવાની અને તમામ સ્વયંસેવકોને મુક્ત કરવાની માંગ કરી છે.
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