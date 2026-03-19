દિલ્હી હાઈકોર્ટે સદગુરુના ઈશા ફાઉન્ડેશન વિરુદ્ધ કથિત બદનક્ષીભરી સામગ્રી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો
ફાઉન્ડેશનના જણાવ્યા અનુસાર, નક્કીરન તેના વિરુદ્ધ ગંભીર આરોપો લગાવતા અનેક અહેવાલો પ્રકાશિત કરે છે.
By ANI
Published : March 19, 2026 at 3:50 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરુવારે તમિલ મેગેઝિન નક્કીરનને સદગુરુ જગ્ગી વાસુદેવના ઈશા ફાઉન્ડેશન વિરુદ્ધ કથિત રીતે બદનક્ષીભરી સામગ્રી દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ન્યાયાધીશ સુબ્રમણિયમ પ્રસાદ દ્વારા આ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમણે આ મામલે ફાઉન્ડેશનને વચગાળાની રાહત આપી હતી. તે જ સમયે, કોર્ટે નક્કીરન દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને ફગાવી દીધી હતી, અને આ અરજી દ્વારા, પ્રકાશને પ્રારંભિક તબક્કે જ માનહાનિના દાવાને રદ કરવાની માંગ કરી હતી.
જો કે, કોર્ટે આમ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેનાથી કેસ આગળ વધવાની મંજૂરી મળી હતી. આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ઈશા ફાઉન્ડેશને 2024માં દિલ્હી હાઈકોર્ટ સમક્ષ માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો. ફાઉન્ડેશને આરોપ લગાવ્યો હતો કે નક્કીરન અને તેના સંપાદકે તેની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડતા લેખો અને વિડિઓઝ પ્રકાશિત કર્યા હતા. ગુગલ એલએલસીને પણ આ કેસમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે પ્રશ્નમાં રહેલી સામગ્રી ગૂગલ સર્ચ પરિણામોમાં દેખાઈ હતી અને યુટ્યુબ પર હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
ફાઉન્ડેશનના જણાવ્યા અનુસાર, નક્કીરન તેના વિરુદ્ધ ગંભીર આરોપો લગાવતા અનેક અહેવાલો પ્રકાશિત કરે છે. આમાં શોષણ, અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીના દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલોમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે ફાઉન્ડેશન સાથે સંકળાયેલા લોકોને તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ત્યાં રહેવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અથવા પ્રભાવિત કરવામાં આવી રહ્યા હતા. ફાઉન્ડેશને આ બધા આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને દાવો કર્યો છે કે તે ખોટા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા છે. ફાઉન્ડેશને એવી પણ દલીલ કરી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટે પહેલાથી જ સંબંધિત મુદ્દાનો ઉકેલ લાવ્યા પછી પણ આવી સામગ્રી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
આ વિવાદ અગાઉ ત્યારે શરૂ થયો હતો જ્યારે એક વ્યક્તિએ મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેની બે પુત્રીઓ, 42 અને 39 વર્ષની, "બ્રેઈનવોશ" કરવામાં આવી છે અને તેઓ ઈશા યોગ સેન્ટરમાં રહી રહી છે. તે કેસની સુનાવણી દરમિયાન, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે તમિલનાડુ સરકારને ઈશા ફાઉન્ડેશન સામે નોંધાયેલા કોઈપણ ફોજદારી કેસોની વિગતો આપવા કહ્યું હતું.
આ મામલો પાછળથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. 2024 માં, ભારતના તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે બંને મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે તેઓ પુખ્ત વયના હતા અને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તેઓ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી ઈશા યોગ સેન્ટરમાં રહી રહ્યા હતા. તેના આધારે, સુપ્રીમ કોર્ટે હેબિયસ કોર્પસ અરજી બંધ કરી દીધી હતી. જોકે, કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો જરૂર પડે તો તેનો આદેશ પોલીસને કોઈપણ અલગ તપાસ હાથ ધરવાથી રોકશે નહીં.
ત્યારબાદ, ઈશા ફાઉન્ડેશને દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો, અને કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટના તારણો છતાં, નક્કીરન તેના વિરુદ્ધ બદનક્ષીભરી સામગ્રી પ્રકાશિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. ફાઉન્ડેશને આવી સામગ્રી દૂર કરવા અને તેની પ્રતિષ્ઠાને થયેલા નુકસાન માટે વળતરની માંગ કરી.
