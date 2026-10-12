'જંતર-મંતર 2.0 આંદોલનથી ઠપ થયો 2000 કરોડનો વેપાર', CTIનો મોટો દાવો
'ન્યૂ દિલ્હી ટ્રેડર્સ એસોસિએશને' વિરોધ પ્રદર્શન માટે નિર્ધારિત સ્થળોની યાદીમાંથી જંતર-મંતરને દૂર કરવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. સુરભિ ગુપ્તાનો અહેવાલ.
Published : October 12, 2026 at 8:50 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો માટે નિર્ધારિત સ્થળોની યાદીમાંથી જંતર-મંતરને દૂર કરવામાં આવ્યું છે. દિલ્હી પોલીસે હવે રામલીલા મેદાન, બુરાડી મેદાન અને પૂર્વ દિલ્હીના સીબીડી (CBD) ગ્રાઉન્ડને વિરોધ પ્રદર્શનો અને ધરણાં માટેના વૈકલ્પિક સ્થળો તરીકે જાહેર કર્યા છે. વેપારીઓએ આ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું છે, જે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અનુરાગ કુમાર દ્વારા 11 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
વેપારીઓનું કહેવું છે કે, રાજધાનીના મુખ્ય વિસ્તારમાં વારંવાર થતા વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે તેમનો વેપાર ઠપ થઈ જતો હતો. તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તહેવારોની આ મહત્વપૂર્ણ મોસમ દરમિયાન તેમને નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું.
'ન્યૂ દિલ્હી ટ્રેડર્સ એસોસિએશન' (NDTA) એ આ પગલાનું સ્વાગત કર્યું છે. તેમણે તેને એક વ્યવહારુ નિર્ણય ગણાવ્યો છે, જેનાથી નવી દિલ્હીના રહેવાસીઓ, મુસાફરો અને વેપારીઓને પડતી મુશ્કેલીઓમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
જનપથ અને કનોટ પ્લેસના વેપારીઓને નુકસાન
જનપથ અને કનોટ પ્લેસના દુકાનદારો માટે અત્યારે સૌથી મોટી ચિંતા ગ્રાહકોની સંખ્યામાં થયેલો ભારે ઘટાડો છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે દિવાળી પહેલાં બજારોમાં સામાન્ય રીતે તહેવારોને કારણે ભારે ભીડ જોવા મળતી હોય છે.
NDTAના સંયુક્ત સચિવ અમિત ગુપ્તાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, જંતર-મંતરની આસપાસના વેપારીઓને છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન થયું છે. આ ઉપરાંત, મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ થવા, સેવાઓમાં વિક્ષેપ અને નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન તરફ જતા રસ્તાઓ બંધ થવાને કારણે સામાન્ય જનતાને પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, NDTAના અંદાજ મુજબ, માત્ર સપ્તાહના અંતે (શનિવાર અને રવિવાર) દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ્સ, ઓફિસો અને બેંકોને મળીને ₹100 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે બજારો બંધ રહેવાથી માત્ર કનોટ પ્લેસમાં જ વેપારીઓને ₹150-200 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાની શક્યતા છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, બજારો ફરીથી ખુલ્યા પછી પણ ગ્રાહકોની અવરજવર ખૂબ ઓછી રહી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે શહેરના કેન્દ્રથી દૂર નિર્ધારિત સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો યોજવાથી લોકો તેમના લોકશાહી અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકશે અને સાથે જ વેપારીઓ તથા રહેવાસીઓને થતી અસુવિધા પણ ઘટાડી શકાશે.
જનપથના દુકાનદાર નીરા કુકરેજા, જેઓ લગભગ 40 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં તેમનો વ્યવસાય ચલાવી રહ્યા છે, તેમણે તહેવારોની મોસમમાં પરિસ્થિતિને અત્યંત મુશ્કેલ ગણાવી હતી. તેમણે ETV ભારતને કહ્યું, "અમે ભારે નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. બે દિવસ પછી આજે દુકાન ખુલી છે, પરંતુ અમને ગ્રાહકોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે, આ સમયગાળા દરમિયાન નવરાત્રીની આસપાસ જનપથ ખરીદી કરનારા લોકોથી ખીચોખીચ ભરેલું રહેતું હોય છે."
કુકરેજાએ ઉમેર્યું હતું કે, વિરોધ પ્રદર્શનોને લગતી ચિંતાઓને કારણે ગ્રાહકો બહાર નીકળવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા હતા, જ્યારે દુકાનદારો તેમના વેપારી સ્થળોની સુરક્ષાને લઈને ચિંતિત હતા. તેમણે કહ્યું, "જો આપણે કંઈ કમાઈશું નહીં, તો અમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે? સામાન્ય દિવસોની સરખામણીમાં અહીં 55 થી 65 ટકા ઓછા લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. જો અમે નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે ભાવ વધારીએ, તો લોકો વસ્તુઓ ખરીદશે નહીં. સરકારે કનોટ પ્લેસમાં વિરોધ પ્રદર્શનોની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેના બદલે તેના માટે નિર્ધારિત ખુલ્લી જગ્યાઓ ફાળવવી જોઈએ જેથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર બોજ ન પડે."
