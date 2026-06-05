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દિલ્હી હાઈકોર્ટે કોક્રોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શન પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર

અરજીમાં જણાવાયું છે કે વિરોધ પ્રદર્શન અશાંતિ ફેલાવી શકે છે અને માળખાગત સુવિધાઓને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ
દિલ્હી હાઈકોર્ટ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 2:34 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ને 6 જૂને દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવાથી રોકવા માટેની અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ન્યાયાધીશ સૌરભ બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની વેકેશન બેન્ચે તાત્કાલિક સુનાવણીની વિનંતીને નકારી કાઢી.

અરજદાર વતી હાજર રહેલા એડવોકેટ વિકાસ શર્માએ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો અને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ને 6 જૂને જંતર-મંતર પર પ્રસ્તાવિત વિરોધ પ્રદર્શન કરવાથી રોકવા માટે નિર્દેશો માંગ્યા.

આ અરજીમાં દિલ્હી પોલીસને લોકોના ટોળાને નિયંત્રિત કરવા માટે તાત્કાલિક નિવારક પગલાં લેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' એક સંકલિત ઓનલાઈન ઝુંબેશ દ્વારા લોકોને વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાવા માટે આહ્વાન કરી રહી છે.

આ ઝુંબેશના ભાગ રૂપે લોકોને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે આગ્રહ કરતા ઉશ્કેરણીજનક સંદેશાઓ પોસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ભારે સમર્થન મળી રહ્યું છે. જો મોટી ભીડ એકઠી થાય તો માળખાગત સુવિધાઓને નોંધપાત્ર નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પરિણામે, જો ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે નિવારક પગલાં લેવામાં ન આવે, તો જાહેર સલામતી અને ટ્રાફિક પ્રવાહને ગંભીર અસર થઈ શકે છે.

અરજીમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે અરજદારે 4 જૂનના રોજ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને આ બાબતે રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ કોઈ સકારાત્મક પ્રતિભાવ ન મળતા અરજદારે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

નોંધનીય છે કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક વ્યંગાત્મક ઓનલાઈન ચળવળ તરીકે ઉભરી આવી છે. આ નામ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત દ્વારા સુનાવણી દરમિયાન કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી પરથી આવ્યું છે, જ્યાં તેમણે બેરોજગાર યુવાનોને વંદો સાથે સરખાવ્યા હતા. તેમણે અવલોકન કર્યું હતું કે ઘણા બેરોજગાર યુવાનો - જેમને સ્થિર રોજગાર અથવા નિશ્ચિત વ્યવસાયનો અભાવ હોય છે - આખરે મીડિયા વ્યક્તિઓ, સોશિયલ મીડિયા વ્યક્તિત્વો, RTI કાર્યકરો અથવા અન્ય પ્રકારના કાર્યકરો બની જાય છે જે સમગ્ર સિસ્ટમ પર હુમલો કરે છે. કોર્ટે કેટલાક વકીલો, ખાસ કરીને દિલ્હીમાં, કાયદાની ડિગ્રીઓની પ્રામાણિકતાની CBI તપાસની જરૂરિયાત પર પણ ટિપ્પણી કરી હતી.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે પાછળથી આ બાબત અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી. એક સ્પષ્ટતામાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે એક નાના કેસની સુનાવણી દરમિયાન મીડિયાના એક વર્ગે કરેલી તેમની મૌખિક ટિપ્પણીઓને ખોટી રીતે રજૂ કરી તે અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ખાસ કરીને નકલી અથવા બનાવટી ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરીને કાયદા જેવા વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ કરનારાઓની ટીકા કરી હતી.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી કે આવા વ્યક્તિઓ મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત વ્યવસાયોમાં પણ ઘૂસી ગયા છે, તેમને પરોપજીવી સાથે સરખાવ્યા છે. આ ટિપ્પણી પછી, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' તરીકે ઓળખાતી એક ઓનલાઈન આંદોલન શરૂ કરવામાં આવી. આ આંદોલન ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય થઈ, જેના કારણે અસંખ્ય મીમ્સ અને ગીતો બન્યા. નોંધનીય છે કે, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે બોસ્ટન, યુએસએમાં રહે છે.

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COCKROACH JANATA PARTY
REFUSES IMMEDIATE HEARING
JUNE 6 PROTEST
JUNE 6 COCKROACH JANATA PARTY
DELHI HIGH COURT

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