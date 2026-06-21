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દિલ્હીમાં જંતર-મંતર પર CJPનું સતત બીજા દિવસે પ્રદર્શન, દેશભરમાંથી સમર્થકો ઉમટ્યા

આયોજકોએ દાવો કર્યો કે, દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી સમર્થકો તેમના આંદોલનના સમર્થનમાં દિલ્હી પહોંચ્યા છે.

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 4:19 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) નું વિરોધ પ્રદર્શન રવિવારે બીજા દિવસે પણ ચાલુ છે, જેમાં પ્રદર્શનકારીઓ પરીક્ષાની અનિયમિતતા, પેપર લીક અને વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યા સંબંધિત ચિંતાઓને લઈને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.

સોશિયલ મીડિયા ચળવળ, જે એક સામાજિક ચળવળમાં રૂપાંતરિત થઈ છે, તેના આયોજકોએ દાવો કર્યો છે કે ઘણા રાજ્યોના સમર્થકો આંદોલનમાં જોડાવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે. પ્રદર્શન સમાપ્ત કરવાના વહીવટી નિર્દેશો છતાં, પ્રદર્શનકારીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને ચીમકી ઉચ્ચારી કે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં કથિત નિષ્ફળતાઓ, પેપર લીક અને વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાની ઘટનાઓ માટે જવાબદારી નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે.

આયોજકોએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી મંત્રી પદ નહીં છોડે ત્યાં સુધી તેમનો વિરોધ પાછો ખેંચવામાં આવશે નહીં. દિલ્હી પોલીસે તેની પરવાનગી આપેલી અવધિ પૂર્ણ થયા પછી વિરોધને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો હોવા છતાં, પ્રદર્શનકારીઓ મક્કમ રહ્યા, અને ભારપૂર્વક કહ્યું કે "જવાબદારી નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે".

બીજી બાજુ, દિલ્હી પોલીસે વારંવાર જાહેરાત કરી હતી કે વિરોધ પ્રદર્શનની પરવાનગી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકા મુજબ, ધરણાને હવે ગેરકાયદેસર ગણવામાં આવશે.

પોલીસની જાહેરાતનો જવાબ આપતા, CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકે કહ્યું, "જો વિરોધ ગેરકાયદેસર છે, તો આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુ માટે કોઈને જવાબદાર કેમ ઠેરવવામાં આવી રહ્યા નથી?" તેમણે આગળ પૂછ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુ અને પરીક્ષાની અનિયમિતતા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ છે ત્યારે મંત્રી કઈ જોગવાઈઓ હેઠળ પદ પર રહી શકે છે.

શનિવારે, પોલીસે મંજૂરી આપેલા સમયગાળાથી વધુ પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની તેમની વિનંતીને નકારી કાઢ્યા પછી, દિપકે સમર્થકોને કહ્યું કે, આંદોલન ચાલુ રહેશે. તેણે કહ્યું, "જ્યાં સુધી શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી હું જંતર-મંતર છોડીશ નહીં."

દિપકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ એ બંધારણીય અધિકાર છે અને વારંવાર પરવાનગી લેવા જેવી શરતો લાદવા એ લોકશાહીની સ્વતંત્રતા પર તરાપ છે. તેણે કહ્યું કે, આ આંદોલન કોઈ એક સંગઠન કે રાજકીય પક્ષ વિશે નથી પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને બંધારણીય મૂલ્યોને જાળવી રાખવા વિશે છે.

પોલીસ કર્મચારીઓને અપીલ કરતા, તેણે તેમને વિનંતી કરી કે, તેઓ આંદોલનને ફક્ત કાયદો અને વ્યવસ્થાના મુદ્દાને બદલે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે સંબંધિત મુદ્દો ગણે. તેમના મતે, ઘણા પોલીસ કર્મચારીઓ ખાનગી રીતે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સુધારાની જરૂરિયાતને સ્વીકારે છે અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતી ચિંતાઓને સમજે છે. તેણે ફરી કહ્યું કે વિરોધમાં એક મુખ્ય માંગ છે: શિક્ષણ મંત્રી પાસેથી જવાબદારી અને તેમનું રાજીનામું.

વિરોધીઓએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે અધિકારીઓએ શનિવારે રાત્રે આંદોલન સ્થળ પર પાણી, વીજળી અને અન્ય આવશ્યક સુવિધાઓ કાપી નાખી હતી જેથી આંદોલન નબળું પડે. દિપકે દાવો કર્યો હતો કે પ્રદર્શનકારીઓને પીવાનું પાણી અને શૌચાલયની સુવિધાઓ સહિતની મૂળભૂત સુવિધાઓ આપવાથી ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે કહ્યું, "જો અમારી માંગણીઓ ખોટી હોય, તો સરકારે ખુલ્લેઆમ જવાબ આપવો જોઈએ. વિરોધીઓ પર દબાણ લાવવા માટે સુવિધાઓ કાપી નાખવી એ લોકશાહી મૂલ્યોની વિરુદ્ધ છે."

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET ASPIRANTS AND PAPER LEAKS
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