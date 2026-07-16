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'દેશના દરેક વ્યક્તિનો જીવ કિંમતી છે', સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાળ પર HCએ ચિંતા વ્યક્ત કરી

ઉપવાસના 19ના દિવસે સોનમ વાંગચૂકનું વજન સાડા આઠ કિલો ઘટી ગયું હતું.

સોનમ વાંગચૂકની તસવીર
સોનમ વાંગચૂકની તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 1:00 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે સરકારને સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખવા અને સરકારી ડોક્ટરો દ્વારા તેમની દરરોજ તપાસ કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડી.કે. ઉપાધ્યાયની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ટિપ્પણી કરી છે કે, દરેક નાગરિકનું જીવન કિંમતી છે અને સરકારે તેને બચાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ. 19 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુક સંબંધિત અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે આ અવલોકનો કર્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે, સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્યનું નિષ્ણાતો અને ડોક્ટરો દ્વારા દરરોજ નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર ડોકટરોની સલાહના આધારે તેમના જીવનને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેશે.

આ અરજી વકીલ રાકેશ કુમાર સૈની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. 15 જુલાઈના રોજ સુનાવણી દરમિયાન, સૈનીએ જણાવ્યું હતું કે, માનવાધિકાર કાર્યકર્તા વિરોધ કરવાના પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરતી વખતે સમગ્ર રાષ્ટ્ર સમક્ષ પોતાના જીવનું બલિદાન આપવા તૈયાર છે.

અરજીમાં કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારોને સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા અને તેમને બળજબરીથી ખોરાક આપવા માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેમાં કહેવાયું હતું કે, તેમનું સ્વાસ્થ્ય ઝડપથી બગડી રહ્યું છે; ભૂખ હડતાળના 19મા દિવસે, તેમનું વજન 8.5 કિલોગ્રામ ઘટી ગયું હતું. અરજીમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે, જો ઉપવાસ ચાલુ રહેશે તો તેઓ એક કે બે દિવસમાં મૃત્યુ પામી શકે છે, અને ઉમેર્યું હતું કે તેમનું મૃત્યુ સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ માટે શરમજનક હશે.

નોંધનીય છે કે સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે. તેઓ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા જંતર-મંતર ખાતે આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા અને ત્યારથી ઉપવાસ પર છે. NEET પેપર લીક અને પરીક્ષાના પેપરો સાથે સંકળાયેલી અન્ય ગેરરીતિઓ બાદ આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરાઈ છે.

બીજી તરફ, રાજકીય નેતાઓ અને સમર્થકોની અપીલ છતાં કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે તેમની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, અને કહ્યું છે કે, સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ વિના ઉપવાસ તોડવાથી ખોટો સંદેશ જશે.

વાંગચુકે કહ્યું કે, "જો હું ખાઉં છું, તો શું સંદેશ જશે? સરકારને સંદેશ એ હશે કે જવાબદારીની કોઈ જરૂર નથી. વિરોધીઓ બેસીને જતા રહે છે..." અને પૂછ્યું કે, જો તેઓ ઉપવાસ સમાપ્ત કરે તો શું બદલાશે.

તેના બદલે, તેમણે લોકોને 20 જુલાઈના રોજ કોકરોચ જનતા પાર્ટીની પ્રસ્તાવિત સંસદ કૂચને મજબૂત બનાવવા વિનંતી કરી, કહ્યું કે, શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓએ "રાજકીય વિજ્ઞાન અને લોકશાહીના પાઠમાં" ભાગ લેવો જોઈએ.

બુધવારે મોડી રાત્રે શેર કરાયેલા એક વીડિયો સંદેશમાં - તેમની ભૂખ હડતાળના 18મા દિવસે, વાંગચુકે કહ્યું, "મને હજારો સંદેશાઓ મળ્યા છે જેમાં મને મારો ઉપવાસ તોડવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઘણા વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ મારી પાસે આવ્યા છે અને મારી સાથે પ્રેમ અને ચિંતા સાથે વાત કરી છે."

તેમણે કહ્યું કે, "મારી હાલત એવી નથી કે હું બે-ચાર દિવસમાં મરી જઈશ. ઘણા તબીબી પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા છે, અને 18 દિવસના ઉપવાસ માટે પરિણામો એકદમ સામાન્ય છે. ECG પણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે ખરાબ નથી. હું ઘણા દિવસો સુધી ચાલુ રાખી શકું છું," તેમણે કહ્યું. "હા, નબળાઈ છે, અને મારા સ્નાયુઓ નબળા પડી રહ્યા છે, પરંતુ મારું હૃદય અને મગજ હજુ પણ ઠીક છે."

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DELHI HIGH COURT ON WANGCHUK
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
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