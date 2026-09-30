દિલ્હી હુલ્લડ ષડયંત્ર: ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામને મોટો ઝટકો, દિલ્હી હાઈકોર્ટે જામીન અરજી રદ કરી
ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામને ફરી એકવાર ઝટકો લાગ્યો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે બંનેની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : September 30, 2026 at 3:44 PM IST
નવી દિલ્હીઃ રાજધાની દિલ્હીમાં હુલ્લડનું ષડયંત્ર રચવાના આરોપી ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામની જામીન અરજી દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. જસ્ટિસ પ્રતિભાસિંહની અધ્યક્ષતાવાળી બેંચે કહ્યું કે, હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી બંધાયેલી છે અને ન્યાયિક અનુશાસનનું પાલન કરવું જરૂરી છે. આ પહેલા કડકડડૂમા કોર્ટે 4 જુલાઈએ ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામની જામીન અરજી રદ કરી દીધી હતી.
એડિશનલ સેશન્સ જજ સમીર બાજપેયીએ જણાવ્યું કે, તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના 5 જાન્યુઆરીના આદેશનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કડકડડૂમા કોર્ટે પણ કહ્યું હતું કે, ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામની જામીન અરજી ટ્રાયલ કોર્ટમાં સુનાવણીને યોગ્ય નથી.
સુનાવણી દરમિયાન ઉમર ખાલિદ તરફથી વકીલ ત્રિદિપ પેસે દલીલ કરી હતી કે, સુપ્રીમ કોર્ટે અંદ્રાબી મામલામાં ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામની જામીન અરજીઓ રદ કરવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, સુપ્રીમ કોર્ટેનો તે આદેશ જેમાં સાક્ષીઓના નિવેદન ન લીધા હોવાની સ્થિતિમાં એક વર્ષ બાદ જામીન અરજી દાખલ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, તે હવે લાગુ થતો નથી.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। pic.twitter.com/Lse1N6Kfa0— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026
મહત્વનું છેકે, 5 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામની જામીન અરજીઓ રદ કરી દીધી હતી. 5 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટે જે પાંચ આરોપીઓને જામીન આપ્યા હતા, તેમાં ગુલફિશા ફાતિમા, મીરાન હૈદર, શિફા ઉર રહેમાન, શાદાબ અહેમદ અને મોહમ્મદ સલીમ ખાન સામેલ છે. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે 22 મેના રોજ આરોપીઓ ખાલિદ સૈફી અને તસલીમ અહેમદને છ મહિનાના વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. આ કેસના ચાર આરોપીઓને પહેલાથી જ જામીન મળી ચૂક્યા છે. જે આરોપીઓને અગાઉ જામીન મળી ચૂક્યા છે, તેમાં સફૂરા જરગર, આસિફ ઈકબાલ તાન્હા, દેવાંગન કલીતા અને નતાશા નરવાલનો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસમાં કુલ 18 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ UAPA અંતર્ગત દાખલ કરાયેલા કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. આ મામલે જે લોકોને આરોપી બનાવાયા છે, તેમાં સફૂરા જરગર, તાહિર હુસૈન, ઉમર ખાલિદ, ખાલિદ સૈફી, ઈશરત જહાં, મીરાન હૈદર, શફા ઉર રહેમાન, આસિફ ઈકબાલ તાન્હા, શાદાબ અહેમદ, તસલીમ અહેમદ, સલીમ મલિક, મોહમ્મદ સલીમ ખાન, અતહર ખાન, શરજીલ ઈમામ, ફૈઝાન ખાન, નતાશા નરવાલ અને દેવાંગન કલીતાનો સમાવેશ થાય છે. મહત્વનું છેકે, દિલ્હીમાં થયેલા હુલ્લડો દરમિયાન અંદાજિત 53 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા અને અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા.
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