જનપથમાં ફૂટવેરની દુકાન ધરાવતા સુનીલ ગર્ગે નોંધ્યું હતું કે, બજાર ફરીથી ખૂલી ગયું હોવા છતાં, તહેવારો દરમિયાન જોવા મળતી સામાન્ય ભીડ હજુ સુધી પાછી ફરી નથી. તેમણે ETV ભારતને કહ્યું, "આજે અમારું જનપથ બજાર ખૂલ્યું છે, પરંતુ નવરાત્રિ અને દિવાળી પહેલાના સમયગાળામાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતી ગ્રાહકોની સંખ્યા અહીં જોવા મળતી નથી. અમે ગ્રાહકોની અવરજવરમાં 60 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધ્યો છે."
'દાંડિયા નાઈટ્સ' માટે લહેંગો ખરીદવા જનપથ આવેલા નેહા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના માતા-પિતા તેમની સુરક્ષાને લઈને ખૂબ ચિંતિત હતા. તેમણે કહ્યું, "નવરાત્રિના ગરબા માટે મેં મિત્રો સાથે કાર્યક્રમ બનાવ્યો હતો, તેથી મેં ખરીદી કરવા જવાનું નક્કી કર્યું કારણ કે હવે બહુ ઓછો સમય બાકી છે. જોકે, મારા માતા-પિતા મને અહીં મોકલવા બાબતે થોડા ચિંતિત હતા અને હું સુરક્ષિત છું કે નહીં તે જાણવા માટે સતત ફોન કરતા રહ્યા હતા."
દરમિયાન, અન્ય એક વિદ્યાર્થિની શ્રેયા વર્મા પરિવારમાં યોજાનારા લગ્ન માટે પોતાના તથા માતા માટે ઘરેણાં ખરીદવા બજારમાં આવી હતી. તેણે કહ્યું કે, વર્ષના આ સમયગાળામાં સામાન્ય રીતે અહીં જેટલી ભીડ હોય છે, તેના કરતાં અત્યારે ઘણી ઓછી ભીડ હતી.
CTIનો દાવો: ₹2,000 કરોડનો વેપાર ઠપ થયો
'ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી' (CTI) એ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને પત્ર લખીને રાજધાનીભરના બજારો અને દુકાનદારો માટે પૂરતી સુરક્ષાની માંગણી કરી છે. CTIના અધ્યક્ષ બ્રિજેશ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ વેપારીઓને 10 ઓક્ટોબરે યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન અમુક બજારો અને દુકાનો બંધ રાખવાની સૂચના આપી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓએ અનેક વિસ્તારોમાં વેપારીઓ પર દુકાનો બંધ કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું, જેના પરિણામે અંદાજે ₹2,000 કરોડનું વેપારી નુકસાન થયું હતું.
સંસ્થાએ વહીવટીતંત્રને અનુરોધ કર્યો છે કે તેઓ બજારો બંધ કરવા માટે વેપારીઓ પર દબાણ ન કરે. તેમણે દિલ્હી પોલીસને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ સુનિશ્ચિત કરે કે દુકાનદારો કોઈપણ ભય વિના તેમનો વેપાર ચલાવી શકે.
CTIના જનરલ સેક્રેટરી રમેશ આહુજા અને ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ અડલાખાએ જણાવ્યું હતું કે, તહેવારોની મોસમ ખાસ કરીને દિવાળી પહેલાના દિવસો વેપારીઓની વાર્ષિક કમાણીનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, જોકે વેપારીઓ પોલીસને સહકાર આપવા તૈયાર છે, પરંતુ તેઓ હવેથી દિવાળી સુધીના સમયગાળામાં કોઈપણ વિરોધ પ્રદર્શન કે ધરણાને કારણે બજારો બંધ કરશે નહીં.
વેપારી સંગઠને એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે બજારની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી એ પોલીસની જવાબદારી છે, જેથી અન્ય સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલતા હોવા છતાં પણ વ્યાપારી સંસ્થાઓ ખુલ્લી અને કાર્યરત રહી શકે.
'INDIA' ગઠબંધનનો વિરોધ ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ
દરમિયાન, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) બાબતે વિપક્ષી નેતાઓએ તેમનું આંદોલન ચાલુ રાખ્યું હતું. સોમવારે, કોંગ્રેસના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ 'INDIA' ગઠબંધન દ્વારા આયોજિત એક કૂચ (માર્ચ)નું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આ કૂચનું નેતૃત્વ કરનારાઓમાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી અને AISAના પ્રમુખ નેહા બોરા પણ સામેલ હતા.
આ વિપક્ષી ગઠબંધન સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય નેતાઓમાં મમતા બેનર્જી, તેજસ્વી યાદવ અને અખિલેશ યાદવ તેમજ CPI અને CPMના નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ પ્રદર્શનો અને ધરણાં ચાલુ રહેશે.
અહેવાલો અનુસાર, આમ આદમી પાર્ટીએ પણ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બીજી તરફ, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) જંતર-મંતર ખાતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની મંજૂરી મેળવવાના પ્રયાસોમાં મક્કમ રહી હતી. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન માટેની તારીખ નક્કી કરવા માટે CJPના નેતાઓ સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રંકા સોમવારે સંસદ માર્ગ (પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ) પોલીસ સ્ટેશન ગયા હતા.
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