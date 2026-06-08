ધો.12ની પરીક્ષામાં ગરબડી મામલે દિલ્હી હાઇકોર્ટ કડક, CBSEને નોટિસ મોકલી માંગ્યો જવાબ
દિલ્હી હાઇકોર્ટે 12માની પરીક્ષામાં થયેલી ગરબડીની તપાસની માંદ કરતી અરજી પર CBSEને નોટિસ મોકલી છે.
Published : June 8, 2026 at 3:01 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે CBSE ધોરણ 12 ડિજિટલ ઈવેલ્યૂએશન સિસ્ટમમાં થયેલી અનિયમિતતાઓ અને ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સંબંધિત ફરિયાદોની તપાસની માંગ કરતી અરજી પર ગંભીરતાથી વિચાર કર્યો છે અને CBSEને નોટિસ મોકલી છે. જસ્ટિસ નીના બંસલ કૃષ્ણાની આગેવાની હેઠળની વેકેશન બેન્ચે આ મામલાની આગામી સુનાવણી 12 જૂને કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
આ અરજી નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) ના પ્રમુખ વિનોદ જાખડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. CBSE વતી હાજર રહેલા એડવોકેટ એમએ નિયાઝીએ અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો, અને દલીલ કરી હતી કે તેના પર સુનાવણી કરી શકાય નહીં કારણ કે તે એક રાજકીય પક્ષની વિદ્યાર્થી પાંખ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે શિક્ષણનું આ રીતે રાજકારણ કરવું જોઈએ નહીં. જવાબમાં, NSUI ના વકીલે દલીલ કરી હતી કે તેઓ એક રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા છે, પરંતુ આ વાતના કારણે તેઓ અરજી દાખલ કરવા માટે ગેરલાયક ઠેરવાતા નથી.
CBSE એ જણાવ્યું હતું કે, પોર્ટલ એક મહિના માટે ફરીથી ખોલી શકાય એમ નથી, CBSE વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદો પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
આ અરજીમાં કહેવાયું છે કે, જે વિદ્યાર્થીઓને ઓછા માર્ક્સ આવ્યા છે અથવા સ્પષ્ટ નથી, તેમને વધારાના માર્ક્સ આપવામાં આવે. અરજીમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે, વેરિફિકેશન માટે નવી વિંડો, વિવાદિત આન્સર શીટની ફરીથી ચકાસણી અને 12માના પરિણામ પર અસર કરતી કથિત ગરબડીની સ્વતંત્ર એજન્સી પાસેથી તપાસ કરવવામાં આવે. અરજીમાં ભવિષ્યમાં આવી ફરિયાદોને રોકવા માટે ડિજિટલ ઈવેલ્યૂએશન સિસ્ટમ માટે મજબૂત સુરક્ષા પગલાં, પ્રોટોકોલ અને માર્ગદર્શિકાઓની રચના અને અમલીકરણ માટે દિશા નિર્દેશો બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
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