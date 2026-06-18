દિલ્હી હાઈકોર્ટે ટેલિગ્રામને અસ્થાયી બેન કરવાના આદેશ પર નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો
સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે ટેલિગ્રામને "નવું ડાર્ક વેબ" ગણાવ્યું, જેના દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે
Published : June 18, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે 21 જૂને યોજાનારી NEET ની પુનઃપરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, સોશિયલ મીડિયા મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાના આદેશને પડકારતી અરજી પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે.
આજે સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે ટેલિગ્રામને "નવું ડાર્ક વેબ" ગણાવ્યું, અને કહ્યું કે તેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને ગેરકાયદેસર કૃત્યો કરવા માટે થાય છે.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું કે, તેમણે એક જવાબી એફિડેવિટ દાખલ કરાવી દીધું છે. તેમણે કહ્યું કે, ટેલિગ્રામ નવું ડાર્ક વેબ બની ગયું છે.
તેના દ્વારા ગુનેગારો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે સક્ષમ છે, જેના કારણે તપાસ એજન્સીઓ માટે ગુનેગારોને પકડવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બને છે. સોગંદનામામાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે NEET પરીક્ષાના સંદર્ભમાં ટેલિગ્રામનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આખરે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી મંત્રાલયે આઇટી એક્ટની કલમ 69A હેઠળ ફક્ત 22 જૂન સુધી ટેલિગ્રામ એપ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. એક અલગ આદેશમાં ટેલિગ્રામને 30 જૂન સુધી તેની 'એડિટ' સુવિધાને અક્ષમ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે, 21 જૂને યોજાનારી NEET ની પુનઃપરીક્ષામાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ આદેશો જારી કરવા જરૂરી હતા. સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર વતી એટર્ની જનરલ આર. વેંકટરામણી હાજર રહ્યા હતા.
એટર્ની જનરલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્રનો આદેશ પોતે જ સંપૂર્ણ છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, આપણા જેવા દેશમાં, જો નિવારક પગલાં લેવામાં ન આવે તો આપણે ક્યાં હોઈશું? તેમણે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે નફા માટે બનાવવામાં આવેલ પ્લેટફોર્મ પ્રમાણસરતાના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી શકતું નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે અન્ય કોઈ પ્લેટફોર્મને બેન કર્યું નથી. તે વધુ શક્તિશાળી છે, તેમની પાસે પોતાની ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ છે.
ટેલિગ્રામે પોતાની સ્પષ્ટતામાં કહ્યું-
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે ટેલિગ્રામને એવી પરિસ્થિતિ પર વિચાર કરવા કહ્યું જ્યાં પેપર લીક થયું હોય; ભલે તેમને આદેશ આપવામાં આવ્યો હોય, પણ નુકસાન પહેલાથી જ થઈ ચૂક્યું છે. કોર્ટે આવી પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટેના તેમના પ્રસ્તાવ વિશે પૂછપરછ કરી. જવાબમાં, ટેલિગ્રામે કહ્યું કે, તેણે બધા જરૂરી ધોરણોનું પાલન કર્યું છે. ટેલિગ્રામનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ ધ્રુવ મહેતાએ અનુરાધા ભસીનના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો.
જણાવી દઈએ કે કોર્ટે 17 જૂને કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જારી કરી હતી. ટેલિગ્રામે દલીલ કરી હતી કે, જ્યારે IT રુલ્સ નિયમ 9 કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપે છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે કલમ 69A લાગુ કરી હતી, જે તેનો દાવો છે કે તે કાયદાસંગત નથી; સરકારનો આદેશ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
ટેલિગ્રામનું કહેવું છે કે, ફરિયાદોની સમીક્ષા સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે પછી ભલામણો કરે છે. જો કે, સંબંધિત અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેમણે ચેનલને અવરોધિત કરવાની ભલામણ કરી નથી. કેન્દ્ર સરકારના આદેશમાં સંબંધિત અધિકારીઓ અને મંત્રાલય વચ્ચેના સંદેશાવ્યવહારનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી કે ટેલિગ્રામ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંનો ઉલ્લેખ નથી.
ટેલિગ્રામે તેની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે, તેના 15 કરોડ યૂઝર્સ છે અને કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી તેમને ખાસ્સી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. NEET પરીક્ષાના પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં ટેલિગ્રામ એપનો ઉપયોગ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, જેના પગલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે 22 જૂન સુધી એપને કામચલાઉ સ્થગિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મંત્રાલય તરફથી એક અલગ આદેશમાં ટેલિગ્રામને 30 જૂન સુધી સંદેશ-સંપાદન સુવિધાને અક્ષમ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ટેલિગ્રામે મંત્રાલયના આ આદેશોને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યા છે.
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