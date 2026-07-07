'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના 'X' એકાઉન્ટને રીસ્ટોર કરવાનો આદેશ; કેન્દ્રએ કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી
ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે X એકાઉન્ટને રીસ્ટોર કરવાનો આદેશ આપ્યો.
Published : July 7, 2026 at 2:05 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના X એકાઉન્ટને રીસ્ટોર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સોમવારે, કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના X એકાઉન્ટને પુનઃસ્થાપિત કરવા સામે કોઈ વાંધો નથી. આ પછી, ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે X એકાઉન્ટને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કોર્ટે 29 મેના રોજ કેન્દ્ર સરકાર અને X ને નોટિસ જારી કરી હતી. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે X એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ઇનપુટના આધારે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું X એકાઉન્ટ બ્લોક કરવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે X એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાની ભલામણ કરી હતી. ત્યારબાદ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે X ને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કોકરોચ જનતા પાર્ટી તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક વ્યંગાત્મક ઓનલાઈન આંદોલન તરીકે ઉભરી આવી છે. હકીકતમાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં 15 મેના રોજ સુનાવણી દરમિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતએ ટિપ્પણી કરી હતી કે બેરોજગાર યુવાનો કોકરોચ જેવા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘણા બેરોજગાર યુવાનો, રોજગાર કે કારકિર્દી શોધવામાં અસમર્થ, આખરે મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા, RTI કાર્યકરો અથવા અન્ય પ્રકારના કાર્યકરો બની જાય છે, જે સમગ્ર સિસ્ટમ પર હુમલો કરે છે.
કોર્ટે કહ્યું હતું કે કેટલાક વકીલોની કાયદાની ડિગ્રીઓની સત્યતા માટે CBI તપાસની જરૂર છે, ખાસ કરીને દિલ્હીમાં. મુખ્ય ન્યાયાધીશે પાછળથી આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરી. પોતાની સ્પષ્ટતામાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે કહ્યું, "એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન મીડિયાના એક વર્ગે મારા મૌખિક અવલોકનોને કેવી રીતે ખોટી રીતે રજૂ કર્યા તે વાંચીને મને દુઃખ થયું. મેં ખાસ કરીને નકલી અને બનાવટી ડિગ્રીઓની મદદથી કાયદા જેવા વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરનારાઓની ટીકા કરી હતી."
મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે સમાન વ્યક્તિઓ મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત વ્યવસાયોમાં ઘૂસી ગયા છે, અને તેથી, તેઓ પરોપજીવી જેવા છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશની ટિપ્પણી બાદ, કોકરોચ જનતા પાર્ટી નામની એક ઓનલાઈન આંદોલન શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ચળવળે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી, જેના કારણે કોકરોચ વિશે અસંખ્ય મીમ્સ અને ગીતો બન્યા.